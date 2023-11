業聚醫療收購Eucatech AG 產品組合添藥物洗脫球囊

香港, 2023年11月23日 - (亞太商訊) - 專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商業聚醫療集團控股有限公司(「業聚醫療」或「集團」;股份代號:6929)今天宣佈,以2,400,000歐元收購德國公司Eucatech AG的100%權益。Eucatech AG主要從事開發、製造及分銷微創心血管及血管內產品。收購完成後,Eucatech AG將成為集團的全資附屬公司。 業聚醫療董事長、執行董事兼行政總裁錢永勛先生表示:「我們欣然宣布收購Eucatech AG,這是一家擁有二十年經驗,並與業聚醫療肩負共同使命的公司。是次收購將豐富我們的產品組合,特別是其西羅莫司塗層冠狀動脈支架、外周自膨式支架、紫杉醇塗層PTCA和PTA球囊等已獲得CE標誌的產品,可望增強我們在PCI和PTA手術中治療病灶的能力。此外,憑藉我們強大的銷售網絡,此等高端產品將惠及更多病患者,在推動業務增長的同時,也進一步落實我們致力透過創新技術,改善患者生活質量的承諾。」 業聚醫療自去年成功上市以來,一直積極尋求加強業務發展的機會。Eucatech AG旗下創新及高水平的產品的加入,不僅能在技術上創造協同效應,更能讓集團繼續帶領市場趨勢。因此,集團視是次收購為鞏固市場地位及分銷網絡的戰略舉措。 上市後,業聚醫療在加速業務擴張方面不遺餘力,例如在今年9月延長與雅培旗下CSI美國獨家分銷協議,以提升美國市場的滲透率;於5月在中國展開Scoreflex TRIO的臨床研究,持續推動產品開發;以及落實在中國杭州建立集團最大的研發及生產基地,預計於2023年底動工,以提高其研發及生產能力。 關於Eucatech AG Eucatech AG總部位於Weil am Rhein,是一家德國醫療工程公司,專注於開發、製造及分銷微創心血管及血管內產品。自1997年以來,它一直提供創新產品解決方案,以改善患者的生活品質,包括獲CE標誌認證的EucaLimus西羅莫司塗層冠狀動脈支架系統、SUPPORT C紫杉醇塗層冠狀動脈球囊導管、外周自膨式支架系統及VITUS紫杉醇塗層PTA球囊導管。 如欲了解詳情,請瀏覽Eucatech AG的官方網站:https://eucatech.de/en/home 關於業聚醫療集團控股有限公司 業聚醫療是一家主要的全球醫療器械製造商,專門生產用於經皮冠狀動脉介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)的介入器械。業聚醫療的總部位於中國香港,産品銷往全球超過70個國家和地區。集團亦專攻冠狀動脉支架產品,並積極將業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。截至2023年6月30日,業聚醫療已於全球擁有超過210項授權專利及已公佈專利申請,其內部研發團隊擁有逾20年的產品開發經驗,並已開發出世界領先的專有技術。 如需瞭解更多詳情,請訪問集團官網:https://orbusneich.com/



