集海資源集團有限公司公布於香港聯交所主板上市計劃詳情

香港, 2023年12月14日 - (亞太商訊) - 中國山東省第三大黃金開採商(1)集海資源集團有限公司（「集海資源」或「集團」）公布以股份代號02489於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃詳情。

發售詳情

集團計劃發售500,000,000 股股份（視乎超額配股權而定），其中450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）為國際發售股份，50,000,000股股份（可予重新分配）為香港發售股份。每股發售股份的指示性發售價介乎0.55港元至0.75港元。經扣除集團與全球發售有關的包銷費用及其他估計費用後，並假設超額配股權未獲行使且按發售價每股股份0. 65港元（即指示性發售價範圍的中位數），全球發售所得款項淨額估計為265.0百萬港元。

香港公開發售將於2023年12月14日（星期四）上午九時正開始，並於2023年12月19日（星期二）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將於2023年12月21日（星期四）公布。集海資源股份將於2023年12月22日（星期五）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為02489，每手買賣單位為5,000股。

創陞融資有限公司為獨家保薦人；創陞證券有限公司為整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要

坐擁露天礦山 生產成本顯優勢

集團坐擁產金大省山東牟平乳山黃金成礦帶的兩座金礦 ─ 分別是年許可礦石產量900.0千噸及礦山服務年限約8.5年的露天金礦宋家溝露天礦山、以及年許可礦石產量為90.0千噸及礦山服務年限約6.0年的地下金礦宋家溝地下礦山。

根據SRK報告，經營地下礦山的資金水平及成本結構有別於經營露天礦山，由於地下採礦需要建造地下採礦基礎設施及採購地下挖掘設備，加上其他結構及固定成本，所以露天礦山的生產成本一般低於地下礦山。根據弗若斯特沙利文報告，中國所有金礦中約95 %涉及地下採礦；中國黃金開採的總生產成本於2022年為每克人民幣298.0元。

集團大部分黃金產自宋家溝露天礦山，露天採礦有助其以低於行業平均成本生產。集團於去年的平均生產成本約為每克人民幣186.3元。

優越地理位置 基礎設施健全

宋家溝露天礦山及宋家溝地下礦山彼此靠近，相距僅約400米，且離集團旗下的選礦廠僅4公里，有助集團集中管理業務。選礦廠面積為約0.9公頃，年度選礦能力約為2,000千噸，離尾礦壩僅2公里，離煙台港僅約50公里，交通非常便利。

尾礦壩設計為山谷型，海拔總計+ 160米，總存儲容量約為42.2百萬立方米，有效存儲容量約30.0百萬立方米。截至2023年6月30日現有產能可支持10年生產。

管理團隊經驗豐富 技術團隊精英雲集

集海資源由主席、執行董事兼行政總裁邵緒新博士領導，高級管理團隊平均有逾30年的採礦運營管理經驗，配合強大的技術團隊，已成功開發新建礦山，並將其轉變為實際開採及黃金生產資產，造就集海資源於2022年成為山東省第三大黃金開採公司。

邵緒新博士持有選礦專業博士學位，在選礦、礦業相關金融及投資管理方面擁有豐富經驗。集團技術團隊由2006年中國有色金屬工業科學技術獎得主黃勇先生領導，黃勇先生為中國國土資源部認可的中國合資格礦產資源╱儲量評估師，在礦山設計及開採諮詢方面擁有逾40年經驗。技術團隊尚有十名採礦作業工程師及地質學家，擁有平均逾15年的採礦經營管理經驗，有效實施黃金品位控制和生產管理，提高營運效率。

未來增長策略

收購周邊黃金礦山 提高市場份額

集團計劃透過收購優質黃金礦業資產，以擴大礦產資源及提高選礦廠的金精礦加工能力。收購目標的標準包括位於山東省內、潛在黃金資源量至少10噸且深度小於1,000米、礦山服務年限超過5年、回報期少於10年的礦山。

集團獲煙台人民政府確定為重點上市的目標公司之一，且集團子公司煙台中嘉礦業有限公司獲煙台市政府允許為整合市內牟平區金礦資產的4家綜合金礦企業之一。集團認為，收購牟平區的礦業資產符合當地政府的政策方向，整合計劃亦對集團的發展計劃帶來積極影響。

根據弗若斯特沙利文報告，山東確定至少40個金礦，包括牟平區整合金礦資源計劃中的14個地下金礦符合若干上述收購標準。目前集團已在牟平區內篩選出3個符合收購標準的地下金礦，準備好於2024年1月31日之前選擇一個合適的金礦，及對於2024年3月31日前與目標金礦簽署正式協議持樂觀態度。

推進礦山優化計劃 加建採礦基礎設施

集團積極進行礦山優化計劃，其中包括擴張宋家溝露天礦山現有邊界以南約150米採礦地表面積，使礦坑露天區域由0.34平方公里擴大到0.46平方公里，深度加深到海拔高度-171米。為此，集團將建設新工作台，並計劃於新採礦區建設地下水蓄水池和排水系統、變電站及表土堆場、以及購置3台挖掘機。

現有礦區額外勘探 提升黃金儲量

根據SRK報告，宋家溝露天礦山具備充填礦物資源勘探及升級的潛力。集團計劃開展進一步的勘探工作，在宋家溝露天礦山採礦許可證涵蓋的臨近無開採區域及現有露天採礦礦坑以下區域尋找更多的礦產資源，包括分三期進行總深度超過6,500米的26次鑽探（各深度介乎0至550米），以增加黃金礦物儲量及延長宋家溝露天礦山的礦山服務年限。

所得款項用途

按發售價每股股份0.65港元（即指示性發售價範圍0.55港元至0.75港元的中位數），集團估計全球發售所得款項淨額（扣除全球發售有關的包銷費用及其他估計費用後）於超額配股權未獲行使前估計約為265.0百萬港元。

用途 / 百分比

選擇性收購金礦資產：55.0%

進一步建設採礦基礎設施：20.4%

償還現有銀行貸款擔保：12.6%

營運資金：10.0%

額外勘探升級黃金礦石儲量：2.0%

全電子化申請程式

集海資源集團有限公司已就香港公開發售採取全電子化申請程式。集團不會向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的任何印刷本。招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易（新上市）新上市資料」及集團網站 www.persistenceresource.com。

(1) 資料來源：弗若斯特沙利文報告，按2022年礦山產量計

集海資源集團有限公司

集團是一家於2005年成立的黃金勘探、開採及加工公司，於中國山東省煙台市擁有兩座金礦，及選礦廠和尾礦庫等採礦基礎設施，銷售自行加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告，按礦山產量計，集團為2022年山東省第三大黃金開採公司，市場份額為2.6%。

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