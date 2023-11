Monday, 27 November 2023, 18:16 HKT/SGT Share: 轉型成效漸顯 國美零售(493.HK)7個交易日大漲約1倍

香港, 2023年11月27日 - (亞太商訊) - 11月27日,國美零售(493.HK)開盤即上漲,截止下午2:30,單日上漲幅度高達36%。國美零售自上週開始,已經進入到上升的階段,近7個交易日,股價已經上漲大約1倍,目前升勢未止。 日前,內媒報道稱,國美宣佈計劃在三年中開出10000家國美超市;有分析指,是該利好消息的刺激導致國美零售股價大漲,但是該公司已經公告澄清,其並非擬開展的超市業務的訂約方,不過公司亦不排除未來探索零售新項目機會的可能性。 實際上,國美零售澄清公告發佈後,仍有眾多投資者繼續入場,進一步推高股價,反映出市場對於公司近段時間轉型成效的認可。 據悉,國美零售今年持續在進行直播轉型和類加盟模式的推廣。目前直播電商已經成為一個非常重要的銷售渠道,各大商家都摩拳擦掌,試圖在直播帶貨中掘金。直播轉型方面,目前國美已經入駐抖音、快手平台,並成爲首個入駐快手平台的大型家電3C連鎖品牌,藉助這些直播平台的域外流量,國美零售可以進一步拓展業務,挖掘新的消費增量,並由此進一步聯動線上平台和線下門店,打造更完善的服務體系。 類加盟轉型則是國美零售邁向輕資產之路的有力舉措,國美零售與加盟商共同開辦合資公司,並對其進行賦能,在開放商業平台、品牌資源、供應鏈等領域實現共建共贏。相較於直營的重資產模式,類加盟的轉型意味著國美零售有望持續提高資金利用、資源配置效率,為其發展提供更大的靈活性和可擴展性,亦對應增强經營韌性和彈性。 在過去一年中,通過市場觀察可以發現,國美零售在轉型方面態度積極、不斷嘗試,成效漸顯,隨著該公司類加盟模式的不斷擴張和直播客群的進一步擴大,預計其投資價值亦會再次上揚。



