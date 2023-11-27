香港, 2023年11月27日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司（「旭陽集團」或「集團」；股份代號：1907.HK）向印尼出口的第一船焦煤於2023年11月24日在日照港裝載完成，將於近日交付印尼旭陽偉山園區。

此次執行運輸任務的「新中瑞17」輪滿載11,000噸煤炭，是旭陽集團與戰略合作夥伴山西焦煤集團共同合作的成果。這也標誌著旭陽集團位於印尼蘇拉威西島的焦化項目開啟了國際煉焦煤進口的新篇章。第二批約3萬噸焦煤已經集港完畢，預計12月份在日照港裝船。將來，從中國出口焦煤至印尼也將成為印尼焦化項目全球供應鏈體系中的重要一環。

印尼旭陽偉山年產480萬噸焦化項目是在旭陽集團「全國佈局+全球開拓」戰略指引下，響應國家「一帶一路」倡議建設的第一個海外實體製造業園區。旭陽集團定不遺餘力將創業二十八年來所積累的生產技術、本質安全、本質環保、產品質量管理、自動化信息化數字化智能化等焦化行業領先經驗，運用到印尼偉山項目當中，努力創建世界領先的標杆園區，構築旭陽事業海外佈局發展的「橋頭堡」。

中國旭陽集團出口印尼第一船焦煤於近日交付

有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文，按2022年數據計算，中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商，並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過28年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場，擴展收入來源，創造更大價值。

旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市，現被納入為恒生綜合指數、恒生綜合行業指數 - 原材料業、恒生綜合大中型股指數、恒生綜合中小型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通原材料及工業指數、恒生港股通原材料及工業（可投資）指數、恒生大中型股（可投資）指數、恒生大中型股低波幅全選指數、恒生大中型股質量全選指數、恒生大中型股規模全選指數、恒生大中型股股息率全選指數、恒生大中型股動量全選指數、恒生大中型股價值全選指數、恒生大中型股等權重混合因數(QVLM)指數及恒生大中型股風險平價混合因數(QVLM)指數及恒生航運主題指數。旭陽集團亦納入富時全球股票指數系列中的富時全球小盤股指數、富時全市場指數（大中小型）及富時完整全市場指數。

欲瞭解更多公司業務，請瀏覽： http://www.risun.com/

傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 電話: +852 2864 4812 電郵: mandy.go@sprg.com.hk

黎一心 電話: +852 2864 4855 電郵: mel.lai@sprg.com.hk

陳睿 電話: +852 2114 4903 電郵: cherry.chen@sprg.com.hk

網址: http://www.sprg.com.hk

Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network