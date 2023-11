Tuesday, 28 November 2023, 16:52 HKT/SGT Share: 深入佈局外渠發展 國美類加盟模式釋放積極效應

香港, 2023年11月28日 - (亞太商訊) - 近日,國家統計局發佈數據,10月份,社會消費品零售總額43333億元,同比增長7.6%;1-10月份,商品零售343535億元,同比增長5.6%。逐漸復蘇轉好的整體消費環境,為國美零售(493.HK)轉型發展的選擇添加重要砝碼。 而國美零售的股價在近期表現出乎意料,11月17日當天漲超80%,接下來幾日國美零售股價雖有震蕩,但仍維持相對高位。接連的股價上升表明,市場願意為在業務上積極革新進取的公司買單。事實上,國美零售作為老牌零售商,一直展現出自救的决心和成效。近年來,公司通過戰略聚焦,發揮供應鏈核心優勢,締造以自營為主的輕資産模式零售業生態圈;近期類加盟計劃進行的熱火朝天,或許讓市場看到多一分的翻盤可能,如果國美零售能够成功實現這一轉型,也將為整個行業樹立新的標杆,提供新的參考。 今年上半年,國美零售推出類加盟合資合作,業內人士表示,國美零售「類加盟合資合作計劃」可以看作是公司轉型後打造的新商業模式,通過品牌賦能等方式與加盟商携手合資開辦公司,在開放商業平台、品牌資源、供應鏈等領域實現共建共贏。這一創新舉措將為廣大企業提供了一種全新的加盟經營模式,為其實現快速發展和品牌提升帶來巨大機遇。 目前,國美零售類加盟合資合作已在全國開花,截止目前,類加盟合資合作公司已完成簽約17家,還有55家企業正在簽約過程中。其中東北地區,包括瀋陽、吉林、哈爾濱、大連、天津等區域已進入實質化運營階段,上海、蘇錫常等華東地區,雲南、貴州、成都等西部地區及山東省供應鏈公司已進入簽約落地階段。 在傳統營銷方式基礎上,類加盟合資公司積極探索發展路徑,不斷開拓外部發展渠道,並取得了顯著成效。以瀋陽類加盟公司為例,十一黃金週期間的8天內銷售額突破了2000萬,而在雙十一期間的7天內實現了銷售額超過1800萬元,僅11月10日當天的銷售額就接近500萬元。據瞭解,目前瀋陽類加盟公司的日均銷售額已經超過150萬元。瀋陽類加盟合資公司采用抖音的「職人+達人」雙線作戰策略,已經成功開通了抖音本地生活,並完成了全員職人的注册。至今,瀋陽類加盟公司已經發佈了1018條視頻,門店曝光超600萬次,深度曝光超70萬次。公司與進駐店內的各廠家合作,開展了抖音達人探店活動,探店達人數量超70人,累計播放量超一千萬。對於當前的國美零售來說也是如此,在類加盟公司不斷扎根的同時,與快手、抖音、短視頻、本地生活等外部渠道和直播平台的深入合作,同時不斷革新自身的電商平台,拉動銷售額不斷增長。 接下來,國美零售將充分利用其在供應鏈整合、連鎖經營、物流網絡、服務標準設計、商品研發定制、社群等領域的優勢,同時依靠國美品牌的號召力和影響力,積極拓展類加盟網絡佈局,吸引各方社會力量的加入,包括業主物業、家電品牌商、店長、代理商以及推手等。通過這一系列舉措,國美零售希望進一步擴大其影響力和市場份額,並與更多的合作夥伴共同實現共贏的局面。儘管國美零售目前面臨經營困境,這反映了實體零售企業所面臨的廣泛挑戰,短期內,國美零售仍然需要走過這一段轉型陣痛期,這既是挑戰也是機遇。通過當前的國美零售發展,隨著與類加盟網絡佈局,並配合快手、抖音、短視頻、本地生活等外部渠道的深入合作,以及國美自身不斷創新,相信國美的轉型之路將越走越寬廣,為行業帶來新參考新活力。



