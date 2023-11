「東亞銀行X藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」將於今周末舉行

Thursday, 23 November 2023, 10:46 HKT/SGT Share:

香港, 2023年11月23日 - (亞太商訊) - 由香港劍擊總會主辦,東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)及藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)聯合冠名贊助的香港劍壇年度盛事 —「東亞銀行x藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」將於11月25至26日假亞洲國際博覽館11號展館隆重舉行。 東亞銀行及藍十字一向積極投放資源培育本地運動員及支持體育發展,特別是劍擊運動,多年來與香港劍擊總會攜手推動劍擊運動發展,並提升大眾對本地運動員的關注。是次錦標賽報名人數接近1,000人,包括來自14個國家及地區的過百名海外選手,當中包括中國、澳洲、紐西蘭、韓國、新加坡及中華台北的頂尖好手。今年將延續去年獎項安排,設有「東亞銀行x藍十字最佳劍擊運動員大獎」,以表揚在「重劍」、「花劍」及「佩劍」男、女子公開組,成績最佳的24位運動員,獎金總額超過港幣$10萬元。 今屆比賽項目將包括男、女子公開組和高級組的重劍、花劍及佩劍項目,充分展現劍擊運動的刺激感和精湛技巧,勢必為觀眾帶來國際頂尖級的精彩對決。此外,本屆亦設有14歲以下男、女子重劍、花劍及佩劍比賽,以培養劍擊界後起之秀,讓年輕選手們體驗國際性劍擊比賽,向世界展示他們的才華。 香港劍擊總會主席楊穎新先生表示:「睽違多年,我們非常榮幸本屆錦標賽能夠邀請來自世界各地的頂尖劍手參賽,相信當日勢必展開一場激戰。更重要是感謝東亞銀行、藍十字保險及政府多年來為推動香港劍擊運動發展不遺餘力,其中包括大力支持『香港公開劍擊錦標賽』,提供平台及資源,讓劍手吸收經驗同時提升實力。對港隊劍擊運動員來說,他們可視香港公開劍擊錦標賽為明年世界擊劍錦標賽的熱身賽,為爭取奧運入場券作準備。」 東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生稱:「香港劍擊選手最近在多個國際賽事中成績斐然,他們超越自我的表現實在令人振奮。我們很高興與香港劍擊總會及藍十字再次合作,贊助『香港公開劍擊錦標賽』,讓本地與海外劍手有更多交流機會。東亞銀行支持香港體育的發展及本地運動員,盼以是次精彩賽事向大眾推廣運動之樂。」 藍十字保險首席執行官謝佩蘭女士表示:「今年是藍十字連續8年冠名贊助香港公開劍擊錦標賽這項享負盛名的劍壇盛事,多年來我們見證著大眾對劍擊運動的興趣及關注度不斷提升。我們欣然再次聯同東亞銀行與香港劍擊總會攜手合作,讓市民有更多機會觀賞高水平賽事,一起支持本地運動員及體育發展,為體育普及化出一分力。」 「東亞銀行x藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」一連兩天的賽事亦將於以下頻道直播,讓大眾網上觀賞:https://www.youtube.com/@koovbroadcastinglive9180/streams 圖片下載: https://bit.ly/40RyskD 關於東亞銀行有限公司 東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)於1918年成立,是一家具領導地位的香港金融服務集團。東亞銀行在香港聯合交易所上市,於 2023年6月30日的綜合資產總額達港幣8,721億元(1,113億美元)。 東亞銀行擁有龐大的服務網絡,於全球設有約130個網點,覆蓋香港、中國內地、澳門、台灣、東南亞、英國和美國等地,為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。有關業務詳情,請瀏覽網頁:www.hkbea.com。 關於藍十字保險 藍十字(亞太)保險有限公司(「藍十字」)乃友邦保險控股有限公司之子公司,於香港經營保險業務逾50年,致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務,包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品,包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀,以及旅行社。 藍十字在2023年獲標普全球評級分別授予財務實力評級A+(展望穩定)及發行人信用評級A+(展望穩定)。更多有關藍十字的資訊,請瀏覽網頁 www.bluecross.com.hk。 附件一:「東亞銀行X藍十字保險2023香港公開劍擊錦標賽」比賽賽程* 比賽日期 組別 比賽項目 比賽時間 2023年11月25日(星期六) 公開組 男子重劍 早上9時至 晚上8時 女子花劍 男子佩劍 高級組 男子重劍 下午1時至4時 男子佩劍 下午4時至6時 女子花劍 下午5時至6時 14 歲以下 女子重劍 早上9時至 晚上8時 男子花劍 女子佩劍 2023年11月26日(星期日) 公開組 女子重劍 早上9時至 晚上8時 男子花劍 女子佩劍 高級組 女子重劍 下午3時至6時 男子花劍 14 歲以下 男子重劍 早上9時至 晚上8時 女子花劍 男子佩劍 *比賽詳情可瀏覽香港劍擊總會網站www.hkfa.org.hk。



