歡喜傳媒出品、陳可辛導演劇情片《醬園弄-懸案》榮膺上海國際電影節開幕影片

香港, 2025年6月3日 - (亞太商訊) - 由歡喜傳媒出品、陳可辛執導的懸案電影《醬園弄-懸案》將於本月14日上海國際電影節金爵盛典上亮相，並於6月21日全國公映，與廣大觀眾一起探尋案件背後的真相。

《醬園弄-懸案》改編自民國四大奇案之一的醬園弄殺夫案。影片講述在1945年的上海，章子怡飾演的詹周氏因不堪多年凌辱，持刀殺死丈夫的故事。隨著嫌疑犯和證人陸續出現，詹周氏的苦難人生逐幀曝光，使案情陷入層層迷霧，而她的命運也被時局的變遷一再改寫。

陳可辛導演為《醬園弄-懸案》傾注大量心血。他坦言：《醬園弄-懸案》殺夫案的情節複雜、人物眾多，涵蓋時代轉折，為要還原案件背後的時代風貌與人性掙扎，不惜耗費八年時光，精心雕琢劇本，力求每一個情節都能打動觀眾的心。

《醬園弄-懸案》的演員陣容強大，除章子怡外，還匯聚王傳君、易烊千璽、梅婷、趙麗穎、雷佳音、劉潤萱、楊冪等，一眾明星以精湛的演技為影片增添光華。

《醬園弄-懸案》此次作為上海國際電影節開幕影片，將於6月14日晚在金爵盛典後進行首映；一星期後，6月21日全國公映。

電影《醬園弄-懸案》海報

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