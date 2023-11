Monday, 27 November 2023, 11:16 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 嘉里物流聯網與醫思健康聯手 提供全方位綜合醫療物流管理服務

香港, 2023年11月27日 - (亞太商訊) - 嘉里物流聯網有限公司(「嘉里物流聯網」;股份代號0636.HK)與香港最大型上市非醫院醫療服務供應商醫思健康(股份代號2138.HK)訂立策略合作協議,提供全方位綜合醫療物流管理服務。雙方於2023年11月24日舉行協議簽署儀式。 根據該策略合作,嘉里物流聯網將設立一個集中管理醫思健康庫存的中央貨倉,並持續提供量身訂制供應鏈解決方案,當中涵蓋資訊科技系統整合、點對點配送及各式各樣的增值服務,以支援醫思健康業務的長遠增長。此外,嘉里物流聯網將為醫思健康管理環球採購,包括處理購置醫藥產品流程及供應醫療儀器。 嘉里物流聯網綜合物流北亞總裁劉健培表示:「我們很高興與醫思健康展開合作關係,就醫思健康的物流及採購需要,支援及集中管理其綜合醫療物流服務。此策略合作不但能精簡醫思健康的供應鏈,並為其提供一個端對端增值物流解決方案,以優化其效率和送藥到家的服務,突顯嘉里物流聯網在醫藥物流方面的服務能力和專長。」 醫思健康執行董事兼行政總裁呂聯煒表示:「作為香港領先非醫院醫療服務供應商,醫思健康一直致力為大眾提供可觸達、可負擔和可持續的預防性及精準醫療服務。配合嘉里物流聯網在供應鏈管理的專業知識,我們將逐步集中旗下服務網絡的採購及庫存管理流程。是次合作旨在確保客戶能獲得高質素的體驗,保持營運安全合規,同時節省成本並提升營運效率。」 嘉里物流聯網是領先綜合物流服務供應商,為來自電子科技、食品及飲料、時尚服飾及精品以至醫藥等行業的知名企業服務,並提供卓越冷鏈解決方案、專業倉儲及配送、本地陸路貨運及其他服務。 嘉里物流聯網執行董事及首席財務主管鄭志偉(左中)、嘉里物流聯網綜合物流北亞總裁劉健培(左)、醫思健康執行董事兼行政總裁呂聯煒(右中)及醫思健康首席運營官黃棣彰(右)出席於2023年11月24日舉行的策略合作協議簽訂儀式。 關於嘉里物流聯網有限公司(股份代號0636.HK) 嘉里物流聯網是以亞洲為基地,擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商,業務涵蓋一系列供應鏈解決方案,包括綜合物流、國際貨運(海陸空、鐵路及多式聯運)、電子商貿及快遞,以及工業項目物流和基建投資等。 嘉里物流聯網的辦事處遍佈全球59個國家及地區,於全球一半新興市場設立據點,其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。 嘉里物流聯網有限公司於2022 年全年收入超過 866 億港元,於香港聯合交易所上市,並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。 關於醫思健康 (股份代號2138.HK) 醫思健康是香港最大非醫院醫療服務供應商*,於香港聯合交易所主板上市。醫思健康在大灣區提供一站式醫療及健康服務,包括健康檢查、疫苗接種、實驗室檢測、影像診斷、基礎醫療、專科咨詢、牙科和痛症管理,並提供美學醫療、美容、養生及獸醫服務。 *根據弗若斯特沙利文公司按2022年收入計算進行的獨立研究 媒體垂詢: 黎雁湄 / 朱慧盈 / 萬璟禧 / 唐靖男 基石傳訊有限公司 T 852 2903 9291 / 2903 9213 / 2903 9288 / 2903 9285 M 852 9465 3856 / 6171 3530 / 6849 9983 / 9296 0255 E kerrylogistics@cscspr.com



