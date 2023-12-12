Novationwire推出專為馬來西亞定制的人工智慧品牌傳播服務



吉隆坡，馬來西亞，2023年12月12日 - (亞太商訊) - Novationwire (https://www.novationwire.com),一家領先的新聞稿發佈平臺,推出了一項針對馬來西亞市場的馬來語人工智慧品牌傳播(ABL)服務。此舉旨在為尋求建立品牌和放大傳播的馬來西亞公司提供當地語系化服務。 根據Novationwire馬來西亞董事總經理Zul Effendy的說法,馬來語ABL計畫根據該國使用者的獨特需求,調整該公司的專有技術。他說:"雖然英語在馬來西亞商業圈中廣泛使用,但我們知道用國語交流可以實現更深入的互動和信任。" 該服務的核心是針對馬來西亞環境定制的人工智慧內容生成器。 Effendy解釋說:"我們的自然語言生成引擎經過了數百萬條新聞稿資料的訓練,包括大量的馬來西亞媒體和行銷內容語料庫。這使我們能夠產生經過優化的馬來語新聞稿,將客戶的關鍵資訊與文化內涵完美結合。" 該平臺還具有馬來語新聞稿媒體資料庫和傳播能力。 Effendy說:"我們已經編制了馬來西亞主要出版物和媒體的全面記者名單,以實現有針對性的新聞投遞。" 他補充說:"我們的本土化專業知識幫助確保每份新聞稿送達正確的接收方。" 到目前為止,馬來語ABL對希望在國內放大品牌的區域公司已證明非常有效。 Effendy指出:"我們已成功讓客戶的新聞稿分發獲得馬來語主要報紙的大量關注。" 他認為:"能夠為當地市場制定正確的敘述方式是一個決定性因素。" 展望未來,Novationwire計畫擴大馬來語ABL的功能。 Effendy說:"我們正探索與社交媒體影響者和線上論壇的整合,以擴大傳統媒體之外的覆蓋範圍。" 他表示:"我們的目標是提供一站式解決方案,以便馬來西亞品牌可以執行完全針對這個高增長市場的多管道活動。" 對Novationwire來說,推出馬來語ABL服務突顯了其通過文化當地語系化來實現公關成功的承諾。 Effendy說:"每個地區都有其獨特的格局。我們將繼續完善技術,以賦能更多東南亞品牌講述能在本地產生共鳴並見效的故事。" 關於Novationwire Novationwire是一家媒體科技公司,通過新聞稿分發、媒體資料庫、監測和分析為各種規模的組織執行集成的品牌新聞宣傳活動提供支持。通過其人工智慧驅動的平臺,Novationwire致力於使新聞稿發佈對各種規模的組織都變得簡單、高效。欲瞭解更多資訊,請訪問Novationwire.com。 Media Contact Brand: Novationwire Contact: Eric Lee Email: support@Novationwire.com Website: https://www.Novationwire.com SOURCE: Novationwire



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