來源 Bonjour Holdings Limited 卓悅旗下卓悅健康管理中心升級大健康產業 獲星級小顏術導師李日朗強勢加盟

香港, 2023年11月21日 - (亞太商訊) - 卓悅控股有限公司(「卓悅」或「集團」,股票編號:653.HK)欣然宣佈,集團旗下卓悅健康管理中心升級大健康產業,與人氣男星李日朗經營的「小小堂」結為合作夥伴。 卓悅近年來整合優勢資源並將集團全面升級,於2022年成立「卓悅健康管理中心」,致力提供全面大健康管理服務,全力發展「再生美容」、「醫療保健」及「健康體檢」等業務。卓悅健康管理中心凝聚美妝、康養、智能與醫療等全球資源網絡核心優勢,以全新品牌打造大健康產業板塊內容,結合生命健康科技與優秀商業運作模式,用最先進的康養科技及產品以及最快的速度服務顧客,建立新卓悅大健康生活板塊。 卓悅健康管理中心 與國際頂級醫療集團合作 全面升級大健康產業 為向客顧提供全方位優質醫療服務,集團更與海外各領域權威醫生及醫療團隊合作,打造多元化醫療服務。除與人氣男星李日朗經營的「小小堂」合作外,集團更與包括日本BBT布魯德生物科技公司、日本共生醫學研究所、BBTF共生未來、德信醫療有限公司、聯醫服務有限公司、Suisse Reborn Switzerland、JUST CARE SPECIALIST MEDICAL CENTRE等國際頂級醫療集團合作。該等集團加盟卓悅健康管理中心,將有助於卓悅整合拓展並打造完整的體系,以延伸至大灣區、內地、東南亞等海外巿場為目標,構建完整的卓悅大健康產業版圖。 「小小堂」小顏美學進駐卓悅健康管理中心 今日,於銅鑼灣卓悅健康管理中心,集團總裁吳曼宇女士與「小小堂」創辧人兼持有小顏術美容師執照及教師資格的人氣男星李日朗進行簽約儀式,更邀請人氣花旦蔡思貝、影視紅星周家蔚及楊玉梅到場分享喜悅。對於「小小堂」加盟卓悅健康管理中心,李日朗表示:「『小小堂』與卓悅合作是事業的新里程碑,感到十分開心且值得紀念。」「小小堂」正式進駐卓悅健康管理中心後,將向顧客提供無痛且無需注射的小顏美學,配合小顏術推拿新技術,為客戶度身定制個人化療程,可調整高低眉骨、調直或修正鼻樑、向內調正臉形和下巴塑型等。 卓悅控股有限公司總裁吳曼宇女士(左)代表卓悅健康管理中心與星級小顏術導師李日朗先生(右)經營的「小小堂」簽約 集團主席兼執行董事陳健文先生表示:「卓悅近年積極轉型,致力爲商戶及顧客提供更加優質和更多元化的服務。未來,集團將繼續對市場新動向保持敏銳的觸覺,積極尋求合作夥伴關係,為客戶帶來更多的創新解決方案。」 卓悅管理層與星級小顏術導師李日朗及其演藝圈好友合影 關於卓悅控股有限公司 卓悅控股有限公司(股份代號:653.HK)建基於「Beauty, Health & Beautiful Life」的全新概念,自2020年開始積極推動以「科技+消費」為基礎的新業務模式。實踐發展「香港貓」(HongKong Mall-全球跨境電商平台)、「卓悅科技」、「美顏產業」及「創新產業」的四輪驅動策略。集團現於香港及澳門共設有7間美妝品牌及零售店,同時在香港貓、天貓、考拉、京東、eBay等44個中國內地及海外網購平台作線上零售,提供超過30萬款銷售產品,共銷售往34個國家。卓悅不斷創新商業模式,對市場新動向保持敏銳的觸覺,致力為商戶、為顧客提供更加優質和更多元化的服務。 關於卓悅健康管理中心 (BONJOUR HEALTH & WELLNESS MEDICAL CENTRE) 卓悅健康管理中心專注於大健康領域,由卓悅(653.HK)於2022年成立,致力於提供全面的健康管理服務,包括再生醫療、抗衰老再生美容、各項體檢、注射疫苗、海外遠程問診、小顏術療程、醫美護膚、生活美容項目、中醫推拿療法和養身保健品銷售等多個領域。卓悅健康管理中心致力於成為大健康領域的領導者和創新者,全力發展「再生美容」、「醫療保健」及「健康體检」等業務,本著以客為先的宗旨,集團與海外各領域權威醫生及醫療集團合作,提供個性化的健康管理解決方案,讓顧客在外貌和健康方面取得積極的變化,打造出優越人生。 關於李日朗與「小小堂」 香港人氣男星李日朗(Don)由歌手、演員轉型按摩美容師,並考獲及持有日式小顏術美容師執照及教師資格,更是香港第一位小顔術男教師。其目前已專心投入小顏術,於2022年11月成立「小小堂」並悉心經營。小顏術/日式「啪骨」新技術可調整高低眉骨、調直或修正鼻樑、向內調正臉型和下巴塑型等,提供無痛又無需注射的小顏美學。可根據每位客戶度身定制個人化的療程,李日朗圈中多位演繹好友如蔡思貝及胡渭康等已親身體驗並予以好評,深受一眾名人、明星及客戶的肯定及讚譽。



