天韵國際（6836.HK）收購健力寶約5%權益 並計劃進一步增持至約20%



香港, 2023年11月21日 - (亚太商讯) - 中國領先的品牌加工水果產品及特色飲料銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號: 6836.HK) 欣然宣佈，於今日收市後時段，本公司與健力寶亞洲有限公司（「健力寶亞洲」) 已訂立認購協議，以總代價人民幣3億元認購健力寶亞洲股份。完成認購後，本公司將持有健力寶亞洲擴大後已發行股本約8.40%，以及廣東健力寶股份有限公司（「健力寶」) 約4.76%至5%的間接實際權益。同時，本公司計劃進一步增持其於健力寶之實際權益至約20%。 天韵國際與健力寶訂立認購協議 集團作為健康食品飲料產業的領先企業，為消費者提供營養補充和維持身體健康的優質運動飲料產品，將依托健力寶強大的品牌力、多元化產品、供應鏈、研發能力、數字化和智能化、市場資源，結合健力寶的渠道優勢，深入挖掘天韵國際的發展潛力。 通過開拓研發多樣化、優質、特色的產品，進一步擴大集團於運動飲料等領域的佈局，以推動優質的運動飲料產品走向世界，塑造強勢中華民族品牌，提升品牌效應和國際聲譽。雙方將攜手打造國際一流的中華民族運動飲料產業，締造雙贏局面，於包括運動飲料在內的多個領域建立緊密合作關係，發展海外市場及更多渠道的銷售網絡。 隨著大眾健康意識日益增強，運動飲料的市場需求日益上升，根據中國國務院頒布的《「健康中國2030」規劃綱要》顯示，到2030年中國定期參與運動及健身的人數預期將達到5.3億人，為運動飲料行業帶來巨大的需求，飲用場景趨於日常化，可帶動銷售額持續增長。根據艾媒咨詢的數據顯示，2024年中國運動飲料市場規模預計達到約人民幣216億元，市場的增長潛能極大。 集團副主席兼執行董事楊雲耀先生表示：「是次的強強聯合，將實現『打造國際一流的中華民族運動飲料品牌』的發展戰略，是拓展我們的業務戰略中的一個重大里程碑，可攜手帶領天韵國際成為具規模的跨國性食品飲料產業。此次收購，不僅延續我們的使命，將我們最高質量和創新的產品帶到全世界，同時加速我們自有品牌業務於國內和國外的可持續發展，以實現成為國際化的食品飲料企業的願景，為股東創造最高的價值。」 集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「天韵國際和健力寶於企業文化及理念相近，同樣承諾為消費者帶來真正的優質健康選擇。集團深信，這次投資將建立戰略合作關係及引領可觀的協同效應，雙方於品牌、營銷、研發、採購、物流及管理等方面享有更豐富資源，將深度合作並擴大國際及國內的銷售網絡，提升市場銷售份額，推動優質產品走向世界市場，提升成本效益，實現多方共贏。」 關於廣東健力寶股份有限公司 廣東健力寶股份有限公司是一家於中華人民共和國成立並有效存續的股份有限公司（以下簡稱「健力寶」），總部坐落在佛山市中國(三水)國際水都飲料食品基地內，其經營範圍為研發、生產、銷售:食品、飲料、瓶（桶）裝飲用水、其他酒（配制酒）、食品添加劑及其相關原料、包裝物、包裝材料；銷售：飲料包裝機械；倉儲服務（不含危險化學品）；國內貿易；電子商務；經營和代理各類商品及技術的進出口業務。健力寶是中國境內享負盛名的企業，曾贏得中國弛名品牌的美譽，是一家以飲料生產銷售為主導產業，併涉足塑料容器制造等相關領域的現代化企業。銷售網絡覆蓋全國30多個省市區，設有4家飲料生產廠，可生產加工運動飲料、碳酸飲料、茶飲料、果汁飲料、功能飲料等多品類產品。公司旗下擁有健力寶、第5季、微泡水、愛運動、超得能、爆果汽等一繫列知名品牌；其中核心品牌「健力寶」是我國首款含電解質的運動飲料，被政府認定為第一批「中國馳名商標」及被譽為「中國民族飲料之父」。1984年，作為首選運動飲料，伴隨中國體育代錶團參加美國洛杉磯第23屆奧運會，被外國媒體譽為「中國魔水」。全球首顆從企業命名的天文行星「三水健力寶星」更被載入史冊，高掛星空。 關於天韵國際控股有限公司（股份代號﹕6836.HK） 天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i)生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。 集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、SC、KOSHER、ISO9001、ISO45001、ISO14001、SMETA、CQM等認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。 集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年及2022年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。於 2023 年，集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023 大灣區 ESG 企業家 30 評選」。 欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com



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