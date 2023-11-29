境內首家，全球領先！華泰證券MSCI ESG評級躍升至AA級

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香港, 2023年11月29日 - (亞太商訊) - 近日，國際權威指數機構明晟公司（簡稱「MSCI」） 公佈華泰證券股份有限公司（簡稱「公司」；股份代號：601688.SH, 6886.HK, HTSC.L）最新ESG評級結果。憑藉優異的ESG治理實踐，華泰證券2023年MSCI ESG評級從A級躍升至AA級，為境內證券行業的首家AA級，躋身全球領先水平。
評級報告顯示，華泰證券在「公司治理」、「責任投資」和「隱私和數據安全」議題上位於同業領先水平，展現了公司完善的現代化治理水平以及對客戶隱私保護的負責態度。截至目前，全球僅有一家同業公司獲得MSCI ESG AAA評級，六家獲得AA評級，其中華泰證券為中國境內唯一的AA級證券公司。
作為環境、社會及公司治理（ESG）理念的堅定踐行者，華泰證券高度重視ESG及社會責任實踐，始終致力於將ESG治理與企業運營管理有機結合，更好地貫徹落實新發展理念。
在治理方面，公司持續加強董事會和ESG委員會的治理水平，充分履行ESG事項的決策與監督職責，有效推動公司ESG工作的落實。在業務端，公司大力推動綠色金融發展，通過支持新能源、節能環保企業上市，創新綠色金融投融資工具等方式，共促綠色技術創新，助力經濟發展綠色轉型。在社會公益方面，公司依託「益心華泰」、「一個長江 一個明天」公益項目，持續深耕生物多樣性保護、鄉村教育等領域；捐資設立華泰公益基金會，更為專業、透明地開展公益行動，為促進社會公平正義做出應有的貢獻。
此次MSCI ESG評級榮獲AA級，是對公司體系化ESG治理架構和綠色金融服務能力的認可。未來，公司將繼續堅定不移地踐行ESG和社會責任理念，積極推動公司發展與實體經濟、綠色金融、鄉村振興和社會公益的深度融合，以先鋒姿態為服務實體經濟高質量發展貢獻更多力量。
話題 Press release summary
部門 金融
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