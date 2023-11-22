

香港, 2023年11月22日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）推出突破性的網絡安全方案TrustCSI™ 3.0 雲網神盾 (TrustCSI™ 3.0)，運用人工智能（AI）革新安全運作中心（Security Operations Center，簡稱SOC），賦能企業在智能新世代中提升防禦能力，安全營運。TrustCSI™ 3.0 雲網神盾以累積多年雲網智安的服務經驗，通過前瞻性的SOC4Future策略，重塑SOC的核心服務能力，將網絡及信息安全由被動式保護轉化為主動式防禦，協助企業輕鬆應對現今瞬息萬變的網絡威脅，減低安全風險。 (圖片從左到右) 中信國際電訊CPC代表，馮志偉先生 (工程及服務部高級副總裁)、藍泰來先生(戰略總裁)、郭偉基先生(商務總裁) 及李超群先生(信息科技服務與數據科學部副總裁)，一同主持TrustCSI™ 3.0雲網神盾啟動儀式 TrustCSI™ 3.0雲網神盾結合了中信國際電訊CPC獲得多項國際認證的安全專家團隊，以及各種先進的AI技術，為千行百業提供企業級防禦。中信國際電訊CPC強調合法合規和供應商中立，項目管理能力備受肯定。創新的信息安全服務將深化公司與客戶之間更堅固的互信關係，提供全面而主動積極的數碼保護，突顯中信國際電訊CPC作為值得信賴TechOps信息安全賦能者的定位。 中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來先生表示：「『TrustCSI™ 3.0雲網神盾』賦能企業攻防兼備能力，以積極主動應對不斷變化的信息安全新挑戰，不但為客戶防禦雲網攻擊，保護數據安全，更致力成為客戶數智化轉型的信息安全後盾。憑藉我們創新的SOC4Future策略和累積逾17年在信息安全領域的經驗和客戶實踐，推動我們成為企業值得信賴的TechOps信息安全賦能者，並將智賦安防重新定義，融合雲網智安及專業支援服務整合多樣化項目套件，例如『AI攻防』實踐，以保護其業務免受各種新興威脅攻擊。」 重新定義網絡安全及應對能力：SOC4Future策略與AI賦能 中信國際電訊CPC擁有深厚的信息安全知識和實踐服務經驗，透過TrustCSI™ 3.0完善的信息安全服務組合，為SOC帶來革命性改變，以「ReDEFINED SOC4Future」策略，展現四個關鍵要素： -- 積極主動的信息安全策略 – 「AI攻防」網絡安全實踐 -- 智賦網絡安全框架 -- 強化的雙核心安全信息和事件管理（SIEM）平台 -- SOC即服務 通過「AI攻防」實踐 加強信息安全 化被動為主動 TrustCSI™ 3.0以積極主動策略，結合「AI攻防」實踐，將整個網絡安全循環從被動轉為主動。嶄新自動化滲透測試工具，結合機器學習技術全面提升在前期信息收集階段的能力，並同時利用漏洞進行攻擊測試。藉著模擬真實世界的網絡攻擊和防禦場景反覆提煉，大大加強了企業整體防禦威脅意識及應對能力。 「AI攻防」實踐涵蓋全棧安全服務，從員工培訓和攻防演練，到網絡保護解決方案、信息安全策略和服務諮詢。攻方執行由AI驅動全方位的評估和模擬測試，而守方則提供縝密的防禦保障，確保全面提升企業對網絡風險的嚴密佈置。 -- （例子）一家札根中國全球領先的鋁車輪和底盤製造商，與一家中國綜合企業集團已經率先使用AI 攻防服務來加強他們的信息安全和防禦平台。這創新套件完全滿足了企業們行業標準，並成功實踐了「國家網絡安全演習」要求。 智賦網絡安全框架 在網絡安全服務框架的演進中，對客戶來說AI和自動化不再是選擇，而是至關重要的價值之一。中信國際電訊CPC自動化解決方案可提升威脅識別、豐富、狩獵、遏止和修復的速度。這個結合「技術」能力與積極主動的「營運」管理方法，減少了安全漏洞及攻擊入侵的機會，同時使企業能夠迅速應對。創新智能化框架涵蓋4個重點服務領域： 1. 識別和預測 全面的評估和識別服務涵蓋系統、應用、網絡基礎設施及關鍵資產服務，提升威脅識別和預測能力。