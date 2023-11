香港, 2023年11月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司(「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907.HK)在印度尼西亞蘇拉威西島IMIP工業園投資設立的旭陽偉山新能源(印尼)有限公司(「旭陽偉山」),正式從印尼相關政府部門取得出口許可證。繼而,2023年11月27日6時,隨著錦航富展輪順利靠泊Labota碼頭,旭陽偉山出口的第一船2萬噸焦炭開始裝船作業。此船焦炭通過旭陽集團戰略合作夥伴托克集團銷往印度最大的鋼廠之一塔塔鋼廠,順利開啟了印尼旭陽偉山年產480萬噸焦化項目的出口。 後續,來自土耳其、澳大利亞、印度、越南、馬來西亞等國客戶的船隻將陸續到達蘇拉威西島的Labota碼頭,旭陽偉山的焦炭產品也將發運到全世界的鋼廠、合金廠、金屬廠、化工廠等終端用戶。 旭陽偉山作為旭陽集團響應中國政府「一帶一路」倡議投資建設的第一個海外實體製造業園區,截至目前已有兩座焦爐160萬噸/年焦炭產能投產,其餘焦爐亦將在兩國政府和民眾的支持和期待下陸續投產。同時,項目2024年出口許可配額的提報也已啟動,確保項目能夠為全世界的客戶提供持續不斷的優質產品和優良服務。 中國旭陽集團印尼偉山順利取得出口許可並開始向全球客戶發運優質焦炭 有關中國旭陽集團有限公司 根據弗若斯特沙利文,按2022年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過28年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。 旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生綜合行業指數 - 原材料業、恒生綜合大中型股指數、恒生綜合中小型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通原材料及工業指數、恒生港股通原材料及工業(可投資)指數、恒生大中型股(可投資)指數、恒生大中型股低波幅全選指數、恒生大中型股質量全選指數、恒生大中型股規模全選指數、恒生大中型股股息率全選指數、恒生大中型股動量全選指數、恒生大中型股價值全選指數、恒生大中型股等權重混合因數(QVLM)指數及恒生大中型股風險平價混合因數(QVLM)指數及恒生航運主題指數。旭陽集團亦納入富時全球股票指數系列中的富時全球小盤股指數、富時全市場指數(大中小型)及富時完整全市場指數。 欲瞭解更多公司業務,請瀏覽: http://www.risun.com/ 傳媒查詢: 縱橫財經公關顧問有限公司 吳燕霞 電話: +852 2864 4812 電郵: mandy.go@sprg.com.hk 黎一心 電話: +852 2864 4855 電郵: mel.lai@sprg.com.hk 陳睿 電話: +852 2114 4903 電郵: cherry.chen@sprg.com.hk 網址: http://www.sprg.com.hk



