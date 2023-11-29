達豐設備服務有限公司公佈2023/24中期業績



香港, 2023年11月29日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（「達豐」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，公佈其截至2023年9月30日止六個月（「期內」）的中期業績。 期內，集團的收益為人民幣358.6百萬元，較截至2022年9月30日止期間減少人民幣28.8百萬元或7.4%。公司權益持有人應佔虧損為人民幣20.4百萬元，較截至2022年9月30日止期間的虧損收窄約51.2%（2022年：虧損為人民幣41.9百萬元）。該減少主要由於(i)外幣貸款產生的匯兌虧損減少，導致融資成本減少；及(ii)銷售成本減少，此乃由於材料及維修成本以及勞務分包成本減少所致。集團的塔式起重機月平均在使用吨米服務價格由人民幣257元下降至人民幣225元。整體毛利及毛利率分別減少至人民幣63.8百萬元及17.8%。 集團的使用總噸米由截至2022年9月30日止期間的1,577,983增加至截至2023年9月30日止期間的1,594,911。截至2023年9月30日，集團有268個在建項目，未完成合約總值約人民幣460.7百萬元（扣除增值稅），手頭項目共有73個，預期合約總值約人民幣224.7百萬元（扣除增值稅）。其中，集團預期於截至2024年9月30日止期間完成總值約人民幣380.4百萬元的合約工程，顯示來年將可錄得高水平的盈利。 期內，國內建築業依然受到後疫情經濟復甦緩慢的拖累。國內新增工程項目供應量較去年大幅減少，導致塔式起重機每噸米平均每月服務價格有所下跌。為減少國內業務為集團帶來的影響，集團於期內加快推進境外市場的佈局，並拓展業務至其他海外地區以增加未來收入。於保持國內市場地位的同時，集團已將其地理版圖擴展至大灣區以涵蓋香港及澳門兩地。截至2023年6月，香港已配備首台塔式起重機，而澳門亦已設置20餘台塔式起重機。 與此同時，集團投放大量資源對「TOP」及「愛建通」擴展數據化管理，以提高管理及營運效率。於2023年9月30日，集團持有146項塔式起重機相關的實用新型及發明註冊專利。集團深信其雄厚的技術實力將繼續助力集團取得項目，而集團於研發塔式起重機技術解決方案方面的實力有所提升，亦將增強集團提供卓越交付服務的表現。 達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：「隨著中央向全國城中村改造、保障房項目及『平急兩用』三大工程基建提供最少1萬億元人民幣的低成本融資，（住屋）內需有望增加，從而推動房地產及基建市場。適逢『一帶一路』倡議提出十周年，整體基建工程包括傳統基建、新基建以及能源項目需求大大提升。集團將適時調整其營運及地理策略，以應對瞬息萬變的全球市場環境。」 達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結:「雖然市場正逐步復甦，但整體來說市場走勢仍然存在許多不確定性。然而集團已適時調整營運策略，以應對複雜多變的環境。作為業內著名的塔式起重機服務供應商，現時達豐是國內少有能夠『走出去』的企業，證明集團在中國建築業擁有雄厚的實力及地位，並保持著穩定、聲譽良好及忠誠的客戶群。我們預期未來集團將陸續開拓更多的亞洲市場，增加市場佔有率。集團將在『厚德、安全、卓越』的核心價值觀的引領下，繼續完善和聚焦可持續發展的戰略目標。通過改善數據化管理，我們得以在實現資源共享、降低成本及提升效率的同時積極發展國際業務。此等措施不但可提升營運效率，更可助本集團達致成為業內『做最好的建築設備服務供應商』的目標。」 有關達豐設備服務有限公司（股份代號：2153） 達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來，集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司，集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下，集團已成功建立領先的市場地位，並保持穩固的客戶關係，在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。 有關詳情，請瀏覽：http://www.tathongchina.com/。



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