充分利用算法算力與AI的強大功能和其他強化特性，讓AI滲透測試在應用開發初期就能有效識別潛在威脅和降低信息安全隱患，同時評估不同攻擊場景下的信息安全應對能力。 2. 保護 為企業提供全方位保護服務包括專為動態網絡安全而設的安全存取服務邊緣（SASE），統一威脅管理（UTM）、託管式企業防火牆服務（NGFW）、網站應用程式防火牆（WAF）及專為網絡和應用存取控制而設的入侵防禦系統（IPS），以及雲端郵件保安等。此外，擁有專業的信息安全專家團隊，負責提供系列從事故諮詢、解決方案設計和實施，到應用配置和持續的設備管理，確保客戶的安全技術基礎設施持續優化。 3. 偵測 全天候的託管式信息安全服務，透過合規認證的SOC和雙SIEM平台、配合終端偵測及回應（Endpoint Detection and Response，簡稱EDR）解決方案，以及具備AI功能的用戶和實體行為分析，協助企業迅速識別和應對網絡安全事故。 4. 回應與恢復 安全編排及自動化回應（SOAR）、安全事故回應（Incident Response，簡稱IR）以及威脅狩獵服務，把問題解決時間和人為錯誤降至最低，配合雲端備份和災難復原服務實現快速恢復以確保業務的連續性。 提升雙核心SIEM平台 以驅動網絡安全能力 信息安全事件涉及所有數據，而不僅是其中一部分。因此，中信國際電訊CPC旗下3個自建的世界級SOC利用先進智能化技術與雙核心SIEM平台以革新手段提升管理威脅情報能力，以AI驅動偵測新興威脅與反饋，提出關鍵評估讓企業作出安全監控或所需的即時保護。 雙核心SIEM運作模式結合廣泛的網絡威脅情報（Cyber Threat Intelligence，簡稱CTI）功能，透過AI智慧分析當中的關聯數據，有效識別和揭示各類潛在威脅，提高搜索速度，增強信息安全洞察能力，並改善成本管理。 以SOC即服務為核心應付未來的網絡安全和合規要求 最新的SOC即服務（SOC-as-a-Service，簡稱SOCaaS）讓企業以具成本效益的方式使用SOC模式託管信息安全服務。透過最新的安全技術，由專屬的專家團隊進行全天候24x7監控、偵測和應對威脅，而企業無需負擔昂貴成本及資源或專人構建專屬SOC。 中信國際電訊CPC SOCaaS服務由位於香港、廣州和上海的3個自建及管理的全天候24x7 SOC支援，快速精準提供卓越的信息安全分析和監控能力。團隊擁有國際認證且具備豐富及專業的合規知識與經驗，提供「服務在地、連接全球」的全面管理，為客戶提供度身訂製的信息安全方案保護其業務運作，讓他們安枕無憂。 中信國際電訊CPC行政總裁黃政華先生表示：「中信國際電訊CPC TrustCSI™ 3.0雲網神盾正好體現了我們『創新‧不斷』的服務理念。我們堅持持續創新、研發各種技術，維護網絡安全。同時秉持以客戶為中心，做網絡安全的踐行者，協助企業應對瞬息萬變的數碼生態，成為客戶堅實後盾。團隊積極利用AI技術，不斷優化我們的雲端-網絡-信息安全解決方案，實現更強大的防禦及應對能力，讓千行百業可在不斷演變的安全挑戰中安心營運發展。展望2024年，我們將投放更多資源，為企業打造更數智化及更針對性的網絡安全解決方案，共建安全雲網生態與數據環境，重新定義更高質量的行業標準。」 如欲了解更多有關TrustCSI™ 3.0雲網神盾，請瀏覽 https://www.citictel-cpc.com/zh-hk/trustcsi3 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過165個服務據點、60多個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。 請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。 傳媒查詢： Catherine Yuen 中信國際電訊CPC (852) 2170 7536 電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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