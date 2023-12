Friday, 15 December 2023, 16:10 HKT/SGT Share: “能源巨子”華電國際獲中國證券“金紫荊獎”“最佳上市公司”獎

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日,在由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮上,華電國際電力股份有限公司憑藉卓越的公司治理能力和優秀的業績,被評為中國證券“金紫荊獎”“最佳上市公司”。 華電國際管理層祝賀中國證券“金紫荊獎”評選邁入第十三屆,稱“評選活動自舉辦伊始,便是投資市場最重要的參考標準之一,見證了中國資本市場的崢嶸歲月,匯聚了兩地上市的優秀企業,為中國乃至全球資本市場發展提供了對話平臺。” 華電國際電力股份有限公司(以下簡稱“華電國際”或“公司”),前身為山東國際電源開發股份有限公司,由原山東電力集團公司、山東省國際信託投資公司等五家發起單位共同設立,於 1994年6月28日在濟南註冊成立。2002年底,國家電力體制改革後,公司控股股東變更為中國華電集團公司,是中國華電集團有限公司旗下最大的上市發電公司。2003年11月,公司更名為“華電國際電力股份有限公司”。2009年6月,公司本部由濟南遷至北京。 目前,華電國際是中國裝機容量最大的上市發電公司之一,公司及其子公司主要從事發電、供熱、煤炭銷售及其他相關業務,電力業務相關的技術服務、資訊諮詢,所發的電力主要輸往各電廠所在地的電網公司。公司燃煤發電裝機約占公司控股裝機容量的80.7%,燃氣發電、水力發電等清潔能源發電裝機約占19.3%。 公司先後在境內外兩地上市。1999年6月30日,公司H股在香港聯交所上市,成為亞洲金融危機之後中國第一支在香港發行的股票;2005年2月,公司A股在上海證券交易所上市,成為“全國詢價第一股”。截至2023年9月底,公司總股本102.28億股, 其中A股85.10億股,H股17.17億股。中國華電集團有限公司為控股股東,持股45.17%。 加快創建一流能源上市公司 公司在運營的發電資產遍佈中國十二個省、市、自治區及直轄市,抵禦系統風險能力較強。發電裝機類型除燃煤發電機組外,還包括燃氣發電、水力發電等多種類型機組。公司產業鏈相對完善,上游發展煤炭產業、煤炭物流和貿易業務;為適應電力市場改革趨勢,在下游則發展面向用戶的電力銷售和服務業務。 截至2023年9月底,華電國際電力股份有限公司已投入運行的控股發電廠共計45家,控股裝機容量約為57,284.24兆瓦,主要包括燃煤發電控股裝機約46,230兆瓦,燃氣發電控股裝機約8,589.05兆瓦,水電等可再生能源發電控股裝機容量共計2,459兆瓦。 公司作為在香港和上海兩地上市的公眾公司,自上市以來,高度重視現代企業制度建設,形成了一整套相互制衡、行之有效的內部管理、規範化運作和內部控制體系。公司股東大會、董事會、監事會依法規範運作,使全體股東的利益得以保障。公司在境內外資本市場樹立了規範透明的良好形象,積累了良好的市場信譽,融資管道廣、融資能力強。 華電國際方面表示,公司對再次獲得中國證券“金紫荊獎”“最佳上市公司”獎項深感榮幸,華電國際將繼續秉持“啟動資源,提升價值”的經營理念,以“能源巨子、行業先鋒、國際一流”為願景目標,持續優化調整佈局結構,在改革發展中煥發新生機,加快創建具有國際知名度的一流能源上市公司,努力贏得資本市場的廣泛認可。



