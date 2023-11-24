中滙集團公布2023財年全年業績

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2023年8月31日，集團的全日制在校學生人數約8.6萬人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。
集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉鎮扶貧、教育振興等社會公益事業廣泛開展社會貢獻活動，以實際行動主動履責，積極回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2021年榮獲「InnoESG Care Prize」獎項，2022年榮獲格隆滙「年度中小市值社會責任」獎、智通財經「最具社會責任上市公司」獎。
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