Friday, 17 November 2023, 17:56 HKT/SGT Share: THE ONE 無名英雄人道獎公布 義大利及香港女醫生獲殊榮

香港, 2023年11月17日 - (亚太商讯) - 由慈善家大衞‧​​夏里利拉博士(Dr. David Harilela) 創立的「THE ONE無名英雄人道奬」,今年踏入十周年,為慶祝​​此歷史性時刻,大會周三(15日)晚舉行年度頒獎典禮,邀請國際扶輪社長​​葛登‧麥金納利(Gordon R. McInally)擔任主禮嘉賓,並宣布2023年度THE ONE國際及香港無名英雄得主,分別是來自意大利的醫生Chiara Castellani博士,以及香港醫生梁子杏博士。 適逢十周年慶典 國際扶輪社長​​任主禮嘉賓 2023年度THE ONE國際無名英雄人道獎入圍者,分別是來自意大利的醫生Chiara Castellani博士,她多年來一直在飽受戰爭蹂躪的剛果民主共和國提供挽救生命的健康教育;巴西的Eugenio Scannavino Netto醫生,他幫助和支援於巴西亞馬遜地區中與世隔絕的弱勢社群,以及來自斯里蘭卡的慈善家Kushil Gunasekera,他致力改善當地偏遠地區的社會環境和文化、為當地人民提供改善的生活機會。 THE ONE國際由來自義大利的女醫生Chiara Castellani(左三)奪得,獎金10萬美元 至於入圍THE ONE香港的包括激勵年輕一代成為未來社會棟樑的陳龔偉瑩女士;透過健康教育創建一個更公平、更包容的社會的梁子杏醫生,以及以自身經歷成為殘障人士的勉勵榜樣和人生導師的柳冕。 THE ONE香港由梁子杏(左三)醫生奪得,獎金50萬港元 籌款逾300萬美元 全球超過30萬人次受惠 在頒獎禮舉行前夕,國際扶輪社長​​​​麥金納利和扶輪社3450地區總監李兆民一同會見六位入圍者,並聆聽他們的分享。「 我受到在坐六位入選者的啟發,你們鼓勵我,讓我充滿活力。」麥金納利社長在感謝他們抽出時間會面之餘,也希望大家共同為努力,為子子孫孫創造更美好的未來。 國際扶輪社長麥金納利(中)和3450地區總監李兆民(左四)及前地區總監方奕展(右四)在頒獎禮前會見入圍者。 THE ONE國際最終由來自義大利的醫生Chiara Castellani博士奪得,獎金10萬美元,入圍者各得5萬美元;THE ONE香港則由醫生梁子杏博士奪得,獎金50萬港元,入圍者則各獲得15萬港元。 在2012年成立的THE ONE無名英雄人道奬,至今已籌募逾300萬美元贈予63位人道工作者,這些獎金成為他們優化其人道服務項目、為有需要人士提供關鍵協助和拯救生命的重要資源,至今全球受惠者已達30萬人次。



話題 Press release summary



部門 Local Biz

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network