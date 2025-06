Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織,我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Monday, 2 June 2025, 18:51 HKT/SGT Share:

來源 NEXX NEXX攜手Milaha與KEC簽署合作諒解備忘錄 - 共推卡塔爾智慧物流發展 把握電商增長機遇



圖片說明:NEXX 與 Milaha 和 KEC 簽署聯合諒解備忘錄 (MoU)。

(由左至右)許嘉(NEXX首席執行官)、Fahad bin Saad Al-Qahtani(Milaha集團首席執行官)和 林清豪(KEC董事) 香港, 2025年6月2日 - (亞太商訊) - 香港的領先人工智能物流企業NEXX,欣然宣布與卡塔爾航運 Q.P.S.C.("Milaha")和 KEC(香港)有限公司("KEC")簽署聯合諒解備忘錄(MoU),推進創新的物流解決方案,並把握卡塔爾日益增長的電子商務市場機遇。 Milaha 的首席執行官Fahad bin Saad Al-Qahtani 表示:「我們與 NEXX 和 KEC 的合作標誌著 Milaha 轉型之旅的重要一步。通過將 NEXX 的先進人工智能和自動化技術與 KEC 的跨境電商專業知識相互結合,釋放強大的協同效應,增強我們的物流能力,擴大我們的全球觸角,並加強卡塔爾作為地區和國際物流樞紐的地位。同時,反映了我們對創新、卓越運營和支持國家經濟多元化願景的承諾。」 NEXX 與 Milaha 的合作專注於在 Milaha 物流城(MLC),部署尖端的人工智能驅動自動化技術。這一合作旨在促進 Milaha 在關鍵領域向半自動化和全自動化倉儲運營的轉型,特別是揀選、分揀、預測和訂單履行方面。通過利用 NEXX 的成熟人工智能解決方案,我們將提升運營效率、預測庫存規劃和訂單準確性,建立智能且可擴展的物流模式。 KEC 的執行董事蔡育富表示:「隨著 MENA 地區的電商市場快速增長,對高效的跨境物流和最後一公里配送服務的需求也在激增。與 Milaha 和 NEXX 的合作使我們能夠妥善應對這增長需求,為客戶提供卓越的服務。」 通過與 KEC 的合作,旨在開發連接中國、歐洲和 MENA 地區的物流走廊,鞏固卡塔爾作為履行和跨境分配的關鍵樞紐的角色。我們的合作將整合 KEC 豐富專業的電商知識和多樣化的客戶基礎,捕捉全球電商市場的機遇。 另外,NEXX 和 Milaha 將共同建立連接多哈和香港的雙供應鏈樞紐,增強卡塔爾在全球電商網絡中的整合。關鍵創新將包括人工智能驅動的倉庫自動化、生產力和安全管理系統,以及支持保稅、製藥和冷藏操作的基礎設施優化。 NEXX 首席執行官許嘉補充說:「在 Milaha 物流城(MLC)建立智能履約中心將徹底改變該地區的物流行業。我們的合作結合尖端的人工智能和一流的物流服務,創造出一個以客戶為中心的綜合解決方案。」 「一帶一路」專員何力治表示:「香港是『一帶一路』的功能平台,一直通過專業服務為『一帶一路』 作出貢獻,而香港企業以香港研發的人工智能方案聯通香港、內地、歐洲以至中東和北非地區的物流走廊,並為相關物流服務增值,體現了香港作為『超級聯繫人』及『超級增值人』的角色。」 通過解決自動化中的當前缺口和優化空間利用,特別是在保稅和冷藏區域,NEXX 致力於增強其在高增長垂直領域的物流組合。這一舉措符合卡塔爾的國家經濟多元化願景,並支持一帶一路倡議。

圖片說明:Fahad bin Saad Al-Qahtani(右)贈送紀念品予許嘉(左),象徵大家揚帆起航,邁向成功。

圖片說明:NEXX、Milaha 及 KEC 的代表共同出席並見證此次簽署儀式。

圖片說明:KLN首席營運官(歐中非區域)Darren Baker(左一)與KEC董事林清豪(左三)一同率領代表團隊齊聚卡塔爾參加簽署儀式。 高清圖片下載:https://bit.ly/3HffFtM 關於NEXX NEXX是物流大模型與AI智能體的科技公司,致力於重塑智慧物流與供應鏈管理。自主研發的AI智能體NEXXBot,由NEXX自研的垂直大模型NEXX語言模型(NexxLM)賦能,能夠理解、制定並執行複雜的倉庫運營任務,僅需簡單的自然語言指令即可完成操作。NEXX AI智能體不僅具備智慧調度、需求預測、自動優化等核心能力,還能結合多模態資料分析與強化學習演算法,持續提升物流運作效率。其代理式AI架構打破傳統軟體限制,實現彈性營運與即時智慧決策,協助企業降本增效。在這個長期落後的行業中,NEXX正在引領變革之路,邁向更智慧、更永續的未來。 關於 Milaha Milaha 成立於 1957 年 7 月,是卡塔爾第一家註冊的公開上市公司,商業註冊號為 1。目前,Milaha 的業務廣泛,涵蓋液化石油氣、石油產品、集裝箱和散貨的海上運輸;海上支援服務;倉儲、港口管理及運營;物流服務;船廠運營;貿易代理;房地產投資;以及資產管理等多個領域。 關於 KEC / KLN Logistics Group Limited(股票代碼0636.HK) KEC 是 KLN Logistics Group Limited(「KLN」)的子公司。KLN 是一家總部位於亞洲的全球第三方物流公司,業務組合高度多元化,在亞洲地區擁有廣泛業務布局。KLN 提供全方位的供應鏈解決方案,從綜合物流、國際貨運代理(涵蓋空運、海運、陸運、鐵路和多式聯運),到電子商務、工業項目物流以及基礎設施投資等領域均有涉足。 KLN 的業務遍布 59 個國家和地區,在全球半數新興市場建立了穩固據點。其多元化的基礎設施、在國際門戶的廣泛覆蓋以及本地化專業知識,輻射中國大陸、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉丁美洲等眾多地區。 2024 年,KLN 的收入接近 600 億港元*。該公司在香港交易所上市,並且是恒生企業可持續發展基準指數的成分股。

