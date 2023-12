Friday, 15 December 2023, 16:27 HKT/SGT Share: 昆侖能源:助力美麗中國建設 點靚人民美好生活

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日,由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行,昆侖能源摘得“年度特別獎——2023卓越上市公司”、“卓越上市公司CFO”兩個獎項。 昆侖能源有限公司(以下簡稱:昆侖能源或公司)是由中國石油天然氣股份有限公司控股的綜合性能源公司,股票代碼00135.HK,昆侖能源于香港聯合交易所主機板上市、同時也是恒生中資企業指數成分股之一。 今年是昆侖能源上市三十周年,1993年,昆侖能源在香港上市,成為中國石油第一支走向國際資本市場的先遣軍。多年來,昆侖能源將堅定服務國家戰略深深融入在改革發展的基因中,成為中國石油天然氣業務發展的融資平臺和投資主體、中國石油天然氣終端零售業務運營管理平臺,形成了天然氣生產經營和資本經營“雙輪驅動”的高品質發展格局。 在過去的30年裡,昆侖能源與時代同行,展現出高品質的發展成果。作為一家集城鎮燃氣、液化天然氣加工與儲運、液化石油氣銷售、綜合能源與新能源等業務於一體的綠色能源綜合供應商,昆侖能源已經接卸海外LNG資源超過9000萬噸,累計銷售天然氣2850億立方米,相當於再造了6個塞罕壩森林,並為各類終端使用者提供服務,覆蓋了1522萬戶。近年來,昆侖能源入選了“央企ESG先鋒50指數”,並獲得了中央企業所屬“雙百企業”的評級中的“標杆”稱號。此外,昆侖能源還先後入選了恒生港股通中國國資央企指數、恒生港股通中國央企ESG領先指數、恒生港股通央企價值指數等9個國企央企指數。 昆侖能源致力於為經濟和民生服務。在2023年,隨著國家經濟和社會的常態運行恢復,昆侖能源克服了市場波動等多重挑戰,取得了令人矚目的成績。上半年,天然氣終端銷售量增長了9.04%,達到239.16億方;LPG銷量增加了5.17%,達到293.69萬噸;總收入同比增長了3.83%,達到870.72億元,淨利潤同比增長了12.00%,達到50.41億元,經營創效水準大幅提升。 除了核心業務的穩步發展,昆侖能源還注重推進戰略性和前瞻性項目,為高品質發展奠定了基礎。昆侖能源高度重視戰略性基礎設施的佈局,多個重要專案取得了積極進展。福建LNG接收站完成了合資公司註冊,江蘇LNG接收站三期擴建進入了驗收階段,青島LPG碼頭庫也超出了預期推進,海上LNG加注服務範圍也從深圳拓展至舟山等周邊市場。此外,昆侖能源還致力於數智化建設,打造以業財融合為核心的ERP建設,建立標準化資料體系和高品質指標體系,實現了多個數位化轉型子場景的落地。 在新興業務方面,昆侖能源積極踐行綠色發展理念,重點發力新能源領域,搶灘佈局風光氣電融合業務,推動綜合能源業務多樣化發展,滿足用戶在氣、電、熱、冷等多個領域的能源需求。目前,昆侖能源已經有24個項目在有序推進,12個綜合能源項目投產運行,打造了10個“零碳示範場站”,助力中國邁向“淨零”未來。 昆侖能源始終致力於助力美麗中國建設,點靚人民美好生活。展望未來,昆侖能源將繼續發揮自身優勢,不斷創新,為推動能源行業可持續發展,構建美好生活的綠色基石,做出更大的貢獻。



