珠海格力集團、域塔物流科技集團及思謀物流科技集團達成戰略合作 強強聯手 以科技賦能打造珠海智慧物流生態系統



香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 以房地產+物流科技（PLT）解決方案提供全鏈條式資產管理服務的域塔物流科技集團，欣然宣佈與珠海格力集團及思謀物流科技集團達成戰略合作協議，以珠海格力集團的粤港澳綜保物流產業園項目為試點平台開展合作，充分發揮橫琴深合區及港珠澳大橋帶來的區位優勢，構建港珠澳大橋經貿新通道，利用各自的品牌、技術及人才資源，打造粵港澳跨境物流業務的重要節點，合作實現粵港澳大灣區物流園區高質量運營。 三方今天假香港科學園舉行「科技賦能•智慧物流戰略合作發佈會暨高峰會議」，向在場來自科技、物流及投資界的專家學者以及客戶等介紹珠海和香港智慧物流發展的機遇及珠海金灣高欄港的項目佈局，並展示創新物流科技的實際應用。會議亦分享了「西進西出」和重輕資產營運再分工新模式的實施，以推動珠港智慧物流的聯動效益，並探討相關的合作機遇。 珠海經濟技術開發區綜合保稅事務局副局長田慶釗及珠海格信發展有限公司高級招商經理金柱分別在會上介紹珠海高欄港綜保區狀況及格力集團的粵港澳綜保物流園，包括珠海在智慧物流領域的發展戰略和政策支持，強調珠海作為創新科技城市的重要地位。田慶釗表示：「珠海是中國最重要的口岸城市之一，而高欄港綜合保稅區是珠海目前唯一的綜保區，今年6月初正式開園運營，為開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域。高欄港綜保區對標珠海建設現代化國際化經濟特區要求，聚焦『雙港』（金灣機場及高欄港） 與橫琴粵澳深度合作區功能協調和產業聯動，推動先進製造業與服務業融合發展新機制，重點發展國際物流、跨境電商等。」 根據協議，格力集團將提供珠海市粵港澳綜保物流產業園作為合作試點項目，而域塔物流科技集團將為意向客戶提供綜合解決方案，為項目帶來優質客戶資源。思謀物流科技則負責提供自動化與智慧物流系統解決方案，以提升項目整體庫位容量及運行效率。珠海格信發展有限公司高级招商經理金柱表示：「粵港澳綜保物流產業園位於珠海高欄港綜合保稅區內，享有一系列稅收優惠和便捷的進出境監管措施。項目總佔地面積約29.67萬平方米，總投資額約23.97億元，重點發展保稅物流、保稅研發、保稅製造和保稅維修等產業。」 粵港澳大灣區建設為新時代國家改革開放下的重大發展戰略，旨在深化粵港澳合作，充分發揮三地綜合優勢，促成區內的深度融合，推動區域經濟協同發展。作為大灣區內唯一一個同時與兩個特區相連的城市，珠海憑藉其地理位置、港口和物流基礎設施以及政策支持等優勢，成為大灣區物流業的重要樞紐和物流服務中心之一。在珠海物流樞紐的戰略規劃下，口岸功能不斷優化，大灣區「西進西出」通道逐步形成，增強了其承載力和輻射力，大大支持跨境物流的發展，提升物流效率。 透過此次戰略合作，三方將實現珠港融合智慧物流的新模式，以科技賦能整個行業的資產價值，共同提升物流營商環境，並捕捉大灣區物流運輸佈局調整所帶來的機遇，助力實現「共商、共建、共享」的口岸經濟帶。 是次會議由五位重要嘉賓發表專題演講。域塔物流科技集團主席兼董事總經理陳建中介紹了域塔PLT方案及WaaS新營運模式。他表示：「集團的PLT方案作為資產管理的手段，有助於優化租金收益和提升資本增值潛力，同時為物流營運商帶來智慧物流的成果。集團亦以WaaS（倉庫即服務）模式向運營商提供服務，利用現代化的物流技術基礎設施，包括倉庫管理系統（WMS）、自動化設備和數據分析工具，提高倉庫操作的效率和準確性，並利用自身的物流資產網絡，方便運營商的物流運輸和配送。」 思謀物流科技行政總裁許嘉在介紹域塔智慧物流生態及供應商制度的時候表示：「是次合作是域塔智慧物流生態在大灣區的首個項目，結合金融創新、模式創新及科技創新，同時通過建立清晰透明的供應商制度，建立長期伙伴關係。」 域塔資本（珠海）董事總經理陳曉信分享如何透過戰略合作、資本賦能，達到物流營運方及客戶輕資產運作，業主及投資方增加資產投資收益，實現產業鏈參與者多贏局面。他表示：「域塔跟格力的戰略合作配合1+3布局 ，即1個生態，3個資本。