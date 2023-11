Tuesday, 21 November 2023, 17:13 HKT/SGT Share: 聯控體系下的雙鏈佈局 重視科技創新 助力「專精特新」 實現多元增長

香港, 2023年11月21日 - (亞太商訊) - 據財華社報道,本月,第六屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇「提升全球產業鏈供應鏈韌性論壇」在上海國家會展中心圓滿舉辦,眾多國內外專家及企業代表在會上熱議了全球產業鏈供應鏈的發展趨勢及中國在其中的角色作用。中國現今擁有全球最完整、規模最大的工業體系,處於全球產業鏈供應鏈的中心位置,在建立更具彈性與韌性的全球雙鏈中扮演著關鍵角色。中國企業亦充分發揮自身優勢,長期致力於推動眾多行業在全球範圍、供應鏈全領域的要素重組和再優化。其中阿里雲、中國移動、聯想控股、中遠海控等一批處於領先地位的企業發揮鏈主作用,精細化開展產業協同,系統化推進產業協同創新,在優化全球雙鏈佈局、提升中國雙鏈競爭力的道路上,展開了大量積極的探索與實踐。 優化整合雙鏈 打造多元化增長引擎 作為聯想控股旗下的重要一員,聯想集團始終致力於產業鏈供應鏈佈局的優化。2023年上半年,聯想集團部署的智能控制塔 SCI、飛鷹項目、數字化員工管理平台、智慧園區等一系列智能生態系統,集中體現了聯想供應鏈的韌性與靈活性。以供應鏈智能控制塔SCI為例,作為聯想集團自主設計開發的供應鏈管理服務平台,控制塔能為供應鏈提供分析與決策功能,並負責監控和指導供應鏈活動,使之成為協同一致、需求驅動的供應鏈體系,從而協助集團以自身能力賦能中小企業,帶動產業鏈上下游企業的共同成長。目前,聯想集團產業鏈共已培育出國家級「專精特新」企業45家、單項冠軍企業15家以及單項產品冠軍7家。憑借卓越的供應鏈運營與創新能力,聯想集團9次入選Gartner全球供應鏈25強,2023年排名創下新高,在全球供應鏈運營企業名單中排名第八,是排名最高的中國企業;同時再次入選2023亞太供應鏈十強榜單,蟬聯第一。聯想集團亦表示,未來將繼續通過特有的ODM+模式,更好地滿足日益增長的垂直整合供應鏈的需求,進一步構建多元化的客戶結構,同時通過持續優化設計拓展新客戶,推動業務的穩健快速增長。 重視科技創新 以產業運營助力補鏈固鏈 聚焦智能化轉型之外,聯想控股亦高度重視科技創新,旗下聯泓新科是國內率先開發出EVA光伏膠膜料的企業,打破了國內市場曾經高度依賴進口的局面,成功實現國產替代,而這也是構建供應鏈安全的關鍵之一。經過筆者調查發現,聯泓是聯想控股從綠地投資做起,經過十多年研發探索,逐步培育成長起來的新材料平台型企業。其附屬公司聯泓格潤現已啓動新能源材料和生物可降解材料的一體化項目建設,建成後將助力提升聯泓新科在光伏等領域的EVA產品市場份額,進一步提高其市場競爭力與盈利能力。此外,聯泓新科還與惠生中投達成合作,建立的合資公司享有轉讓的全套POE工藝技術。POE項目投產後,聯泓新科將同時擁有EVA與POE光伏膠膜料產品,更加拓展了其在新能源材料領域的產業佈局。在聯想控股的支持下,聯泓新科通過高端化、差異化、精細化佈局,同時傾力推動生物材料、細分品類的特種材料等垂直領域產業集群建設,穩步推進其在補鏈固鏈方向上的實踐與貢獻。 助力「專精特新」 提升雙鏈價值與競爭力 當前,維護產業鏈、供應鏈的穩定暢通也面臨著新的機遇與挑戰,「專精特新」企業已成為增強經濟韌性、提升雙鏈現代化水平的關鍵主體。因此,聯控旗下的基金平台也在持續加強對「專精特新」與單項冠軍企業的支持力度。其中僅旗下君聯資本就投資了15家製造業單項冠軍、15家國家級企業技術中心,包括賽伍技術、展訊通信、地平線、恆創睿能等。君聯資本的產業基因和過往的生態資源積累,決定了其「系統性研究、選擇性投資」的產業鏈思維:即保持對重點及趨勢行業的長期關注與研究,首先在熟悉的領域扎穩根基、積累資源,然後沿著產業鏈進行不斷探索和延伸,以此拓寬產業佈局。 其中,君聯資本投資的鋰電池綜合回收利用公司恆創睿能,於新能源汽車產業高速發展之際,特別針對產業末端,實現了對鋰電池的全自動化無污染回收、利用和處理。恆創睿能同時擁有電池破碎技術與金屬冶煉技術,並擁有行業內公認的回收體量,它的出現彌補了產業鏈上的空缺,從而能夠協助打通產業鏈,實現低碳轉型需求。這一案例中,恆創睿能展現出的雙鏈競爭力,也正是君聯資本整合市場資源的能力體現。截至目前,聯想控股體系內這樣的「專精特新」企業累計已達120家,體現出聯控在佈局「專精特新」方面已有相當積累,專注釋放自身活力的同時,也能夠激發中小企業協同發揮潛力。 聯想控股在促進服務智能化轉型、助力科技成果產業化、扶植中小企業成長方面一直擁有著豐富經驗。現如今,在提升全球產業鏈、供應鏈韌性的戰略背景之下,該公司亦充分利用自身的經驗與優勢,發揮鏈主作用,採用業務協同、供應鏈賦能、基金投資、公益培訓等多重手段,在實現持續優化雙鏈佈局,彰顯自身投資價值的同時,也助力了中國雙鏈現代化水平與國際競爭力的進一步提升。在未來,公司表示將繼續集聯控體系之力,推動中國產業鏈供應鏈的不斷蓬勃發展。



