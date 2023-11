Friday, 17 November 2023, 13:04 HKT/SGT Share:

來源 Kidsland International Holdings Limited 凱知樂kkplus kidsland打造全港首個聖誕大型Care Bears企劃,首週末營業額突破百萬港元 迎接聖誕佳節消費潛力

融合Y2K風潮吸引年輕消費者 擴闊銷售目標群

香港, 2023年11月17日 - (亚太商讯) - 中國內地最大玩具零售及代理商凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」;股份代號:2122)旗下潮流玩具平台kkplus kidsland聯乘冠君產業信託(股份代號:2778)引進人氣IP Care Bears(TM),於11月10日至1月1日期間在朗豪坊商場4樓通天廣場帶來全港首個聖誕大型Care Bears企劃,首週末銷售表現十分理想,銷售額超過百萬港元,成功抓緊潮流大勢及新世代顧客所帶來的機遇。 Care Bears源自於80年代美國賀卡設計,每個角色均配上不同顏色和圖案,色彩繽紛奪目,深受新世代顧客追捧。是次企劃融合千禧Y2K元素作為設計重心,以「Care Bears Express」聖誕列車為主題,打造多個具節日色彩的打卡點。除了展出30隻各有不同的Care Bears角色及載有300隻Care Bears的特色車廂外,更設有2米巨型Grumpy Bear及5米高巨型聖誕樹,以及長逾40米的Care Bears彩虹天梯。另場內亦設立售賣過百款Care Bears精品及冬天時裝潮物的期間限定店,成功吸引一眾Z世代蜂擁而至拍照和購物。 凱知樂主席兼行政總裁李澄曜先生表示:「凱知樂透過潮流玩具平台kkplus kidsland積極與不同品牌跨界合作及互動,希望能夠為顧客帶來世界各地的潮流及收藏玩具產品。集團看準新世代的消費潛力,與城中型人的潮流熱點朗豪坊打造年輕客戶群喜愛的Y2K體驗,迎合市場需求和趨勢。此舉有助集團擴大客戶覆蓋面,同時帶動集團銷售增長。」 kkplus kidsland為多品牌潮流及收藏玩具平台,提供獨特的產品類別及藝術館式的購物體驗。除多個香港本地品牌外,也與來自美國及日本等地的國際品牌合作,包括推出多款與在全球廣受歡迎的知名IP合作的產品,例如我係小忌廉、Care Bears、Lulu the Piggy及Leeeeeetoy等。集團不斷革新,現時的多元化產品組合包括20多個世界各地的品牌及15個本地品牌,針對不同口味的消費群,持續開拓高增長的潮流玩具市場。 「Care Bears Express」聖誕列車亮燈儀式為企劃揭開序幕 關於凱知樂國際控股有限公司(股份代號:2122) 凱知樂國際控股有限公司(「凱知樂」或「集團」)於中國內地從事玩具及相關生活形態產品為主的零售、批發、電商及品牌營運,為中國領先的玩具零售及代理商,擁有超過20年的行業經驗及代理經銷一系列世界知名頂尖品牌。集團擁有國內完善的線上、線下融合的銷售網絡。集團線下自營零售體系包括kidsland玩具專賣店、樂高認證專門店、FAO Schwarz旗艦店及kkplus kidsland。 傳媒查詢: 縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: sprg_kidsland@sprg.com.hk 許諾誼 電話: (852) 2114 4318 電郵: sprg_kidsland@sprg.com.hk www.sprg.asia



話題 Press release summary



部門 消费者, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network