CBL International Limited宣佈股票回購計劃

吉隆坡，2025年6月4日 - (亞太商訊) - 6月3日，萬利集團（以下簡稱"萬利"或"集團"）之上市實體 CBL International Limited（以下簡稱"公司"或"CBL"）（美國納斯達克交易所代碼 ：BANL）今日宣佈，其董事會已批准一項股票回購計劃，授權以較低者為准回購不超過500萬美元或500萬股普通股（"普通股"）。

根據該計劃，本公司可通過公開市場進行股份回購，具體實施時間與規模將視市場狀況及公司需求而定。本次回購計劃有效期至2028年4月15日，且不構成必須執行之法律義務。公司保留隨時延長、修改、暫停或終止計劃的最終決定權。

集團主席兼首席執行官謝威廉博士表示："董事會認為公司當前股價未能充分反映業務基本面的內在價值與長期增長潛力。此次股票回購計劃既彰顯管理層對企業前景的堅定信心，亦踐行持續為股東創造價值之承諾。"

2024財年業績表現概覽



截至2024年12月31日，公司報告全年合併收入為5.925億美元，較2023年的4.359億美元增長35.9%。這一增長主要得益於銷售量增長38.1%，歸因於年內新客戶的增加、供應網路擴展至更多港口，以及更廣泛的客戶群，除集裝箱班輪營運商外，還涵蓋散貨船舶及油氣船舶。

未來展望

展望未來，CBL將繼續專注於市場擴張，尤其是生物燃料領域，並加強其全球供應網絡。公司致力於提高運營效率並實現可持續增長。公司港口的戰略擴張、客戶群多元化以及對可持續發展計劃的承諾，旨在當市場環境改善時帶來增長。通過投資新港口並擴大關鍵行業夥伴的關係網絡，公司的目標是確保長期夥伴關係，隨著全球貿易穩定及盈利能力改善，鞏固其市場地位。

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。截至2025年4月 16日，我們主要通過當地實體供應商為船舶提供燃油加注服務，遍佈比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛裡裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋超過60個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。

如欲瞭解更多資訊，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 流覽。

前瞻性聲明

本公吿中的某些陳述並非歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般使用"相信"、"可能"、"可以"、"將要"、"估計"、"繼續"、"預期"、"打算"、"期望"、"計劃"、"應該"、"將會"、"規劃"、"未來"、"展望"、"潛力"、"預測"等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味著陳述並非前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。這些資訊涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及BANL管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況不在BANL的控制範圍內。一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、燃料價格和關稅、市場、金融、政治、法律環境、地緣政治及其他導致燃料價格發生重大變化的事件的影響。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向SEC提交的其他檔所載可能影響其未來業績的其他因素。

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