雙方共同成立合伙企業，打造智慧物流產業生態平台，配以智慧物流基金、倉庫設備基金及數字化供應鏈金融服務的支持，達到資本全面賦能。」 致力推動物流行業的數碼化和可持續發展的鯨倉科技創始人兼CEO 李林子介紹了大灣區布局零售智能共用倉的機遇與挑戰，他表示：「零售數字化背景下，倉儲業態面臨智能化升級的更新換代機會，而跨境電商本質上是供應鏈的全球化競爭，當中智能倉儲作為樞紐環節地位特殊。」 最後，隆鏈科技創始人馬雲龍分享了寸土賺斗金-隆鏈如何賦能工業商廈，實現倉儲物流的智慧化轉型，他表示：「在工業和商廈建立倉儲空間，一般會面對空間浪費、成本高昂及空間複雜的痛點，而公司的四向穿梭車解決方案，正好能達致密集存儲、高庫位利用率的效果，並適應多層、不規則空間，同時利用自主化運行無人倉，節約人力、能耗、建築成本。」 格力集團珠海市粵港澳綜保物流產業園，將成為智慧物流的典範，為珠海乃至整個大灣區的物流體系注入新的動力。未來，各夥伴將繼續加強合作，推動物流行業的數字化升級，探索更多創新技術的應用，致力打造更智能、高效、可持續的物流網絡。 圖一：域塔物流科技集團與珠海格力集團及思謀物流科技集團組成戰略合作夥伴，今於香港科學園舉行「科技賦能•智慧物流戰略合作發佈會暨高峰會議」。域塔物流科技集團主席兼董事總經理 陳建中先生(左一)、珠海格信發展有限公司產業發展中心助理總經理 蒲燕女士(中間)及思謀物流科技行政總裁 許嘉先生(右一)主持啟動儀式，並由域塔資本（珠海）董事總經理 陳曉信先生(左二)及珠海經濟技術開發區綜合保稅事務局副局長 田慶釗先生(右二)作見證。 圖二：各嘉賓在「科技賦能•智慧物流戰略合作發佈會暨高峰會議」的啟動儀式後合照留影 圖三: 珠海格力集團的粤港澳綜保物流產業園項目 關於域塔物流科技集團 域塔物流科技集團為香港最早以房地產+物流科技（PLT）解決方案提供全鏈條式資產管理服務的公司之一。 自2015年以來一直在物流解決方案市場運營，集團部分主要管理層已在該領域深耕超過20年。憑藉多年在物流領域的工作經驗，累積了深厚的專業知識，並與產業上下游參與者建立了緊密的聯繫，包括國際房地產基金、土地及物業的擁有者、本地和國際第三方物流商、供應商和設備製造商。集團近年透過多次的收購合併擴張，成功整合了由方案設計、建築工程、機電顧問、物流科技，到物流營運等多家公司及團隊，使集團的資產管理覆蓋面更廣，更有效地以全鏈條方式去開發最適合物流用家使用的智慧物流園區項目。 關於珠海格力集團 珠海格力集團有限公司成立於1985年3月，為珠海市國資委出資並授權經營的獨立企業法人，連續 9 年維持主體信用評級「AAA」，榮獲「廣東省國有重點企業管理提升標杆創建行動標杆企業」、「廣東省脫貧攻堅先進集體」榮譽稱號。 作為珠海市唯一具有製造業基因的市屬國有企業，格力集團不忘實業初心，2017年格力集團提出「二次創業」口號，全速推進國有資本投資運營公司改革試點，打造珠海產業投資發展平台，已逐步形成以「科技創新」為核心、以「資本運營+產業投資+產業引進+載體建設+服務運營」為主線的「五位一體」綜合發展格局，翻開了堅持「產業第一」、加快改革發展的全新篇章，瞄定「產業第一」，服務特區產業轉型升級，助力加快打造現代化產業體系，打造國內一流的國有資本投資運營平台。業務涵蓋產業投資、建築投資、城市更新、建築安裝、服務運營等多個領域。 關於思謀物流科技集團 思謀物流科技集團是業界領先的智慧物流科技企業，專注於提供新一代人工智慧引領的智慧倉儲及智慧物流營運的解決方案，基於生成式AIGC打造智慧倉儲決策大腦與數字孿生方案，覆蓋數百種AI智能物流應用。集團已在香港、深圳、上海、北京、蘇州、杭州、重慶、新加坡及日本東京等多地設有尖端技術研發與商務中心。 新聞垂詢 縱橫財經公關顧問有限公司 吳慧怡 電話：(852) 2864 4831 鄭松雪 電話：(852) 2864 4857 張嘉璐 電話：(852) 2114 2200 伍思聰 電話：(852) 2114 4319 電郵： sprg_reitar@sprg.com.hk



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