Thursday, 7 December 2023, 22:30 HKT/SGT Share:

來源 CITI APAC Citi Cash Back+卡是什么,它是如何运作的?

新加坡, 2023年12月7日 - (亞太商訊) - 您是否在寻找一张在新加坡提供无限现金回扣、无烦扰的信用卡?Citi Cash Back+可能是市场上最吸引人的选择之一。该卡在所有购物上提供固定的现金回扣率,无最低消费和现金回扣上限,是您寻找简单、无限现金回扣的理想选择。 话虽如此,在决定是否选择该卡之前,了解Citi Cash Back+卡的工作原理以及它是否符合您的生活需求是值得的。让我们更仔细地了解一下。 Citi Cash Back+卡的工作原理是怎样的呢? 简要地说,以下是Citi Cash Back+卡的主要特点和优势: • 所有符合条件的购物可获得1.6%的现金回扣(除外特定项目) • 无最低消费要求和现金回扣上限 • 获得的现金回扣永不过期 • 可通过简单的短信随时随地兑现现金回扣 Citi Cash Back+卡最显著的优势之一是相对无烦扰 - 所有符合条件的支出都适用相同的现金回扣率,无论类别和您的支出金额如何。因此,如果您想要在不必追踪支出并担心达到最低消费要求的情况下享受现金回扣优惠,这张卡就非常适合您。 请记住,Citi Cash Back+卡适用于一般情况下的购物,某些类型的支出将不符合现金回扣资格,包括账单支付、保险费用支付和基金充值。 如何申请Citi Cash Back+卡:资格标准和费用 如果您计划申请Citi Cash Back+卡,请在此检查您的资格: • 年龄:21岁及以上 • 收入:每年最低新币30,000元(新加坡公民和永久居民);每年最低新币42,000元(外国人) • 所需文件: · 薪资收入者(新加坡公民/永久居民):您的身份证/护照复印件,最新的原件电脑工资单或税务评估通知书,或过去12个月的公积金(CPF)对账单。 · 自雇人士(新加坡公民/永久居民):您的身份证/护照复印件,过去两年的所得税评估通知书和过去三个月的银行对账单。 · 外国人:您的护照和工作许可复印件,水电费或电话账单或带有申请人姓名和地址的银行对账单的复印件,所得税评估通知书和最新的原件电脑工资单。 年费: · 主卡:新币192.60元(含GST) · 附属卡:新币96.30元(含GST) · 首年主卡和所有附属卡的年费豁免 Citi Cash Back+卡可能适合您,如果您不希望受到最低消费要求和限制类别的限制。如果您已经拥有一张返现卡,您仍可以考虑申请Citi Cash Back+卡作为备用卡。这样,即使在您的其他卡达到每月返现上限后,您仍可以继续获得现金回扣。 花旗新加坡 花旗新加坡是一家提供全方位银行服务的银行,为新加坡的消费者、企业、政府和机构提供广泛的金融产品和服务。它是新加坡最大的外资银行雇主之一,并且是花旗在全球的一个重要枢纽。 內容反映了文章作者的觀點,不一定反映花旗或其員工的觀點。 請在花旗銀行香港網站上閱讀有關文章中資訊的準確性或完整性的產品和優惠。



話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



CITI APAC Dec 7, 2023, 22:00 HKT/SGT 如何在香港申請花旗個人貸款 Dec 7, 2023, 15:00 HKT/SGT 5個申請花旗Plus帳戶的理由 更多新闻 >>