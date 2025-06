THE GENERATION ESSENTIALS GROUP與BLACK SPADE ACQUISITION II CO完成業務合併

The Generation Essentials Group 的普通股和認股權證將於 2025 年 6 月 5 日在紐約證券交易所及紐約證券交易所美國證券交易所開始交易,股票代號分別為「TGE」和「TGE WS」 香港, 2025年6月5日 - (亞太商訊) - 6月4日,The Generation Essentials Group(「TGE」),一家由AMTD Group、AMTD IDEA Group(紐約證券交易所代號:AMTD;新交所代號:HKB)和AMTD Digital Inc. (紐約證券交易所代號:HKD)共同創立的公司,及 Black Spade Acquisition II Co(納斯達克交易所代號:BSII)(「Black Spade II」)今天欣然確認完成早前公佈的業務合併(「業務合併」) 。 業務合併完成後的上市公司為 TGE,其普通股和認股權證將於2025 年 6 月5 日在紐約證券交易所及紐約證券交易所美國證券交易所開始交易,股票代號分別為「TGE」 和「TGE WS」。 Black Spade II 的股東於 2025 年 5 月 30 日投票批准此項交易,隨後宣布完成業務合併。隨著業務合併完成,Black Spade II已成為 TGE 的全資子公司,並預計將從納斯達克交易所退市。 The Generation Essentials Group董事會聯席主席Feridun Hamdullahpur博士表示:「這標誌著一家全面、多元化的全球媒體、娛樂和酒店集團的成功上市,與一家集全球頂級『媒體』(如《L'Officiel》和《The Art Newspaper》)、『娛樂』(包括電影製作) 以及『空間』(包括咖啡館與酒店)於一體的國際運營商的正式誕生。我謹此感謝Black Spade II 團隊在整個交易過程中展現的專業與高效執行力。繼兩家紐交所上市公司之後,此次上市的 TGE 將成為我們旗下的第三家上市企業。 TGE將融合時尚、藝術、媒體、影視、娛樂及酒店等多元業務,打造獨具特色的國際平台。我們已與黑桃建立起長期合作關係,在共同打造全球領先媒體娛樂集團的征途中,我們將相互支持,開拓更多跨領域合作機遇。我謹代表董事會,向所有為這一創新構想快速落地付出辛勤努力的團隊成員致以衷心感謝。」 Black Spade Acquisition II Co 主席兼聯席行政總裁譚志偉先生表示:「我們很高興宣布業務合併成功完成,這是一個標誌著為所有股東帶來價值的重要里程碑。在 TGE 涉及時尚與藝術、媒體和酒店業的業務領域中,我們發現它與我們的娛樂 DNA 完美契合。我希望感謝 TGE 管理團隊在促成這筆交易所展示的領導力、遠見和效率,我們期待著該公司作為一家股票代碼為『TGE』的上市公司開啟新篇章,繼續其在全球媒體和娛樂領域的激動人心的旅程。」 有關此交易的更多信息,包括業務合併協議的副本,請參閱 Black Spade II 於 2025 年 1 月 27 日向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的 8-K 表格當前報告,網址為 www.sec.gov。 有關此次交易的更多信息,請參閱 TGE 的F-4表格登記聲明,其中包括Black Spade II 的委託說明書(proxy statement)和 TGE 就業務合併於 2025 年 4 月 11 日首次向SEC提交的招股章程。 圖片說明:

(左起)Black Spade Acquisition II Co 聯席首席執行官Richard Taylor 先生、Black Spade Acquisition II Co 聯席首席執行官吳繩祖先生、Black Spade Acquisition II Co主席兼聯席首席執行官譚志偉先生、Black Spade Capital Limited 創始人何猷龍先生、The Generation Essentials Group 創始人及董事蔡志堅先生、The Generation Essentials Group董事會聯席主席Feridun Hamdullahpur博士及The Generation Essentials Group 首席執行官Giampietro Baudo先生 有關 The Generation Essentials Group (前為World Media and Entertainment Universal Inc.)

The Generation Essentials Group由AMTD Group、AMTD IDEA Group(紐約證券交易所代號:AMTD;新交所代號:HKB)和AMTD Digital Inc. (紐約證券交易所代號:HKD)共同創立,其總部位於法國,並專注於全球多媒體、娛樂文化、酒店及貴賓服務領域的全球策略和發展。 TGE旳旗下業務包括《L'Officiel》、《The Art Newspaper》、電影和娛樂項目。總括而言,TGE 是一個多元化的媒體和娛樂業務組合,也是一個全球優質資產組合。 有關 Black Spade Acquisition II Co

Black Spade Acquisition II Co(「Black Spade II」)是一家為了實現業務合併而成立的空白支票公司(特殊目的收購公司或 SPAC)。 Black Spade II 由黑桃資本創立並在納斯達克股票市場有限責任公司上市。黑桃資本經營著由廣泛跨境投資組成的全球投資組合,並致力為其投資組合添加新的投資項目和機會。 Black Spade II是黑桃資本的第二個SPAC。黑桃資本的首個 SPAC 於 2023 年 8 月完成了與越南電動車公司 VinFast Auto Ltd. 的業務合併。以交易價值計算,是當時有史以來第三大的 de-SPAC(根據截至 2024 年 4 月的 Dealogic 數據)。 有關 AMTD Group

AMTD Group是一家企業集團,核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、優質資產和酒店業。 有關 AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group(紐約證券交易所代號:AMTD;新交所代號:HKB)是一家多元化的機構和數位解決方案集團,致力於將企業和投資者與全球市場連結起來。其全面的一站式商業服務及數位解決方案平台,能夠滿足不同客戶在其生命週期各個階段多樣化且相互關聯的業務需求和數位化需求。AMTD IDEA Group 的獨特定位使其成為連結客戶、業務合作夥伴、被投資公司和投資者的超級聯繫人,連貫東西。如欲了解更多信息,請造訪 www.amtdinc.com 或在 X(前為「Twitter」)上關注我們 @AMTDGroup。 有關 AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc.(紐約證券交易所代號:HKD)是總部位於法國的綜合數位解決方案平台。其一站式數位解決方案平台營運的主要業務包括數位媒體、內容和行銷服務、投資以及酒店和貴賓服務。有關AMTD Digital的公告,請造訪 https://ir.amtdigital.net/investor-news。 安全港聲明

此新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法》「安全港」條款可能構成「前瞻性」的陳述。這些前瞻性陳述可以透過「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等術語及類似陳述來識別。非歷史事實的陳述,包括關於Black Spade II、TGE、AMTD IDEA Group和/或AMTD Digital的信念、計劃和期望的陳述,均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。有關這些風險和其他風險的更多信息,請參閱Black Spade II、TGE、AMTD IDEA Group和AMTD Digital向美國證券交易委員會提交的文件。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發布之日,除適用法律要求外,Black Spade II、TGE、AMTD IDEA Group和AMTD Digital均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。 傳媒垂詢:

The Generation Essentials Group

投資者關係 電郵:tge@amtd.world



Black Spade Acquisition II Co

投資者關係 電郵:ir@blackspadeacquisitionii.com AMTD IDEA Group

投資者關係 電郵:ir@amtdinc.com AMTD Digital Inc.

投資者關係辦公室 電郵:ir@amtdigital.com 縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:+852 2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk

楊麗明 電話:+852 2864 4833 電郵:lilia.yang@sprg.com.hk

網址: www.sprg.com.hk



