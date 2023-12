Friday, 8 December 2023, 10:52 HKT/SGT Share: 瑞浦蘭鈞啟動招股:「鎳王」青山集團加持 高質量發展基石穩固

香港, 2023年12月8日 - (亞太商訊) - 12月8日,中國知名鋰離子電池製造企業——瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(下稱「瑞浦蘭鈞」或「公司」,0666.HK)啟動全球發售,擬於12月18日在港交所主板掛牌,摩根士丹利及中信證券擔任聯席保薦人。 本次IPO,瑞浦蘭鈞擬全球發行116,070,200股H股,其中香港公開發售初步占比10%,國際配售初步占比90%。發售價介乎18.20港元至20.60港元,每手200股,入場費4,120港元,預計最高募資23.91億港元。 鋰離子電池頭部製造商 研發與創新力量不容小覷 據悉,瑞浦蘭鈞是中國鋰離子電池製造商,專注於鋰離子動力電池產品和儲能電池產品的研發、製造和銷售。其動力電池產品包括用於各類乘用車、商用車及特種車輛的磷酸鐵鋰電池產品及三元鋰電池產品,儲能電池產品乃廣泛適用於各種家庭及工商業儲能場景的磷酸鐵鋰電池產品。 自2017年成立後,瑞浦蘭鈞迅速發展,並於鋰離子電池行業進佔領先位置。根據弗若斯特沙利文報告,2023年6月30日上半年,按年裝機量計,公司是全球第十大新能源應用方面的鋰離子電池製造商,按全球年裝機量計為中國第六大新能源應用方面的鋰離子電池製造商,按中國動力電池裝機量計為全球第十大鋰離子電池製造商,以及按全球儲能電池裝機量計為全球第四大鋰離子電池製造商。 在電池材料、電池設計及電池結構、生產工藝及設備方面,瑞浦蘭鈞形成了一系列技術優勢,建立了一個能夠實現安全性、可靠性、長續航和優越性能的產品組合,同時提高生產效益。問頂技術、ET電芯、多功能儲能集裝箱、半固態方形電池、鈉離子電池等,是公司的研發重點。 公司在上海及溫州設有研發中心,而設在嘉善的研發中心尚在建設中,預期將於2024年下半年啟用,截至2023年6月30日,有2,120名研發人員參與研發工作。截至最後實際可行日期,瑞浦蘭鈞有2,912項專利申請,其中包含747項發明專利及63項外觀設計專利,印證了公司的研發實力。在這些專利當中,目前已獲授1,560項專利,包括98項發明專利及46項外觀設計專利。 強有力的研發實力,使得瑞浦蘭鈞在降低成本的同時持續改進和優化產品性能。公司能在量產基礎上提供具性價比的產品,與此同時通過在研或樣品階段的產品達到強大的性能水平,獲得良好的市場反響。根據弗若斯特沙利文報告,瑞浦蘭鈞在業界率先推出50Ah儲能電池產品。此外,公司通過材料、電池設計及電池結構、生產工藝及設備的全面發展,不斷推動下一代產品商業化。 穩定、低成本的供應鏈系統 釋放更多想像空間 穩定而具成本效益的供應鏈,是電池製造商的關鍵競爭力之一。憑藉控股股東青山集團的聲譽、在新能源全產業鏈的全面佈局以及廣泛的合作網絡,瑞浦蘭鈞能夠獲得堅實可靠的原材料供應,確保生產可持續性。此外,公司已與業務合作夥伴成立合資企業,以確保電池組件的供應。 值得一提的是,「鎳王」青山集團在新能源產業的產業鏈足跡及發展策略,亦將加強瑞浦蘭鈞於供應鏈管理的競爭優勢。青山集團通過直接控制或股權投資在新能源材料領域努力打造一條完整的產業鏈,涵蓋鎳、鋰及鈷的開採及精煉等上游資源,正極材料、正極前驅體、負極材料、隔膜及電解液等中游資源,全面的業務覆蓋將為瑞浦蘭鈞提供廣泛的合作機會。 長期來看,在全球能源轉型中,受益於下游電動汽車行業以及儲能系統行業持續發展,中國的鋰離子電池及儲能市場未來前景十分遠闊。基於強大的研發實力、深入的業務佈局及龐大的用戶群,瑞浦蘭鈞築牢品牌高質量發展基石,成功登陸香港市場後,以獨特的競爭優勢為支撐,有望為全球投資者帶來更多的想像空間。



