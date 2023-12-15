新希望服務在港獲“卓越高品質發展上市公司”獎項

香港, 2023年12月15日 - (亞太商訊) - 12月15日，由香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國企業協會、香港中國金融協會、香港中資證券業協會、香港公司治理公會共同主辦的2023第十三屆香港國際金融論壇暨中國證券“金紫荊獎”頒獎典禮在香港君悅酒店舉行，新希望服務控股有限公司摘得“卓越高品質發展上市公司”獎項。

核心業績持續高品質增長

自2021年上市以來，新希望服務控股有限公司（簡稱“新希望服務”或“公司”，股票代碼：3658.HK）堅持區域深耕策略、重視服務品質提升、多措並舉穩紮穩打，最終得以實現業績高品質增長。

據2023年中期業績公告所示，整個上半年，公司收入錄得人民幣約6.0億元，較2022年同期增長17.1%；毛利為人民幣約2.26億元，毛利率37.7%，歸母淨利潤率繼續保持中高位水準至18.3%。同時，董事會建議宣派中期股息每股0.073港元，派息比率達50%。另外，公司經營活動產生的現金流淨額較去年同期增加209.1%至約人民幣0.51億元。業績穩增、經營品質佳、高派息、現金流充裕，綜合業績表現優秀，經營穩健。

具備市場競爭力的“物業服務+生活服務”

新希望服務作為提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業，因背靠世界500強企業新希望集團，得以在農牧食品、乳品快消等領域，擁有得天獨厚的品牌優勢和產業供應鏈優勢，並在實際的物業服務過程中，結合客戶實際需求加以轉化，輸出產品來源可靠、品質有保障、供應可持續的「物業+團餐、物業+零售、物業+商業」等全週期服務，且在不斷提高客戶高滿意的基礎上保持較高的項目續約率。

2023年上半年，新希望服務生活服務板塊收入人民幣1.35億元，同比增長17.3%。其中，團餐及零售收入5094萬元，較去年同期增長19.0%，亦體現了在其能力優勢下的市場認可。

另外，公司憑藉成熟的高端物業服務能力、團餐保供能力、醫療物業+綜合服務能力、商業資產盤活能力等，在上半年陸續與成都武侯區人民政府、武侯國投、經開產投、人居商管、錦欣醫療等達成戰略合作，通過優勢互補，共同服務城市發展。

承擔社會責任 推進可持續發展

踐行“民生新服，始于煙火成都”戰略，新希望服務時刻關注居民生活需求，將用戶滿意設置為ESG關鍵議題，通過提供優質服務、關注客戶健康與安全、建設系統的社文活動體系等行動，實現用戶持續滿意。同時，公司積極健全客戶回饋機制，定期開展協力廠商滿意度調研外，新增即時性客戶回饋系統，動態跟進服務效果，優化服務過程，進一步提升服務效率與品質。

在綠色環保層面，公司秉持可持續發展觀，以實際行動維護生態環境。在2022年，南寧大商匯回應國家“雙碳”政策，成功搭建2.2萬平方米的屋頂光伏，成為行業內少有的“屋頂上發電、屋頂下利用”的“綠色商場”。項目全投產後預計年發電量約495萬度，每年可以節省1836噸煤碳、每年減少二氧化碳排放量5400噸。

品質引領，有質擴張。展望未來，新希望服務將繼續保持戰略定力，全面實現高品質發展，為客戶、為社會、為投資人持續創造價值。

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