Tuesday, 21 November 2023, 09:35 HKT/SGT 全面擁抱AIGC產業新時代 百融雲三季報BaaS金融雲同增60%

香港, 2023年11月21日 - (亞太商訊) - 今年以來,AI主題成為了資本市場中當之無愧的主線,如果說“百模大戰”主導了AI上半場的話,那麼行業下半場的競爭則已逐漸轉向商業化落地,這其中一些先行者已經憑藉AI賦能多個垂直場景持續兌現業績。 11月20日晚間,一站式服務的AI科技領航者百融雲創(百融雲-W,6608.HK)發佈了第三季未經審核營運摘要(以下簡稱“三季報”)。資料顯示,今年1-9月,百融雲創營收保持穩健增長態勢,總收入達19.83億元(人民幣,下同),接近去年全年營收總額,同比增長33%。 報告顯示,百融雲創收入穩健提升主要受益於行業發展利好疊加自身AI產品和服務能力持續增強。值得注意的是,在細分業務方面,受益於AIGC領域的先發優勢,百融雲創第二大增長曲線中的BaaS(業務即服務)金融行業雲前三季度收入增速繼續保持高位,同比增長高達60%。 業績繼續展現彈性:“MaaS+BaaS”協同放量 資料顯示,百融雲創成立於2014年3月,於2021年3月在港交所主機板成功上市。公司自成立以來一直通過AI技術賦能垂直行業,幫助細分領域實現降本增效,提升資產運營效率,致力於成為數智經濟的賦能者。 今年以來,為了全面擁抱AI2.0的產業新時代,根據收費模式和底層技術的不同,百融雲創將業務調整為兩大板塊,第一大板塊為MaaS(模型即服務),這也是百融雲創的壓艙石業務;第二大板塊為BaaS,為其第二增長曲線。 據悉,MaaS是通過決策式AI驅動的雲平臺高效能供給商業機構客戶,通過調用模型或中間結果為機構提供決策支持,並按調用量收費。BaaS是以生成式AI作為底層技術,同時結合決策式AI技術,依託AI模型分析、智慧交互等觸達客戶,有效串聯起中間作業和效果驗收,實現全業務鏈條賦能,最終交付商業機構KPI。 經過多年在金融、電商、汽車、物流、票務等多個垂直領域的深耕,百融雲創兩大業務板塊日漸夯實,持續展現出規模化擴張態勢。三季報顯示,今年前9月百融雲創的MaaS業務收入達6.65億元,同比增長22%。核心客戶留存率維持98%的高位;核心客戶數達183家,同比增加17%;核心客戶平均收入增至304萬元。 在基石業務保持穩定增長的同時,百融雲創的第二增長曲線繼續發揮強勁增長動能。根據三季報,今年前9月,百融雲創的BaaS業務收入達13.19億元,同比增長40%。拆分業務線來看,其中,金融行業雲收入8.36億元,同比增長60%;保險行業雲收入4.83億元,同比增長16%。 由於BaaS業務旨在為銀行、財富管理等機構提供一站式turnkey資產運營服務,雖然百融雲創的三季報中並未披露BaaS業務在金融行業雲撮合的最新資產交易規模,但根據中期業績報告,今年上半年,這一業務板塊促成的商業機構資產交易規模已經接近去年全年體量。而按照三季報收入情況,可以合理推測,今年前9月與BaaS金融行業雲業務掛鉤的商業機構資產交易規模應已超越去年全年水準。 業內分析稱,伴隨AIGC的發展浪潮,AI+多個行業解決方案已是科技公司的標配。百融雲創抓住這一行業機會迅速拓展應用端業務,通過將決策式AI與生成式AI彼此增益,該公司將AI+應用的商業模式形成“閉環”,為AI技術的B應用提供了良好範本。 技術創新與商業化並重:模型能力進一步增強 為了讓AI技術更加深入地融合垂直行業的特定需求,百融雲創在模型精度和運行效率方面不斷取得突破,近期,公司的幾大核心產品,包括產業大模型BR-LLM、自動機器學習平臺ORCA等高效能工具先後完成升級,模型能力進一步增強。 據悉,百融雲創自主搭建了大模型BR-LLM底層框架,預訓練篩選出數千億tokens的語料來訓練模型,通過深度微調能支持百億級參數的訓練。百融雲創相關人士指出,目前大模型推理性能工程完成優化,1K tokens的推理成本可以低至OpenAI的1/20。 以BR-LLM為基座,百融雲創在產業端持續探索新的可能性,目前百融雲創基於大模型開發了Cybertron平臺,能快速視覺化生成企業內部Bot,對接企業內部知識庫和工具庫,對外提供AI copilot和AI agent,並孵化出AI員工、客服數位人等產品。 據悉,百融雲創現已形成企業AI中台,提供包含大模型在內的各類模型訓練、部署和統一的API服務介面,實現AIOPS全流程統一管理公司的AI算力、AI資源和AI服務。 同樣以BR-LLM為基座,百融雲創近期推出了一款全新智慧代碼生成助手BR-Coder。據瞭解,作為一款通用的程式設計大模型,BR-Coder以公司內部本地部署的代碼生成大模型為核心,基於海量的優質代碼預訓練,可以根據提示結合當前編輯程式檔的上下文資訊,自動生成代碼,並配合IDE外掛程式提升開發效率。由此,BR-Coder將極大地提升程式師的開發效率,助力商業機構研發提質增效。 此前為了讓AI技術更加深入賦能垂直場景,百融雲創優化原有機器學習平臺ORCA,將其與生成式AI理念緊密結合,形成的全新產品ORCA-GPT可以利用BR-LLM的代碼生成能力,極大地降低模型產品開發部署的週期和成本。 此外,百融雲創的技術寶箱裡還擁有如智慧語音機器人(AI ChatBOT)、模型管理平臺、隱私計算平臺等先進工具。基於這樣強大的技術底座,百融雲創近幾年始終在行業內佔據領先優勢,並構建了廣泛的客群基礎。截至目前,百融雲創在中國已累計為超過7000家機構提供服務。 作為“大模型+AI應用”模式典範,包括中金、大和等多家中外券商對百融雲創做出了積極展望,重申對百融雲創的“買入”或“增持”評級,其中海通國際給予百融雲創的目標價為20.44港元/股。



