百融雲創獲評中國證券金紫荊獎“最佳投資價值上市公司”獎項

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行。憑藉卓越的技術創新能力,百融雲創在本屆中國證券“金紫荊獎”評選中摘得“最佳投資價值上市公司”獎項。 百融雲創:推動AI在垂直行業的普惠化發展 百融雲創成立於2014年3月,2021年3月在香港聯合交易所主機板成功上市。 作為一站式服務的AI科技領航者,百融雲創深耕NLP、隱私計算、機器學習和雲計算等前沿科技,打造了決策式AI和生成式AI兩種相輔相成的AI技術方案,並提出MaaS(模型即服務)+BaaS(業務即服務)的服務模式,推動AI在垂直行業的普惠化發展。 目前公司已經為超過7000多家企業進行數智化賦能,覆蓋金融、電商、融資租賃等多個行業。百融雲創希望助力垂直行業的數智化轉型,引領構建行業生態。 百融雲創致力於將決策式AI和生成式AI深度嵌入到垂直行業的全流程之中,通過雲+當地語系化部署的方式,為垂直行業提供決策層能力提升,以及業務層客戶交互的全體系服務。百融雲創通過決策式AI和生成式AI串聯起垂直行業、場景和客戶,將AI能力從中間作業環節延伸至最終效果環節,讓AI在垂直行業變得可用、可見、可度量。 助力垂直行業完成數智化發展 作為中國數智化轉型浪潮重要的見證者和建設者,百融雲創基於長期對行業的理解和洞察,沉澱下深厚且獨有的行業Know-How。百融雲創將行業Know-How與AI技術進行有機結合,重點圍繞提升決策分析能力、提升資產運營效率兩大主線,幫助垂直行業完成數智化發展,實現全面賦能。 百融雲創成立至今己累計獲得企業軟體著作權及專利總數超 200項,涵蓋機器學習、隱私計算、人機協同、多模態等領域。打造了適用於具體業務場景的自動機器學習平臺 ORCA、百融大模型 BR-LLM、智慧語音產品 Chabot、隱私計算平臺 Indra 等高效能基座工具。 百融雲創自動機器學習平臺 ORCA,承載每日數億級的模型推理服務,提供超過200種運算元來解決金融場景複雜的運算。百融雲創隱私保護計算平臺 Indra,為隱私計算在銀行領域的商業應用開闢出一條全新路徑。智慧語音產品 Chabot,與真人發聲的相似度高達 95%,在客戶啟動、存量行銷等場景中發揮重大作用。 隨著大模型、AIGC等技術的崛起,以及成立九年來所沉澱下的行業洞察,百融雲創“AI+”的觸角得以向更多領域延伸,一個更新更大的市場空間正徐徐拉開大幕。百融雲創將堅持長期主義+以客戶為中心的策略,對AI技術進行長期戰略佈局,持續探索底層演算法,推動大模型和小模型的融合發展,加快決策式AI和生成式AI的創新應用,致力於為千行百業的全產業鏈數智化轉型賦能,助力垂直行業的數智化轉型,引領構建行業生態。



