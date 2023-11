Wednesday, 29 November 2023, 17:01 HKT/SGT Share: 《周遊記2》背後: 巨星傳奇的生意經

香港, 2023年11月29日 - (亞太商訊) - 11月25日,由周杰倫全程參與的戶外實境互動綜藝《周遊記2》在浙江衛視開播。在首期節目中,周杰倫與驚喜嘉賓梁靜茹兩人大秀廚藝,周杰倫上演單手握鐵板鏟花式敲雞蛋,並用雞蛋清畫了一條魚,高難度動作一氣呵成。據數據統計,《周遊記2》第一集相關話題在微博的閱讀量已突破2億。與此同時,首期節目的CSM64城同時段收視率達到1.627%,遠超第一季首集的0.961%,全網收穫熱搜37個,觀眾反響熱烈。 《周遊記2》宣傳海報 據悉,《周遊記》IP背後的打造者是巨星傳奇集團有限公司(06683.HK),本季節目由魔胴咖啡獨家冠名,快手和最酒聯合特約贊助,奇妙積木擔任戰略合作夥伴。值得注意的是,魔胴咖啡是巨星傳奇旗下的王牌產品,更是連續三年蟬聯中國防彈飲料市場份額第一。據招股書披露,巨星傳奇的主要業務包括IP創造及營運與新零售,打造《周遊記》歸屬於IP業務範疇的重要分支。而《周遊記》背後頗受關注的商業邏輯是巨星傳奇在通過《周遊記》吸引到品牌贊助及實現節目版權收入的同時,節目亦可以賦能自有IP及品牌以帶動新零售產品的銷售,將IP的流量轉化為產品的銷量,形成了完整的商業化閉環,充分體現了其運營模式的優越性。 而近年來在各種因素影響下,綜藝市場持續低迷,招商情況一直處於不理想的困境。即使是已經擁有影響力的綜N代招商能力亦不及往年,而新誕生的綜藝則頻頻上演「零招商」。在這樣的大環境下,《周遊記2》還未開播便提前鎖定了招商,並憑藉節目的吸引力獲得了第三方品牌的青睞,展現出節目吸金實力。同時,旗下產品魔胴咖啡作為節目的獨家冠名,亦能吃到節目熱度帶來的第一波流量紅利,達到為品牌背書及宣傳推廣目的,進而增加產品銷量以帶來營收增長。業內人士指出,巨星傳奇在IP創造及營運與新零售業務的雙輪驅動下,既能夠讓兩個業務獨立產生收入,同時彼此之間可以產生聯動,迸發出了巨大的協同效應,形成流量閉環,實屬文娛消費領域難得的生意經。 《周遊記2》獨家冠名品牌——魔胴咖啡 巨星傳奇的商業邏輯早在《周遊記1》時已得到市場的驗證。此前,巨星傳奇就曾通過在《周遊記1》中頻繁露出魔胴咖啡以及將為周杰倫打造的二次元化身「周同學」印在魔胴咖啡的產品包裝上來推銷產品。藉此,2020年魔胴咖啡在上市一年內的銷售額就同比增長了363%,帶動巨星傳奇當年的淨利潤同比增長了233.04%。根據當前數據,《周遊記2》第一集播出效果同比已超越於《周遊記1》,魔胴咖啡銷售收入有望因此受惠。此外,據招股書披露,巨星傳奇為庾澄慶打造的音樂節目《樂來樂快樂》播出在即。有《周遊記1》、《周遊記2》珠玉在前,《樂來樂快樂》或許有望復刻這一模式,從IP創造及營運與新零售兩塊業務中收穫更多的利潤分成,為巨星傳奇的業績帶來增長預期。 日期:2023/11/29 來源:界面新聞 記者:張喬遇



