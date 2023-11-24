華住公佈Q3財務業績報告



香港, 2023年11月24日 - (亞太商訊) - 華住集團有限公司（「華住」或「集團」，納斯達克股份代號：HTHT，聯交所股份代號：1179.HK）公佈截至2023年9月30日止三個月未經審核財務業績。 全季酒店5.0大堂 收入同比增長超53% 持續超指引 依靠精細高效的區域架構快速拓張酒店網絡，逐漸滲透極具韌性的低線城市，始終以高品質產品穩固有限服務市場的領先地位，並持續完善中高端品牌結構及提升市場份額，華住在三季度繼續取得相對穩健的發展。於2023年第三季度，集團收入錄得人民幣63億元（相當於861百萬美元），同比增長53.6%，環比增長13.7%；其中，來自華住中國的收入為人民幣51億元，同比增長61.8%，環比增長17.6%。DH的收入為人民幣12億元，同比增長26.1%。集團及華住中國收入增長均優於先前所公佈的增長指引。集團酒店營業額同比增長55.1%至人民幣235億元。不計入DH，2023年第三季度的酒店營業額同比增長59.2%。歸屬於集團的淨利潤為人民幣13億元（相當於183百萬美元），上一季度的淨利潤為人民幣10億元。EBITDA（非公認會計準則）為人民幣21億元（相當於293百萬美元），上一季度為人民幣17億元。 聚焦經濟型及中檔品牌 深耕有限服務酒店滿足剛性需求 截至2023年9月30日，華住集團在營酒店共有9,157家酒店及885,756間客房，包括DH的129家酒店。其中華住在營經濟型酒店達5,007家，佔54.7%，中檔酒店達3,329家，佔36.4%，集團加速產品迭代和結構升級，夯實核心主業發展，以高品質推動品牌成長。同時，華住中國開店數量繼續提速，2023年第三季度新開店數量達545家，包括4家租賃及自有酒店以及541家管理加盟及特許經營酒店。把握多樣化住宿需求，持續提供具有高性價比、高品質的住宿產品，進一步滿足剛需市場的廣大需求。此外，截至2023年9月30日，華住待開業酒店達2,970家，包括華住中國的2,935家及DH的35家，穩健的項目儲備亦表明了華住的龍頭實力及持續拓展的決心，增長態勢穩健。 華住中國數據亮眼 RevPAR恢復至2019年水平的129% 於2023年第三季度，受益於入住率及日均房價所帶動，集團混合平均可出租客房收入（「RevPAR」）錄得持續增長。其中，華住中國日均房價（「ADR」）為人民幣324元，相比之下2022年第三季度為人民幣254元、上一季度為人民幣305元及2019年第三季度為人民幣245元。所有在營酒店的入住率（「OCC」）為85.9%，同比增長9.8個百分點，RevPAR為人民幣278元，恢復至2019年水平的129%，按月細分，於2023年7月、8月及9月的平均可出租客房收入分別恢復至2019年相應月份水平的132%、128%及128%。DH的ADR為114歐元，OCC增長至69.0%，RevPAR增長至79歐元。 作為中國連鎖酒店行業的領先者及全球發展最快的酒店集團之一，華住聚焦以經濟型及中檔品牌為核心，服務大眾市場，並不斷發展中高檔品牌，豐富產品結構，通过高效的管理加盟模式助力集團實現快速擴張。華住首席執行官金輝表示：「我們的表現持續領先中國酒店行業，交出強勁的經營業績。我們很高興看到華住於中國的平均可出租客房收入實現了又一個季度的强力反彈，這歸因於中國暑假旅遊旺季以及商務旅遊持續復甦的支持。我們日均房價的增長反映了產品結構變化與產品升級兩者的成效，而這應會為日後的日均房價帶來支持。」在產業復甦及旅遊旺季的帶動下，華住持續增加項目儲備，加速展店及簽約進程，通過持續的品牌及服務升級獲取RevPAR增長動力。 關於華住集團有限公司： 華住集團有限公司源於中國，是全球酒店行業的主要經營者。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGO Hotel、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、IntercityHotel、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外，華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利，以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。 華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下，華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下，華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店，且華住向加盟商收費。在特許經營模式下，華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費，但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平台。 有關更多資料，請訪問華住的網站： https://ir.hworld.com



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