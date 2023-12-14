幂源科技擬赴港上市 動力電池系統市場新銳獨角獸



香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 2020年，中國政府宣佈力爭在2060年前實現碳中和。此後，《關於統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》和《「十四五」公共機構節約能源資源工作規劃》等多項政策法規出台，電動汽車成為鼓勵發展的重點。 在電動汽車市場的強勁需求推動下，中國的電池系統市場正處於快速發展階段。在此背景下，中國領先的動力電池系統價值鏈賦能者幂源科技控股有限公司（下稱「幂源科技」或「公司」），啟動了IPO計劃。12月8日，幂源科技向港交所遞交了A1招股書，擬赴港上市，由滙豐銀行及中金公司擔任聯席保薦人。 中國動力電池系統先驅及領導者 客戶合作關係穩固 業務模式上，幂源科技主要設計、製造及銷售電動汽車的定製電池系統，其次為儲能解決方案及電池管理系統（或BMS）。依託出色的工程、設計及開發能力，公司不僅在中國市場居於領先地位，也已擴展至快速增長的印度及美國的非乘用純電動汽車（如公共汽車及卡車）、專用車輛、工程機械及海上應用。 根據弗若斯特沙利文報告，於2022年，按出貨量計，幂源科技是中國乘用純電動汽車（或BEV）的第三大動力電池系統供應商，市場份額為9.6%。於乘用純電動汽車市場中，按出貨量計算，是中國A00級乘用純電動汽車的最大動力電池系統供應商，該分部佔2022年中國乘用純電動汽車總銷量的約26%。至2023年6月30日，公司的電池系統已為中國超過100萬輛電動汽車提供動力，包括2022年中國約十分之一的純電動汽車和超過三分之一的A00級乘用純電動汽車。 幂源科技以行業領先的價格點及服務，為客戶提供定製且始終如一的優質產品，與電動汽車OEM客戶及電芯製造商建立了穩定的合作夥伴關係，躍升為中國開發具有競爭力的動力電池系統的先驅及領導者。根據弗若斯特沙利文報告，於2022年，中國最暢銷電動汽車車型的約半數車輛由幂源科技的電動汽車電池系統提供動力。此外，公司自2021年起向2022年全球最大的電芯製造商寧德時代提供圓柱電芯的電池系統及技術，以用於其指定電動汽車OEM客戶。 顛覆性專有技術引人矚目 安全及成本優勢顯著 行業領先的工程、設計及開發能力，賦予了幂源科技獨特的差異化競爭優勢。運用創新的思維，公司已開發出廣泛的專有技術，能夠以市場領先的安全及成本標準提供圓柱及方形電芯的動力電池系統。 一方面，幂源科技已開發出BEST，確保單個電芯的熱失控不會在整個系統中傳播。根據弗若斯特沙利文報告，公司初步將BEST應用於三元圓柱電芯，實現了行業領先的安全標準，熱失控傳播的概率低於1%，而行業平均水平為約10%。與行業平均水平相比，採用BEST的LFP圓柱電芯已實現降低約40%的成本。BEST是圓柱電芯突破性的電池系統設計，具有出色的安全性和性價比。 另一方面，MUST是幂源科技所開發的尖端技術，可消除模組並減少方形電芯中的組件和連接。該技術最初是為LFP方形電芯設計的，根據弗若斯特沙利文報告，與行業平均水平相比，成本大幅降低約10%。通過加入熱失控傳播緩解措施進一步增強了公司的電池系統，並將其成功應用於三元方形電芯，從而保證電池系統的安全性，同時保持了成本優勢。 財務表現上，幂源科技於往績記錄期間展現出穩定的收益。收益由2020年的人民幣1,014.5百萬元增至2021年的人民幣2,566.7百萬元，並繼續增至2022年的人民幣5,574.4百萬元；2020年至2022年期間收益的複合年增長率為134.4%。此外，公司於2023年上半年錄得收益人民幣1,121.6百萬元。 電動汽車市場正以驚人的速度增長，而電池系統作為核心技術之一，將發揮越來越重要的作用。在動力電池系統市場，幂源科技憑藉強勁爆發力嶄露頭角，也為自己奠定了逐鹿資本市場的底氣。香港遞表後，如何進一步提升技術、擴大製造能力、拓展產品組合，將是公司鞏固長期競爭力的關鍵所在。 來源：香港經濟日報



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