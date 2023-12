Friday, 15 December 2023, 16:18 HKT/SGT Share: 華能國際斬獲中國證券“金紫荊獎”兩大獎項

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行,華能國際電力股份有限公司憑藉出色的公司治理能力以及優秀的業績,摘得“年度特別獎——2023卓越上市公司”、“最佳上市公司”兩個獎項。 華能國際電力股份有限公司(下稱“華能國際”)是由華能國際電力開發公司聯合7家地方投資公司共同創建的股份制公司,主要業務是利用現代化的技術和設備以及國內外資金建設和運營燃煤、燃氣發電廠、新能源發電項目及配套港口、航運、增量配電網等設施,為社會提供電力、熱力及綜合能源服務。 堅守“保民生、保發電、保供暖”職責使命 公司是中國最大的上市發電公司之一。目前,公司總股本約為157億股。截至2023年第三季度,公司資產總額5216.73億元人民幣,可控發電裝機容量131511兆瓦。 聚焦做優主業,深化價值提升。公司始終把保障能源穩定供應作為最根本的職責使命,堅守“保民生、保發電、保供暖”的本質責任。公司圍繞國家重大戰略,加大重點項目關鍵核心技術攻關力度,聚焦節能、環保、提效、自主可控關鍵環節,提升科技創新投入產出效能,加快推進數位化智慧化轉型,科技創新活力進一步激發。 2023年,公司再次獲得上交所資訊披露A級評價,入選中國上市公司協會“2023年公司治理最佳實踐案例”和“2023上市公司董事會最佳實踐案例”。 構建以新能源為主體的新型電力系統 華能國際堅持低碳轉型,守護綠水青山。公司深入推進綠色發展,積極落實構建以新能源為主體的新型電力系統的總體要求,立足實際研究低碳轉型發展規劃,在全力保障社會民生用能安全的同時,有序推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。 公司近年制定並實施碳達峰行動計畫,堅定不移抓好產業佈局和結構優化,持續提升新能源裝機規模和比重,加快建設海上風電集群,深入推進煤電結構優化,大力實施“三改聯動”升級改造,實現燃煤機組超低排放全覆蓋、主要能耗指標和污染物排放績效保持行業領先。公司注重環境保護,積極組織開展了海上風電場增殖放流等傳播生態文明理念的多項活動,為實現人與自然和諧發展貢獻華能力量。 公司踐行ESG理念,攜手共創和諧共贏新局面。華能國際將“雙碳”目標、科技創新、“一帶一路”建設等國家重大決策部署要求與ESG管理融合,持續推進非財務指標評價體系建設,強化ESG實踐在公司治理中的作用,加強對綠色轉型發展、安全生產、環境保護等方面工作的監督和指導,構建與利益相關方和諧共贏的企業文化。自2016年起,公司連續高品質完成ESG報告的編制與披露, ESG實踐入選中國上市公司協會最佳實踐案例榜單,以實際行動推動資本市場ESG體系建設不斷完善和發展。 展望未來,華能國際將進一步加快綠色轉型步伐,聚焦效益和品質,扎實推進提高上市公司品質有關工作,建設“產品卓越、品牌卓著、創新領先、治理現代、價值創造”的國際一流上市發電公司,努力為股東創造長期、穩定、增長的價值回報。



