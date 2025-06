Wednesday, 4 June 2025, 22:19 HKT/SGT Share: 長風幾萬里 駝鈴遙過磧:天風國際助力香港首筆中亞主權債成功發行 - 吉爾吉斯斯坦5年期美元基準債券峰值獲4倍超額認購

香港, 2025年6月4日 - (亞太商訊) - 天風國際證券集團有限公司(以下簡稱「天風國際」)攜手中信銀行國際、花旗環球金融有限公司及奧本海默旗下子公司Oppenheimer & Co. Inc,成功協助吉爾吉斯斯坦(吉爾吉斯斯坦內閣通過吉爾吉斯斯坦財政部行使職權)完成5年期美元基準規模的國際債券的發行。本次原定發行約5億美元,因市場需求熾熱,簿記期間峰值訂單規模突破21億美元(含5000萬美元承銷商訂單),超過130個投資人。最終發行規模為7億美元,票面利率7.75%,充分體現全球資本市場對吉爾吉斯斯坦經濟發展前景及天風國際跨境融資服務能力的高度認可。 首單破冰,開創中亞主權債跨境融資新範式 本次發行是國際資本市場首次有中亞國家主權發行人發行美元債,也是天風國際在中亞主權債券承銷領域的里程碑項目。通過聯動國際投資者資源與本土化服務優勢,天風國際攜手其他全球協調人,高效完成跨時區簿記建檔,精准把握市場窗口,助力吉爾吉斯斯坦首次亮相國際美元債市場即獲超額覆蓋,為其未來拓寬融資渠道奠定堅實基礎。 本次債券發行主體為吉爾吉斯斯坦(標普:B+,惠譽:B,穆迪:B3),募集資金擬用於支持國家財政預算,重點投向水電能源及基礎設施建設項目。吉爾吉斯斯坦作為最早支持和參與「一帶一路」倡議的國家之一,近年來與中國的經貿合作關係日益密切。此前,天風國際與吉爾吉斯斯坦國家財政部簽訂合作備忘錄,成為首家與吉爾吉斯斯坦國家財政部建立合作關係的駐港中資券商。 立足香港,構建「一帶一路」多元化金融服務新生態 吉爾吉斯斯坦財政部副部長、財政部中央國庫主任Amanbaev Umutzhan Mominovich先生對全球協調人在此次首發交易作出的努力表示衷心感謝,他表示:「這是我們首次進入國際債務資本市場,意義重大。我們將保持影響力,成為常駐發行人,以進一步完善吉爾吉斯斯坦債務結構,滿足經濟需求。本次首次債券發行以具競爭力的利率成功籌資,既支持了國家重點項目,也優化了債務結構,超額認購亦反映出國際市場對吉爾吉斯斯坦經濟前景和主權信用的高度認可。此次發行為吉爾吉斯斯坦吸引國際資本、深化金融開放、融入全球經濟打下堅實基礎。未來,我們將持續活躍其中,成為常規發行人,優化國家債務結構,支持經濟發展,向金融自主和全球一體化邁進。」 天風國際一帶一路事業部新興業務負責人Alex Shupletsov表示:「未來,天風國際將繼續發揮戰略橋樑作用,深化與『一帶一路』沿線國家和地區的資本互聯互通,並通過多元化金融服務,促進融資便利化,推動香港作為國際資本市場的可持續發展。我想借此機會強調香港作為『一帶一路』國家融資樞紐的重要性。除在倫敦證券交易所上市外,吉爾吉斯斯坦的主權債券亦於港交所上市,是中亞地區首只在港交所上市的主權債券。在港交所上市將進一步增強吉爾吉斯斯坦在中國和亞洲投資者群體中的知名度。這項里程碑式交易對該國而言意義重大 - 它不僅實現了融資渠道多元化、優化了債務結構,更建立了債券曲線,為未來融資奠基。」 上合精神,扎實行動譜寫區域經濟合作和可持續發展新篇章 在第二屆中國-中亞峰會即將拉開帷幕、上海合作組織「中國年」系列配套活動蓬勃開展之際,吉爾吉斯斯坦此番債券發行,是中資金融機構服務區域經貿協作的實際行動,是中國以金融為媒介對區域經濟合作發展的有力支持,更是中國與上海合作組織成員國間協作精神的生動詮釋。通過深化多邊金融協作、促進資源共享,吉爾吉斯斯坦正加速融入全球金融體系,推動可持續發展與共同繁榮願景落地。 天風國際行政總裁鄒傳表示:「此次吉爾吉斯斯坦主權美元債首次在香港市場發行成功並上市,是『一帶一路』倡議下金融合作的重要里程碑,更是緊隨國家戰略落實2025年上合峰會『可持續發展年』理念的一項扎實工作。這支產品成功發行,是協助香港打造全球債權融資市場中心,維護其國際金融中心地位的有利舉措;也是以中亞為始的『一帶一路』國家將境外融資中心向香港市場傾斜,形成多元化的融資渠道成功探索;更具意義的是,人民幣在主權國家國際收支平衡表上將產生實質性作用,加速人民幣國際化進程。天風國際將以此為契機,繼續立足香港國際金融中心,助力共建國家對接全球資本市場,以市場化方式支持基礎設施與綠色可持續發展,既體現了國際投資者對『一帶一路』倡議下區域經濟韌性的長期信心,同時圍繞主權國家融資,國家級戰略項目融資採取高舉高打方式,切實承擔服務高水準對外開放的使命擔當。」 天風國際證券集團有限公司 天風國際證券集團有限公司(以下簡稱「天風國際」)是天風證券股份有限公司(以下簡稱「天風證券」)(601162.SH)的全資香港子公司。天風證券控股股東湖北宏泰集團有限公司是湖北省屬唯一金融服務類企業。作為天風證券國際化佈局的重要支點和海外唯一業務平台、湖北省重要的對外金融窗口,天風國際依託省內強大的資源支持,立足香港、背靠內地、深耕湖北、服務國家、佈局全球,旨在發展成為連接境內外資本市場的橋樑,竭盡所能為客戶提供全面優質的金融服務,積極推動優質企業「走出去」和「引進來」戰略,為客戶提供多元化融資方案和全球化資產配置服務,打通境內外金融通道,堅定不移為實體經濟發展貢獻力量。 天風國際通過旗下子公司從事香港證監會監管下的第1、2、4、5、6、9類受規管活動,躋身香港市場活躍中資券商之列。



話題 Press release summary



部門 金融, Funds & Equities, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Dec 3, 2024, 00:15 HKT/SGT 共建一帶一路:吉爾吉斯斯坦國家財政部首場推介會暨非交易性路演成功舉行 Mar 22, 2024, 15:05 HKT/SGT 共贏「荊」彩 天風國際「風鏈計劃」續延展,「一帶一路」中國湖北-中東經貿論壇暨「人工智能+」科技主題對接會成功舉辦 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 中國: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   