Tuesday, 3 June 2025, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 Bahrain Economic Development Board 「Fintech Forward 金融科技前沿大會」將於 2025 年 10 月重返巴林,匯集全球最具影響力的金融領袖 2025 年「Fintech Forward 金融科技前沿大會」將由《經濟學人影響力》(Economist Impact)策劃,巴林經濟發展委員會(Bahrain Economic Development Board)主辦

巴林麥納麥,2025年6月3日 -(亞太商訊)- 巴林王國正積極籌備第三屆「Fintech Forward 金融科技前沿大會」,該大會將由巴林經濟發展委員會(Bahrain EDB)主辦,並由《經濟學人影響力》策劃。作為中東地區領先的金融科技盛會,Fintech Forward 將匯聚支付、金融科技及更廣泛金融生態系統中的傑出思想者與行業菁英。 憑藉其高品質的交流平台,Fintech Forward 已穩固其作為區域標竿活動的地位,吸引著行業先行者、投資者與金融從業者前來分享經驗、慶祝重要成果,並拓展高價值人脈關係。 中東地區旗艦金融服務活動——Fintech Forward 2025(FF25)即將回歸,將於2025年10月8日至9日在巴林國際會展中心(Exhibition World Bahrain)舉行,由巴林中央銀行(Central Bank of Bahrain)協作主辦,並獲得 Bahrain FinTech Bay 的支持。 為期兩天的大會將透過主題演講、小組討論和互動環節,聚焦金融科技行業的機遇與挑戰,並展示值得借鑑的重要成功經驗。FF25 將以「融合時代:金融科技的成熟期」為主題,匯聚來自全球的金融科技專家、金融機構、政府代表和監管機構,共同探討當前趨勢,分享見解,交流知識,進一步推動行業發展。 大會將涵蓋與金融科技行業相關的廣泛議題,包括:從快速增長向可持續成熟階段的轉變,嵌入式基礎設施和先進技術的興起,行業重點從「顛覆」轉向「信任、監管與整合」,以及監管機構、主權投資者與傳統銀行之間日益增強的長期合作。 作為本次國際大會的主辦國,巴林擁有強大的金融服務行業,融合了傳統銀行業務與創新的金融科技企業,涵蓋加密資產、數位支付以及開放銀行解決方案等領域。作為全國唯一的金融監管機構,巴林中央銀行(CBB)透過其專門設立的金融科技創新部門以及領先的監管框架,在推動金融科技創新方面發揮了重要作用。CBB 推出的在岸監管沙盒是中東和北非(MENA)地區首個此類機制,為本地和國際金融科技公司提供安全環境,以測試和開發新技術,從而支持建設一個合規且具韌性的金融科技生態系統。 在前幾屆成功舉辦並吸引全球參與者的基礎上,Fintech Forward 已成為行業領袖分享見解、推動合作、促進區域金融科技發展的關鍵平台。 欲了解更多資訊並登記參與 Fintech Forward 2025,請造訪官方網站。媒體註冊合作請 點此。 如需更多資訊,請聯絡:

Abdulelah Abdulla

通訊部門

巴林經濟發展委員會

電話:+973-39798919

電子郵件:internationalmedia@bahrainedb.com 關於巴林經濟發展委員會 (Bahrain EDB) 巴林經濟發展委員會(Bahrain EDB)是一家投資促進機構,負責吸引投資到巴林王國並支持改善投資環境的倡議。巴林經濟發展委員會與政府及現有和潛在的投資者合作,確保巴林的投資環境具有吸引力,傳達其主要優勢,並確定透過投資促進經濟增長的機會所在。巴林經濟發展委員會專注於幾個利用巴林競爭優勢並提供重大投資機會的經濟領域。這些領域包括金融服務、製造業、物流、資訊與通信技術(ICT)及觀光業。欲了解更多有關巴林經濟發展委員會的資訊,請造訪 www.bahrainedb.com。 來源:Bahrain Economic Development Board



話題 Press release summary



部門 Crypto, Exchange, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network