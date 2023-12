Friday, 15 December 2023, 16:05 HKT/SGT Share: 持續領跑中國乳業 蒙牛乳業獲“2023卓越上市公司”獎

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 2023年12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行,憑藉在公司治理與企業社會責任等領域的突出表現,蒙牛乳業(以下簡稱“蒙牛”)摘得“年度特別獎:2023卓越上市公司”獎項。 蒙牛總部 蒙牛1999年成立於內蒙古自治區,2004年在香港上市(股票代碼2319.HK),是恒生指數、恒生中國企業指數和恒生可持續發展企業指數成分股。2023年,蒙牛堅持消費者價值驅動的創新,在“營養、智慧、綠色”三個戰略維度發力,實現創新力、品牌力、數智力和可持續發展的全面引領,引領中國乳業高品質發展。在荷蘭合作銀行公佈的“2023年乳業20強”中,蒙牛名列八強,是全球乳業TOP10中最年輕的乳企。 創新驅動:從“草原牛”到“世界牛” 蒙牛專注于為消費者提供營養、健康、美味的乳製品,形成了包括液態奶、霜淇淋、奶粉、乳酪等品類在內的豐富產品矩陣。旗下擁有特侖蘇、純甄、冠益乳、優益C、每日鮮語、蒂蘭聖雪、瑞哺恩、貝拉米、妙可藍多等明星品牌。在高端純牛奶、低溫優酪乳、高端鮮奶、乳酪等領域,市場份額處於領先地位。蒙牛深化國際化發展戰略,通過開拓海外市場、建設海外工廠以及開展海外並購等多種方式加快“走出去”步伐,產品遠銷東南亞、大洋洲、北美等區域的十餘個國家和地區市場,從“草原牛”犇向“世界牛”。 經過多年的發展,蒙牛在國內建立了41座生產基地,在紐西蘭、印尼、澳大利亞建有海外生產基地,全球工廠總數達68座,年產能合計1000多萬噸。蒙牛著力整合優質資源,先後對現代牧業、中國聖牧等大型牧業集團進行戰略投資。目前,蒙牛在國內擁有合作牧場1000餘家,日均收奶超2萬噸,生鮮乳100%來自規模化、集約化牧場。同時,蒙牛積極佈局海外高品質奶源,在澳大利亞擁有原料乳加工商Burra Foods、有機嬰幼兒食品商貝拉米。 與此同時,蒙牛秉承品牌長期主義,以“天生要強”企業精神與消費者產生情感共鳴、建立價值觀認同,持續打造品牌價值,不斷沉澱品牌資產,蟬聯中國消費者十大首選品牌,助力企業高品質發展。蒙牛是FIFA世界盃全球官方贊助商、中國足協中國之隊官方合作夥伴、中國航太事業戰略合作夥伴、NBA中國官方市場合作夥伴、上海迪士尼度假區官方乳品合作夥伴、北京環球度假區官方合作夥伴,持續將健康與快樂的品牌理念帶給全球消費者。 引領中國乳業發展新格局 蒙牛不斷加大自主研發創新,成立了全球創新研發中心,與國內外多家知名科研機構進行戰略合作,在飼草料種植、養殖與加工、乳業基礎科學、產品創新等領域開展聯合攻關,在智慧製造、原奶保鮮、益生菌、質控技術等領域實現長足進步,在研發上保持行業領先。今年10月,蒙牛自主研發的HMO獲得國家批准,成為首批企業中唯一一家來自中國本土的企業,也是中國本土第一家成功突破HMO技術壁壘的企業。 2023年,蒙牛發佈了以AI驅動的“供給側和消費側”數智化雙飛輪,率先進入數智化戰略3.0階段,成為蒙牛數智化發展新的里程碑。值得一提的是,全球乳業首座全數智化工廠——蒙牛寧夏工廠,在今年5月落成投產,實現了“三個100”,即100名員工、創造100萬噸年產能、100億年產值,打造了全球乳業智慧製造的新標杆。 蒙牛對標聯合國可持續發展目標,圍繞可持續的公司治理、共同富裕的乳業責任、環境友好的綠色生產、負責任的產業生態圈、營養普惠的卓越產品五個方向,全面推進“GREEN”可持續發展戰略,明確2030年前碳達峰、2050年前實現全產業鏈碳中和,推動產業鏈上下游綠色低碳可持續發展。2023年,憑藉ESG領域的出色表現,蒙牛MSCI ESG評級躍升至“AA”,為行業最高等級,是中國唯一一家取得“AA”評級的綜合型乳製品企業,處於全球77家參評企業的ESG領導者之列。同時,在國務院國資委“央企ESG·先鋒100指數”中,蒙牛排名第三,是食品飲料行業中的最高排名。 面向新的未來,蒙牛將以“點滴營養,綻放每個生命”為使命,以“草原牛,世界牛,全球至愛,營養二十億消費者”為願景,圍繞“更綠色、更營養、更智慧”三大戰略方向持續發力,不斷滿足消費者日益增長的多元化營養健康需求,攜手產業鏈合作夥伴共同推動可持續發展,加快構建中國乳業新格局,為中國經濟發展貢獻蒙牛力量。



