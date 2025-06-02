NEXX攜手Milaha與KEC簽署合作諒解備忘錄



圖片說明：NEXX 與 Milaha 和 KEC 簽署聯合諒解備忘錄 (MoU)。

（由左至右）許嘉（NEXX首席執行官）、Fahad bin Saad Al-Qahtani（Milaha集團首席執行官）和 林清豪（KEC董事）

香港, 2025年6月2日 - (亞太商訊) - 香港的領先人工智能物流企業NEXX，欣然宣布與卡塔爾航運 Q.P.S.C.（"Milaha"）和 KEC（香港）有限公司（"KEC"）簽署聯合諒解備忘錄（MoU），推進創新的物流解決方案，並把握卡塔爾日益增長的電子商務市場機遇。

Milaha 的首席執行官Fahad bin Saad Al-Qahtani 表示：「我們與 NEXX 和 KEC 的合作標誌著 Milaha 轉型之旅的重要一步。通過將 NEXX 的先進人工智能和自動化技術與 KEC 的跨境電商專業知識相互結合，釋放強大的協同效應，增強我們的物流能力，擴大我們的全球觸角，並加強卡塔爾作為地區和國際物流樞紐的地位。同時，反映了我們對創新、卓越運營和支持國家經濟多元化願景的承諾。」

NEXX 與 Milaha 的合作專注於在 Milaha 物流城（MLC），部署尖端的人工智能驅動自動化技術。這一合作旨在促進 Milaha 在關鍵領域向半自動化和全自動化倉儲運營的轉型，特別是揀選、分揀、預測和訂單履行方面。通過利用 NEXX 的成熟人工智能解決方案，我們將提升運營效率、預測庫存規劃和訂單準確性，建立智能且可擴展的物流模式。

KEC 的執行董事蔡育富表示：「隨著 MENA 地區的電商市場快速增長，對高效的跨境物流和最後一公里配送服務的需求也在激增。與 Milaha 和 NEXX 的合作使我們能夠妥善應對這增長需求，為客戶提供卓越的服務。」

通過與 KEC 的合作，旨在開發連接中國、歐洲和 MENA 地區的物流走廊，鞏固卡塔爾作為履行和跨境分配的關鍵樞紐的角色。我們的合作將整合 KEC 豐富專業的電商知識和多樣化的客戶基礎，捕捉全球電商市場的機遇。

另外，NEXX 和 Milaha 將共同建立連接多哈和香港的雙供應鏈樞紐，增強卡塔爾在全球電商網絡中的整合。關鍵創新將包括人工智能驅動的倉庫自動化、生產力和安全管理系統，以及支持保稅、製藥和冷藏操作的基礎設施優化。

NEXX 首席執行官許嘉補充說：「在 Milaha 物流城（MLC）建立智能履約中心將徹底改變該地區的物流行業。我們的合作結合尖端的人工智能和一流的物流服務，創造出一個以客戶為中心的綜合解決方案。」

「一帶一路」專員何力治表示：「香港是『一帶一路』的功能平台，一直通過專業服務為『一帶一路』 作出貢獻，而香港企業以香港研發的人工智能方案聯通香港、內地、歐洲以至中東和北非地區的物流走廊，並為相關物流服務增值，體現了香港作為『超級聯繫人』及『超級增值人』的角色。」

通過解決自動化中的當前缺口和優化空間利用，特別是在保稅和冷藏區域，NEXX 致力於增強其在高增長垂直領域的物流組合。這一舉措符合卡塔爾的國家經濟多元化願景，並支持一帶一路倡議。



圖片說明：Fahad bin Saad Al-Qahtani（右）贈送紀念品予許嘉（左），象徵大家揚帆起航，邁向成功。



圖片說明：NEXX、Milaha 及 KEC 的代表共同出席並見證此次簽署儀式。



圖片說明：KLN首席營運官（歐中非區域）Darren Baker（左一）與KEC董事林清豪（左三）一同率領代表團隊齊聚卡塔爾參加簽署儀式。

高清圖片下載：https://bit.ly/3HffFtM

關於NEXX

NEXX是物流大模型與AI智能體的科技公司，致力於重塑智慧物流與供應鏈管理。自主研發的AI智能體NEXXBot，由NEXX自研的垂直大模型NEXX語言模型（NexxLM）賦能，能夠理解、制定並執行複雜的倉庫運營任務，僅需簡單的自然語言指令即可完成操作。NEXX AI智能體不僅具備智慧調度、需求預測、自動優化等核心能力，還能結合多模態資料分析與強化學習演算法，持續提升物流運作效率。其代理式AI架構打破傳統軟體限制，實現彈性營運與即時智慧決策，協助企業降本增效。在這個長期落後的行業中，NEXX正在引領變革之路，邁向更智慧、更永續的未來。

關於 Milaha

Milaha 成立於 1957 年 7 月，是卡塔爾第一家註冊的公開上市公司，商業註冊號為 1。目前，Milaha 的業務廣泛，涵蓋液化石油氣、石油產品、集裝箱和散貨的海上運輸；海上支援服務；倉儲、港口管理及運營；物流服務；船廠運營；貿易代理；房地產投資；以及資產管理等多個領域。

關於 KEC / KLN Logistics Group Limited（股票代碼0636.HK）

KEC 是 KLN Logistics Group Limited（「KLN」）的子公司。KLN 是一家總部位於亞洲的全球第三方物流公司，業務組合高度多元化，在亞洲地區擁有廣泛業務布局。KLN 提供全方位的供應鏈解決方案，從綜合物流、國際貨運代理（涵蓋空運、海運、陸運、鐵路和多式聯運），到電子商務、工業項目物流以及基礎設施投資等領域均有涉足。

KLN 的業務遍布 59 個國家和地區，在全球半數新興市場建立了穩固據點。其多元化的基礎設施、在國際門戶的廣泛覆蓋以及本地化專業知識，輻射中國大陸、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉丁美洲等眾多地區。

2024 年，KLN 的收入接近 600 億港元*。該公司在香港交易所上市，並且是恒生企業可持續發展基準指數的成分股。

*僅適用於持續經營業務

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