吳濤出任汽車之家CEO 將繼續推進“生態化”戰略落地

香港, 2023年12月13日 - (亞太商訊) - 12月13日,汽車之家(ATHM;2518.HK)對外發佈公告,聘任吳濤先生為公司董事、首席執行官,全面負責公司的戰略規劃、組織管理以及業務發展等工作,任命即刻生效。龍泉先生擔任汽車之家董事會主席。 吳濤於1995年7月畢業於清華大學汽車工程專業,獲學士學位,在財產保險、汽車服務和互聯網等行業有著超過28年的工作經驗。本次任命之前,吳濤擔任中國平安財產保險股份有限公司(“平安產險”)執行董事及副總經理。自2001年9月加入平安集團以來,吳濤歷任多個領導職位,包括平安產險廈門分公司副總經理、平安產險福建分公司副總經理、平安產險車險意健險理賠部總經理、平安產險廣東分公司總經理、平安產險運營總監等。2016年7月至2020年11月期間,他還曾擔任汽車之家副總裁。 在平安產險工作期間,吳濤將“數位化思維”與金融保險理念結合,利用技術驅動車險服務創新,專注打造“資料+平臺”智慧經營模式,為客戶提供精細化、個性化服務。在他的帶領下,“平安好車主”於2021年完成了一站式用車養車服務升級,並在2023年全面圍繞車主用車的生活場景,打造“醫食住行玩”一站式生活圈,已經服務近2億中國車主。 在擔任汽車之家副總裁期間,吳濤充分發揮自己的汽車專業科班優勢,直接深度參與了公司的戰略轉型工作,包括“818百城車展”IP的打造、經銷商服務平臺的推出、數位化產品體系的搭建等核心工作,在利用數位化驅動汽車行業升級和降本增效方面擁有豐富經驗。 吳濤是平安集團重點培養的兼具金融業務背景與互聯網思維的本土化領軍人才,同時也是一位擁有出眾的戰略視野與創新能力,且年富力強的領導者。他在企業管理效能提升、人才能力培養及業務模式創新方面有著豐富的成功案例,是擔任汽車之家CEO崗位的理想人選。 出任汽車之家CEO後,吳濤將充分發揮自己的戰略思維和實戰經驗,幫助汽車之家在新能源、二手車、數位化等新興業務領域上實現創新突破,也將繼續發揮在汽車生態圈建設方面的經驗優勢,著力打通線上+線下管道資源,打造“看車-買車-用車-換車”的完整閉環,推動公司成為國際領先的2B和2C的“內容生態+工具服務+交易平臺”一站式汽車生活服務提供者。 此前,龍泉已出任平安產險董事長兼CEO。接下來,在龍泉和吳濤的帶領下,汽車之家將加速融入平安集團汽車生態圈,強化集團內部資源整合,讓公司的發展再上新高度,也為中國汽車產業轉型升級打開新局面。



