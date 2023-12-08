巨星傳奇（6683.HK）榮獲《AM730》頒佈「傑出上市公司大獎2023」

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|Friday, 8 December 2023, 12:55 HKT/SGT
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香港, 2023年12月8日 - (亞太商訊) - 12月5日，由《AM730》、《鳳凰網港股》與德勤中國聯合舉辦的「傑出上市公司大獎2023」獲獎名單正式公佈。今年共有22家企業上榜，包括長江實業（001.HK）、中華煤氣（003.HK）、華潤電力控股（0836.HK）、新鴻基地產（0016.HK）、及今年剛剛上市的巨星傳奇（6683.HK）等。
該獎項至今已舉辦至第十四屆，旨在表彰於股票市場、業務增長等方面有出色表現的上市企業。獲獎名單由專業團隊選出，並由基金經理、資深股評人及股票分析師等擔任評審委員評核，在兩地傳媒界、財經界、商界以及投資界均具有較高影響力。
巨星傳奇獲獎後表示，公司榮獲「傑出上市公司大獎2023」充分展現了資本市場對公司業務發展、企業營運的高度認可；公司將在未來不斷豐富業務發展模式，積極應對市場挑戰，為股東及客戶創造更高價值。
今年港股市場持續維持弱勢，巨星傳奇憑藉自身獨特的盈利模式和投資亮點跑贏市場。股價自上市以來持續高企，一度升高至10.28港元，較招股價4.25港元漲241.8%，從一眾新股中脫穎而出。
據了解，巨星傳奇的業務由IP 創造與運營以及新零售兩部分組成，在IP創造及營運與新零售業務的雙輪驅動下，巨星傳奇既能夠讓兩個業務獨立產生收入，同時彼此之間可以產生聯動，其協同效應形成可觀的流量閉環以獲取收入。而近期，由巨星傳奇投資並製作的周杰倫的真人秀綜藝節目《周遊記2》在浙江衛視開播，首集即創收視率第一的佳績，在國內引起熱議。
話題 Press release summary
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