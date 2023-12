Monday, 11 December 2023, 14:38 HKT/SGT Share: life@KCC「聖誕『冰』團」城市出沒注意 聖誕老人率領一眾萌萌動物 出城大派聖誕禮物 7大歡樂冰極歷奇場景遍佈商場

化身創意手作達人 自製獨特聖誕小物、掛飾及擺設

香港, 2023年12月11日 - (亞太商訊) - 想在佳節深入冰極,與聖誕老人及動物朋友一起為摯親好友預備聖誕驚喜、跟著大夥兒坐雪橇從雪地飛馳到城市冒險、閒逛聖誕市集選購心頭好⋯ ⋯ 今個聖誕來到葵興life@KCC,冰極村落的「聖誕『冰』團」將助你把願望一一實現!即日起至2024年1 月1日,life@KCC「聖誕『冰』團」與大家踏上冒險之旅,走訪冰極與城市7大歡樂場景,跟4米高聖誕老人隊長於空中花園相遇,經歷一次奇幻又好玩的歷奇旅程,並將節日的祝福送給大家! 「Chill級市集」為大家精心搜羅多位本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品,讓大家一站式輕鬆挑選聖誕禮物;多場聖誕工作坊及表演,最適合小朋友及家人齊齊參與並浸淫在濃厚的聖誕氣氛;窩心的life@KCC更特別推出冬日激賞消費禮遇,顧客於場內消費滿指定金額更可換領商場現金贈券,高達7.5% 回贈! 7大歡樂冰極及城市場景 踏上驚喜滿載兼新奇好玩的歷奇旅程 life@KCC呈獻「聖誕『冰』團」,帶大家展開一段新奇好玩的歷奇旅程。戴上冷帽頸巾、穿好毛衣雪靴,跳進充滿歡樂的雪橇,與『冰』團從極地出發,踏上冒險之旅,沿途與白熊小隊匯合,一起把冰極祝福送到城市! 7大歷奇場景 life@KCC 3樓 第一章 – 迎接冰極村的驚喜 聖誕老人率領一眾萌萌動物,在冰極村落趕工,整理各式各樣的驚喜禮物,準備出發到城市了!看看禮物疊得有多高? 第二章 – 白熊小隊出發! 由白熊領隊帶領著一群小白熊,浩浩蕩蕩出發,把禮物和祝福傳遍城市每個角落。小白熊又驚又喜、跌跌撞撞地跟著領隊的步伐,差點就把禮物留在雪地了! 第三章 – 加入『冰』團雪地飛翔 聖誕『冰』團坐上雪橇,一起向城市進發!看他們多興奮!因為大家都很期待與城市的小孩見面,還有看著孩子們收到禮物時的歡樂一刻。大家都相信,能分享快樂是福氣呢! 第四章 – 聖誕『冰』團城市到著 經過漫長的雪地旅程,聖誕『冰』團終於到達城市了!節日的市區特別熱鬧,萌萌動物都偷偷到商店搗蛋,充當一日店長!在城市到處都發現它們的身影,忙碌地把禮物、信件和心意送出。 第五章 – 探索「Chill級市集」 「Chill級市集」為大家精心搜羅多位本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品!迷你聖誕老人正在拱門歡迎大家,邀請你一起感受市集的愉快氣氛! 第六章 – 神秘的煙通 在市集的一角,發現一條神秘的煙通。聖誕老人束緊腰帶,拼命往煙通裡爬,他與『冰』團到底要帶著禮物往那裡去? 空中花園Green@KCC 最終章 – 城市一隅空中奇緣 原來大夥兒是穿過煙囪爬到空中花園Green@KCC,跟城市中的小朋友見面,還有為大家送上一系列聖誕限定的工作坊和表演。快到空中花園跟閃閃發光的4米高聖誕老人隊長見面吧! 窩心『冰』團出動 教你親手製作聖誕夢幻手作 life@KCC「聖誕『冰』團」為大家帶來4 大特色工作坊,一起打造至潮飾物及聖誕家居擺設,是送給自己或閨蜜最暖心的聖誕禮物。 