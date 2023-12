Monday, 18 December 2023, 10:16 HKT/SGT Share: 第十三屆金紫荊獎在港公佈,歐科雲鏈成為首個Web3行業獲獎企業

香港, 2023年12月18日 - (亞太商訊) - 12月15日,“第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券金紫荊獎”的頒獎典禮在香港成功舉辦。港股上市公司歐科雲鏈(1499. HK)榮獲“最具品牌影響力上市公司”獎,成為首個獲得金紫荊獎的Web3企業。 歐科雲鏈榮獲“最具品牌影響力上市公司”獎項 香港國際金融論壇暨中國證券金紫荊獎是香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國金融協會等兩地重量機構共同舉辦的年度重要評選活動,已成為彙聚國內外政商領袖、金融領域權威專家學者,探討中國經濟發展以及全球投資機遇的高層次對話平臺,是海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標。 金紫荊獎已經成功舉辦了12屆,每年都會邀請香港特區行政長官、兩地協會領導、知名經濟學家、知名券商分析師、知名企業家以及財經領域知名人士等出席,被譽為中國資本市場的“奧斯卡”。 緊隨趨勢把握Web3紅利 鑒於香港特區政府積極推動Web3技術發展,不斷推出有利於行業規範發展的政策,香港也成為Web3企業、服務機構、創業者的聚集之地。今年的金紫荊獎重點考察了Web3行業,歐科雲鏈憑藉卓越實力成為了首個獲得金紫荊獎的Web3行業企業。 歐科雲鏈是香港的主機板上市公司,致力於打造全球領先的區塊鏈技術企業,用技術連結美好未來。通過基於區塊鏈+大資料+人工智慧的應用研發,歐科雲鏈旗下已擁有Web3一站式資料分析平臺(區塊鏈流覽器)、一站式調查與溯源平臺鏈上天眼(Chaintelligence)和鏈上安全與合規解決方案(Onchain AML),並通過強大且豐富的OpenAPI服務,助力行業正向發展。 據官方資料介紹,歐科雲鏈的母公司歐科雲鏈集團自2013年成立以來,一直致力於區塊鏈技術的研發與商用,是中國本土成立時間最早的區塊鏈企業之一,現已發展成為全球化的大型區塊鏈資料與技術服務提供者。目前業務已覆蓋180餘個國家和地區,服務全球5000萬使用者,被媒體譽為全球區塊鏈技術發展的領航者、探索者與推動者。 “香港錯過Web1、Web2的紅利,所以我們不想錯失Web3。”正如香港特區政府投資推廣署金融科技主管梁瀚璟所言,自2022年10月31日香港特區政府發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》後,香港特區政府就向外界展示了發展虛擬資產、Web3行業的決心,並且陸續出臺一系列支援和規範政策。 今年2月份,香港特區政府發佈新的《財政預算案》,撥款五千萬港元予數碼港,加速推動香港Web3生態圈的發展,特別是推動跨界別業務合作。 4月11日,香港Web3協會成立,香港特區行政長官李家超出席典禮並致辭表示,國家“十四五”規劃明確支援香港建設國際創新科技中心,創新科技是香港重點發展領域,Web3的發展正值黃金起點,這項顛覆性的技術能改變許多原有的商業運作模式,同時創造更多新的機遇。面對Web3的發展大勢,香港必須敢於成為這波創新浪潮的引領者。 6月1日起,香港證監會發佈的《適用於虛擬資產交易平臺營運者的指引》及《打擊洗錢指引》正式實施;即日起,香港證監會開始接受虛擬資產交易平臺營運者申領牌照,目前諸多企業正排隊積極申請牌照。 此外,香港特區政府還推出了其他政策,如稅收優惠、投資支持等,鼓勵企業投身Web3的創新與發展。 值得一提的是,香港作為國際金融中心,其Web3發展也主要圍繞金融科技的創新與發展進行。但Web3進入香港主流視野的時間並不長,加上各界對虛擬資產和Web3技術的理解認知存在差距,很多機構尚未意識到Web3合規科技的價值。另外,時常有不法分子利用虛擬資產作為詐騙、洗錢等犯罪的工具,損害投資者利益,影響行業健康發展。 香港特區政府和相關監管機構在將虛擬資產納入監管的同時,也意識到“用技術監管技術”的重要性。比如,香港證監會就尤其關注虛擬資產的鏈上交易,11月14日在其官網發佈“致持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體的通函”中,在“與虛擬資產交易及活動有關的持續監察”部分強調區塊鏈分析工具的重要性。 歐科雲鏈董事會主席、行政總裁任煜男先生在接受媒體採訪時也表示:“虛擬資產和Web3是建立在區塊鏈技術之上的創新。在應對可能出現的風險和挑戰時,我們應當回歸到區塊鏈技術本身,用區塊鏈資料為Web3生態打造‘穩定基座’。” 創新Onchain AML業務開拓合規科技新風向 作為全球知名深耕區塊鏈大資料,且持續關注監管/合規科技的港股上市公司,歐科雲鏈控股始終堅持用技術賦能商業創新,以資料撬動行業發展。截至目前,歐科雲鏈已經搭建了Web3一站式資料分析平臺,涵蓋1000+TB資料存儲量、50+條公鏈資料全解析、 50億位址標籤庫,供多生態角色驅使,包括數位資產交易服務商、投資機構、應用開發者等等,而相應的分析工具則可為高校、媒體、科研機構、諮詢機構、政府智庫所用。 例如,歐科雲鏈最新推出的Onchain AML鏈上反洗錢方案,憑藉OKLink所積累的海量鏈上資料及位址標籤庫,可以對區塊鏈上曾記錄的所有交易歷史進行溯源分析,有效檢測和識別風險合約、位址、代幣和非法活動,從而滿足金融和監管部門相應的合規風控需求。 作為Onchain AML兩大核心產品,KYT和KYA在傳統的KYC服務基礎上進行革新。KYT將地址與現實世界建立關聯,監控充提幣交易風險、識別惡意位址並生成警報,滿足數位資產服務商 (VASP) 的合規與風控需求;KYA可針對鏈上位址的風險類型進行識別、分析、測算和分類,並協助數字資產調查,初步篩查鏈上交易風險,從而提高數位資產透明度。12月1日的最新資料顯示,KYA及其API產品已支援幾十條鏈,KYT及其API產品已支援總計上百條鏈。 越發明晰的監管框架為香港虛擬資產和Web3行業的發展構建了良好的土壤,歐科雲鏈獲得第十三屆的金紫荊獎“最具品牌影響力上市公司”稱號,是香港Web3行業繁榮的一個注腳。 “此次十分榮幸作為Web3企業代表獲得金紫荊獎,這是對公司業務和產品的重要肯定。”歐科雲鏈相關負責人在接受獎項時稱,Web3是香港未來金融科技發展的重要領域,歐科雲鏈始終關注監管與合規科技的創新與應用,希望用完善的技術助力香港的虛擬資產合規化和安全發展,為香港金融科技創新提供專業的安全合規建議。



