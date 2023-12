Monday, 18 December 2023, 10:38 HKT/SGT Share: 深圳國際榮獲中國證券金紫荊獎“最具投資價值上市公司”獎

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行,憑藉卓越的運營管理能力,深圳國際控股有限公司(以下簡稱“深圳國際”或集團, 股份代號:00152.HK )摘得“最具投資價值上市公司”獎項。 深圳國際是深圳市屬直管企業中唯一一家整體境外上市公司,也是唯一一家以收費公路、物流、港口及大環保為主業的國有產業集團,入選富時環球指數(FTSE All-World Index)、MSCI中國ESG領導者指數、恒生港股通指數等。 收費公路、物流園及港口等核心業務加速發展 深圳國際以“城市配套開發運營國企力量”為定位,以粵港澳大灣區、長三角和京津冀經濟帶為主要戰略區域,逐步構建了收費公路、物流、港口、大環保等四輪驅動產業格局,並持有深圳航空公司49%股權及持有中國國際貨運航空有限公司10%股權,致力於成為國內領先的城市基礎設施開發商和運營服務商、智慧交通物流產業的建設者和促進者。 近年來,深圳國際緊密圍繞發展戰略,穩存量、拓增量、提品質,實現成熟型核心業務收費公路板塊穩定增長,物流園及港口等兩大成長型核心業務板塊加速增長,培育型核心業務環保板塊有序拓展的態勢,彰顯發展活力。 今年上半年,面對環境形勢的變化,深圳國際一方面保持戰略定力篤定前行,繼續堅持以“十四五”戰略目標為導向,聚焦物流主業發展,積極構建“水陸空鐵+智冷”全景物流生態,持續打造物流主業核心競爭力和可持續發展能力;另一方面根據經濟形勢的變化及行業發展趨勢,與時俱進、因時因勢靈活調整策略,推動集團可持續 高品質發展。 在物流主業拓展方面,深圳國際繼續圍繞大灣區、長三角及京津冀等核心區域佈局優質專案,進一步完善全國網路佈局,提升市場份額。此外,集團結合客戶需求和行業發展趨勢,積極探索供應鏈服務、冷鏈物流等延伸業務,為集團長遠發展積蓄力量。港口業務也是深圳國際“四輪驅動”佈局的重要一輪。近年來,集團積極推進港口聯網行動,加快培育新投產專案的運營能力。深圳國際還通過旗下控股上市公司深圳高速公路集團股份有限公司(“深圳高速”)統籌經營收費公路業務和大環保業務。 構建多元生態全國物流基礎設施網路 打造“水陸空鐵+智冷”全景物流生態是深圳國際的重要戰略部署。集團近年來著力構建涵蓋城市物流港、鐵路及航空物流港、內河港口等多元業態的全國物流基礎設施網路,並大力拓展智慧倉儲和冷鏈物流業務,以滿足各類客戶的多點擴張需求,順應倉儲產業鏈融合發展和多式聯運加速發展的大趨勢。 未來,深圳國際將緊抓中國特色社會主義先行示範區和粵港澳大灣區“雙區驅動”的重大歷史機遇,繼續保持戰略定力,強化“四輪驅動”。認真貫徹落實國資國企改革精神,加大改革創新力度,不斷提高公司治理水準,持續提升企業核心競爭力。爭做優秀城市配套開發運營國企力量,爭做國企“區域綜合改革”先鋒,為將深圳國際打造成有品牌影響力、有特色的一流產業集團而努力奮鬥。



