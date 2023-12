Friday, 15 December 2023, 10:36 HKT/SGT Share: 五菱汽車推進高品質發展 朝“雙碳”目標奮力加速

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 近日獲悉,五菱汽車控股子公司五菱工業自2022年成為廣西首家獲得碳排放管理體系認證的企業後,2023年繼續保持認證註冊。 2023年,五菱汽車重新整合組織內部環境情況以及相關方的需求與期望,修訂碳排放管理體系文件。同時,持續關注國家和地方政府碳排放相關法規和標準的要求,識別碳排放源,建立排放源清單,將“雙碳”目標內化於心,固化於制。 五菱汽車通過碳排放管理體系的運行,碳排放管理取得了一定的成效。五菱汽車搭建了碳排放管理交流平臺,實現各單位碳排放管理經驗共用共建,碳排放管理水準得到整體提升,預計2023年減碳934tCO2e。目前,五菱汽車已建成投產3座綠色屋頂光伏電站,月度發電量達到210萬KW·h。此外,五菱汽車還從優化排班生產、提升設備性能、淘汰高能耗設備等方面入手,進一步降低企業電力成本與無效能耗,提升節能空間。 更值得一提的是,五菱汽車在產品和服務的設計與開發,以及產品、服務和能源的採購等過程,全面考慮碳排放的影響。並積極關注未來碳資產管理要求,做好前瞻性準備。積極承擔社會責任,按照規定披露碳排放資訊,將“雙碳”目標踐之於行。 碳排放管理體系的保持認證,不僅為碳排放管理工作做出了肯定,更是為五菱汽車實現高品質綠色發展打造了強力引擎。未來,五菱汽車將不斷完善碳排放績效監測,加強碳排放資訊報告,助力實現“雙碳”目標,奮力書寫高品質發展的綠色答卷!



話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network