life@KCC「聖誕『冰』團」家居擺設工作坊 日期:12月9日: 聖誕乾燥花花環 / 12月16日: 奇妙波波樹輕黏土 時間:下午4時30分至5 時30分 地點:life@KCC 3樓 參加方法:顧客推廣期內(2023年11月20日至活動當天)於life@KCC 及joy@KCC 以電子貨幣消費滿HK$500,即可換領活動入場券乙張,於活動當日出示使用。 聖誕乾燥花花環 除聖誕樹外,聖誕乾燥花花環絕對是另一必定入手的聖誕裝飾!透過精心選擇乾花素材,融入綢帶、小裝飾等元素,一件綻放著聖誕色彩的花環絕對能為安樂窩添上溫馨節日氣氛,營造出溫暖、浪漫和寧靜的冬日! 奇妙波波樹輕黏土 聖誕節最具節日氣氛的裝飾品必定為聖誕樹莫屬!在這個工作坊中,創造出屬於您獨特風格的聖誕樹!盡情發揮創造力,根據自己的喜好和創意,輕鬆塑造出心中理想的聖誕樹,打造出一件獨一無二的聖誕節必備裝飾品,成為家中最耀眼的聖誕亮點! life@KCC「聖誕『冰』團」至潮飾物工作坊 日期:11月25日、12月16日: 閃爍流沙咕卡吊飾 / 12月9日、12月23日: 萌萌玻璃串珠掛繩 時間:下午1時至5 時 地點:life@KCC 3樓 參加方法:顧客推廣期內(2023年11月20日至活動當天)於life@KCC 及joy@KCC以電子貨幣消費滿HK$300,即可換領活動入場券乙張,於活動當日出示使用。 萌萌玻璃串珠掛繩 萌萌玻璃串珠掛繩必定是送給閨蜜最窩心,最有心意的聖誕禮物首選!有各式各樣的小雪人、小薑餅人及其他聖誕相關配飾串珠,可以隨心所欲地組合出一條最萌、最潮的聖誕主題串珠掛繩。這些可愛元素必定能增添濃厚的節日氛圍!一齊為閨蜜、朋友送上一份最獨特的聖誕禮物吧! 閃爍流沙咕卡吊飾 設計最Bling Bling的流沙咕卡吊飾,無論是掛在聖誕樹上或小背包上,都能令你閃耀全場!於工作坊內可以隨意選擇流沙咕卡和聖誕圖案貼紙,打造最耀眼奪目的咕卡吊飾,是自用或送贈閨蜜好友的必備之選! 聖誕市集搜羅環球和本地佳品 為身邊人送上節日祝福 同場更會舉行聖誕市集,集合多款本地及環球職人的飾品創作、天然產品和手工食品,方便大家挑選聖誕禮物,為身邊人送上別出心裁的節日祝福。 「Chill級市集」 日期:11月20日至11月24日/ 12月4日至12月8日/ 12月18日至12月24日 時間:中午12 時至晚上7 時 地點:life@KCC 3樓 life@KCC冬日激賞消費禮遇 憑指定消費可享高達7.5% 回贈 買聖誕禮物之前,記得留意life@KCC冬日激賞,憑指定消費即可換領商戶現金劵,讓你於今個節日可以更盡情開心購物! 冬日激賞 日期:即日起至2024 年1 月1 日 時間:上午10 時至晚上10 時 地點:joy@KCC 2 樓禮賓部 詳情:凡於life@KCC 及joy@KCC 即日以電子貨幣消費滿HK$100,即可獲得印花一個;儲滿10個印花,即可換領HK$50贈券。儲滿20個印花,即可換領HK$150贈券。贈券數量有限,先到先得,換完即止。 兒童合唱團及小舞者表演 帶動聖誕氣氛 為增添場內聖誕氣氛,life@KCC更聯同小朋友表演隊伍,以活潑輕鬆的歌舞為大家送上聖誕祝福。 小舞者表演 日期:12 月9 日 時間:下午3時至4時 地點:空中花園Green@KCC 兒童合唱團 日期:12 月23 日 時間:下午3時至4時 地點:空中花園Green@KCC life@KCC 「聖誕『冰』團」 日期:即日起至2024 年1 月1 日 時間:上午10 時至晚上10 時 地點:葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC 地址︰葵涌葵昌路72至76號 (葵興港鐵站E出口直達) 電話︰2400 8000



