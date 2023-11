Wednesday, 22 November 2023, 08:37 HKT/SGT Share: 五菱汽車助力重要賽事成功舉辦 發力智慧交通服務領域

香港, 2023年11月22日 - (亞太商訊) - 11月15日,第一屆全國學生(青年)運動會閉幕式在廣西南寧舉行。整個活動賽事中都看到一個忙碌奔跑,可愛的身影,它們就是五菱新能源觀光車。 在本屆學青會上,五菱汽車提供了40輛五菱新能源觀光車,成為運動員村交通服務的“主力”。除此之外,五菱汽車不僅定制了專項服務保障方案,駐點提供車輛使用、安全檢查、協調調度等服務,還抽調了參與過國際賽事服務的人員組成近百人的服務團隊。10月18日至11月15日,五菱新能源觀光車累計接駁總人次為25.1萬。 五菱汽車深耕觀光車、巡邏車等非道路低速專用車細分市場,憑藉優秀的服務、過硬的品質和定制化能力受到國內外客戶的肯定。目前,五菱觀光車在全國5A級景區的覆蓋率已超過50%,在4A級景區的覆蓋率超過70%。更值得一提的是,五菱觀光車不僅在國內暢銷,還服務國家級重要接待和“一帶一路”高峰論壇等活動。 在不久前的杭州亞運會上,五菱汽車為這場盛會提供了近百輛五菱觀光車,為村內運動員、技術官員、媒體人員等提供24小時接駁服務,累計接送63.83萬人次。日前,柳州五菱汽車工業有限公司收到來自杭州亞運會賽事總指揮部、亞運村運行管理中心的《感謝信》。信中稱:“在杭州亞(殘)運村運行過程中,貴單位凝神聚力、高效組織、精益求精、攻堅克難,充分體現了強烈的責任擔當,為亞(殘)運村‘安全、準時、便捷、綠色、溫馨’的交通服務保障作出了卓越的貢獻。” 據瞭解,五菱汽車相關人士表示,五菱汽車秉承三十多年豐富造車經驗,在觀光車、警車、巡邏車、消防車等領域具備強大的研發、設計、製造能力,且已將目光瞄準智慧交通服務領域,運用自身在專用車電動化、智慧化、高品質、高性能等方面優勢,為大型賽事、會議等應用場景提供交通保障服務。



