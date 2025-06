歡喜傳媒出品、陳可辛導演劇情片《醬園弄-懸案》榮膺上海國際電影節開幕影片

香港, 2025年6月3日 - (亞太商訊) - 由歡喜傳媒出品、陳可辛執導的懸案電影《醬園弄-懸案》將於本月14日上海國際電影節金爵盛典上亮相,並於6月21日全國公映,與廣大觀眾一起探尋案件背後的真相。 《醬園弄-懸案》改編自民國四大奇案之一的醬園弄殺夫案。影片講述在1945年的上海,章子怡飾演的詹周氏因不堪多年凌辱,持刀殺死丈夫的故事。隨著嫌疑犯和證人陸續出現,詹周氏的苦難人生逐幀曝光,使案情陷入層層迷霧,而她的命運也被時局的變遷一再改寫。 陳可辛導演為《醬園弄-懸案》傾注大量心血。他坦言:《醬園弄-懸案》殺夫案的情節複雜、人物眾多,涵蓋時代轉折,為要還原案件背後的時代風貌與人性掙扎,不惜耗費八年時光,精心雕琢劇本,力求每一個情節都能打動觀眾的心。 《醬園弄-懸案》的演員陣容強大,除章子怡外,還匯聚王傳君、易烊千璽、梅婷、趙麗穎、雷佳音、劉潤萱、楊冪等,一眾明星以精湛的演技為影片增添光華。 《醬園弄-懸案》此次作為上海國際電影節開幕影片,將於6月14日晚在金爵盛典後進行首映;一星期後,6月21日全國公映。 電影《醬園弄-懸案》海報 有關歡喜傳媒集團有限公司(股份代號:1003) 歡喜傳媒是中國最具創新性的影視內容投資、製作及在線視頻播放平台公司,由董平、寧浩、徐崢和項紹琨於2015年聯合創辦,並在香港聯交所上市。 歡喜傳媒獨具創新的股權結構,將股東導演與公司的長遠利益緊密結合,以獨家、原創內容為基礎,牢牢掌握中國電影、網劇市場的頭部內容。 歡喜傳媒獨家鎖定中國多位頂尖導演,如:寧浩、徐崢、陳可辛、王家衛、張一白、顧長衛、張藝謀、黃渤、陳大明及賈樟柯等未來多年的多部作品,掌控中國影視劇原創頂尖內容的源頭,旨在為高速發展的中國影視行業貢獻源源不斷的精品內容。 歡喜傳媒獨家運營在線視頻播放平台-歡喜首映(huanxi.com),歡喜首映是一個全會員制與收費點播相結合的精選電影平台。秉承「極簡、輕奢、無廣告」的精品品質,為互聯網用戶精選海內外優質電影。歡喜首映覆蓋PC、移動、電視三大終端,提供優質的內容、簡潔流暢的觀賞體驗,呈現影院級視聽享受。 縱橫財經公關顧問有限公司 梁家儀 (852) 2114 4172 phoebe.leung@sprg.com.hk 朱琦 (852) 2114 4901 kiki.zhu@sprg.com.hk 傳真: (852) 2527 1196 網址: www.sprg.com.hk



