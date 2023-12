Monday, 18 December 2023, 10:53 HKT/SGT Share: 中國電信摘得中國證券金紫荊獎“最佳上市公司”獎項

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行。中國電信股份有限公司(以下簡稱:中國電信或公司)憑藉卓越的運營管理能力摘得中國證券金紫荊獎“最佳上市公司”獎項。 打造全業務綜合智慧資訊服務運營商 中國電信是一家全球領先的大型全業務綜合智慧資訊服務運營商,主營業務為提供固定及移動通信服務等基礎電信業務,以及互聯網接入服務、資訊服務等增值電信業務以及其他相關業務。公司發行的A股和H股份別在上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司主機板上市。 2023年前三季度,公司營業收入為人民幣3,811.03 億元,較去年同期增長6.5%,其中服務收入為人民幣3,497.43億元,較去年同期增長6.4%。歸屬于上市公司股東的淨利潤為人民幣271.01億元,較去年同期增長10.4%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣272.12億元,較去年同期增長10.7%。基本每股收益為人民幣0.30元。 不斷提升數位化產品與服務的供給能力 公司堅持基礎業務、產業數位化業務的協同發展和融通互促,不斷提升數位化產品與服務的供給能力。持續推進基礎業務轉型升級,不斷優化5G網路覆蓋,推進5G應用AI智慧化升級;加快推進千兆寬頻建設,提升家庭高速連接及應用體驗;持續提高數位生活平臺能力,打通GBHC應用,提供社區服務、社會公共服務、家庭安全服務等場景化應用。持續加快產業數位化業務發展,以“網路+雲計算+AI+應用”推動千行百業“上雲用數賦智”,促進數位技術和實體經濟深度融合。 公司充分發揮“雲網數智安”一體化優勢,不斷提升企業核心競爭力。高品質建設雲計算原創技術策源地,推進四級算力建設,提供“智算+超算+通算”一雲多算服務,在業內率先推出一體化算力套餐,為客戶提供全系列、標準化、一站購齊、便捷交付的算力服務產品。持續深化AI核心技術自主研發,打造通用大模型和定制化行業大模型,提供端到端一體化的AI服務,圍繞金融、文旅、教育等行業,打造上百個場景化綜合智慧解決方案。 公司強化安全技術與數位應用的融合創新,打造安全大腦、等保助手、密評助手、數盾、量子密話等重點產品,為客戶提供全方位、託管式安全服務。加快升級產業數位化平臺能力,在數字政府、城市治理、衛健、金融等領域打造多個行業領先的核心平臺。 未來,中國電信將著眼數字中國戰略全域、搶抓數字經濟發展機遇,堅定並全面深入實施雲改數轉戰略,持續推進服務型、科技型、安全型企業建設,不斷提高企業核心競爭力、增強核心功能,加快建設世界一流企業。



