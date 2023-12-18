深圳國際榮獲中國證券金紫荊獎“最具投資價值上市公司”獎

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日，由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行，憑藉卓越的運營管理能力，深圳國際控股有限公司（以下簡稱“深圳國際”或集團， 股份代號:00152.HK ）摘得“最具投資價值上市公司”獎項。

深圳國際是深圳市屬直管企業中唯一一家整體境外上市公司，也是唯一一家以收費公路、物流、港口及大環保為主業的國有產業集團，入選富時環球指數(FTSE All-World Index)、MSCI中國ESG領導者指數、恒生港股通指數等。

收費公路、物流園及港口等核心業務加速發展

深圳國際以“城市配套開發運營國企力量”為定位，以粵港澳大灣區、長三角和京津冀經濟帶為主要戰略區域，逐步構建了收費公路、物流、港口、大環保等四輪驅動產業格局，並持有深圳航空公司49%股權及持有中國國際貨運航空有限公司10%股權，致力於成為國內領先的城市基礎設施開發商和運營服務商、智慧交通物流產業的建設者和促進者。

近年來，深圳國際緊密圍繞發展戰略，穩存量、拓增量、提品質，實現成熟型核心業務收費公路板塊穩定增長，物流園及港口等兩大成長型核心業務板塊加速增長，培育型核心業務環保板塊有序拓展的態勢，彰顯發展活力。

今年上半年，面對環境形勢的變化，深圳國際一方面保持戰略定力篤定前行，繼續堅持以“十四五”戰略目標為導向，聚焦物流主業發展，積極構建“水陸空鐵+智冷”全景物流生態，持續打造物流主業核心競爭力和可持續發展能力；另一方面根據經濟形勢的變化及行業發展趨勢，與時俱進、因時因勢靈活調整策略，推動集團可持續 高品質發展。

在物流主業拓展方面，深圳國際繼續圍繞大灣區、長三角及京津冀等核心區域佈局優質專案，進一步完善全國網路佈局，提升市場份額。此外，集團結合客戶需求和行業發展趨勢，積極探索供應鏈服務、冷鏈物流等延伸業務，為集團長遠發展積蓄力量。港口業務也是深圳國際“四輪驅動”佈局的重要一輪。近年來，集團積極推進港口聯網行動，加快培育新投產專案的運營能力。深圳國際還通過旗下控股上市公司深圳高速公路集團股份有限公司（“深圳高速”）統籌經營收費公路業務和大環保業務。

構建多元生態全國物流基礎設施網路

打造“水陸空鐵+智冷”全景物流生態是深圳國際的重要戰略部署。集團近年來著力構建涵蓋城市物流港、鐵路及航空物流港、內河港口等多元業態的全國物流基礎設施網路，並大力拓展智慧倉儲和冷鏈物流業務，以滿足各類客戶的多點擴張需求，順應倉儲產業鏈融合發展和多式聯運加速發展的大趨勢。

未來，深圳國際將緊抓中國特色社會主義先行示範區和粵港澳大灣區“雙區驅動”的重大歷史機遇，繼續保持戰略定力，強化“四輪驅動”。認真貫徹落實國資國企改革精神，加大改革創新力度，不斷提高公司治理水準，持續提升企業核心競爭力。爭做優秀城市配套開發運營國企力量，爭做國企“區域綜合改革”先鋒，為將深圳國際打造成有品牌影響力、有特色的一流產業集團而努力奮鬥。

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