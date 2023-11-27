轉型成效漸顯 國美零售（493.HK）7個交易日大漲約1倍

香港, 2023年11月27日 - (亞太商訊) - 11月27日，國美零售（493.HK）開盤即上漲，截止下午2:30，單日上漲幅度高達36%。國美零售自上週開始，已經進入到上升的階段，近7個交易日，股價已經上漲大約1倍，目前升勢未止。

日前，內媒報道稱，國美宣佈計劃在三年中開出10000家國美超市；有分析指，是該利好消息的刺激導致國美零售股價大漲，但是該公司已經公告澄清，其並非擬開展的超市業務的訂約方，不過公司亦不排除未來探索零售新項目機會的可能性。

實際上，國美零售澄清公告發佈後，仍有眾多投資者繼續入場，進一步推高股價，反映出市場對於公司近段時間轉型成效的認可。

據悉，國美零售今年持續在進行直播轉型和類加盟模式的推廣。目前直播電商已經成為一個非常重要的銷售渠道，各大商家都摩拳擦掌，試圖在直播帶貨中掘金。直播轉型方面，目前國美已經入駐抖音、快手平台，並成爲首個入駐快手平台的大型家電3C連鎖品牌，藉助這些直播平台的域外流量，國美零售可以進一步拓展業務，挖掘新的消費增量，並由此進一步聯動線上平台和線下門店，打造更完善的服務體系。

類加盟轉型則是國美零售邁向輕資產之路的有力舉措，國美零售與加盟商共同開辦合資公司，並對其進行賦能，在開放商業平台、品牌資源、供應鏈等領域實現共建共贏。相較於直營的重資產模式，類加盟的轉型意味著國美零售有望持續提高資金利用、資源配置效率，為其發展提供更大的靈活性和可擴展性，亦對應增强經營韌性和彈性。

在過去一年中，通過市場觀察可以發現，國美零售在轉型方面態度積極、不斷嘗試，成效漸顯，隨著該公司類加盟模式的不斷擴張和直播客群的進一步擴大，預計其投資價值亦會再次上揚。

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