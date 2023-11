Friday, 17 November 2023, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Innovusion Innovusion交付20萬台鐳射雷達單元,引領行業前所未有的增長 高性能雷射雷達感測器領先供應商創下交付單元的紀錄

加利福尼亞州桑尼維爾, 2023年11月17日 - (亞太商訊) - Innovusion,作為高性能激光雷達傳感器和解決方案的領先提供商,今天宣布其已經累計交付了20萬台車載激光雷達單元, 實現了作為光達行業全球領導者的重要里程碑。 根據Yole Intelligence的《2023年全球汽車光達市場與技術報告》,Innovusion是雷射雷達領域中迅速成長的參與者,在2022年佔據了乘用車和輕型商用車雷射雷達市場的大部分份額。 該公司在2022年明顯超過了Yole Intelligence去年的預測,並在乘用車和商用車雷射雷達市場上領導了銷售量和收入。 今年,Innovusion透過與汽車製造商蔚來等公司的合作,繼續引領光達感測器的大規模交付,其中蔚來在包括ET7、ES7和ET5在內的八款車型中使用了Innovusion的汽車級產品Falcon 。 考慮到大規模生產高性能光達的挑戰,該公司在2023年生產了20萬台光達單元,這是一項重大成就。 在汽車產業內,製造商必須滿足極其嚴格的產品可製造性、供應鏈成熟度、生產週期和可靠性要求,同時保持光學儀器的精確組裝、有序的快速大規模生產以及產品性能和產量率 的保證。 光達也面臨汽車產業許多新興領域的挑戰,例如初始工業鏈的成熟度低、缺乏大規模工業生產能力、難以確保大規模生產的實現,生產一致性和品質控制等問題。 "Innovusion很高興在今年實現了生產20萬台光達單元的這一里程碑," Innovusion的首席執行官兼聯合創始人鮑俊偉表示。 "Innovusion專注於實現大規模生產,同時確保為客戶打造最高品質的感測器。我們期待進一步推動雷射雷達功能的發展,促進未來更安全、更聰明、更有效率的大規模應用。" 透過前瞻性設計開創大規模生產 在交付大量光達單元的背後,是對設計全面產品矩陣的承諾,以滿足汽車和智慧交通系統產業不斷發展的客戶需求。 Innovusion面向未來的產品開發是基於汽車製造商和交通技術提供者的實際而複雜的需求。 該公司旨在持續解決客戶的核心工程問題,開發及時的產品改進,並探索創新的設計解決方案。 2021年,Innovusion從零開始開發了世界首個汽車級高性能雷射雷達供應鏈。 目前,該公司的輕量級生產線實現了90%的自動化,確保了及時高效的生產。 根據Yole Intelligence的報告,全球車載雷射雷達的需求正在迅速增長;預計到2028年,市場收入將從2022年的3億美元增加到近45億美元。 Innovusion的年產能目前超過30萬台,並計劃建造新的生產線以滿足市場不斷增長的需求。 鞏固關鍵合作關係,推動光達產業的發展 今年,Innovusion宣布與全球多家公司建立合作夥伴關係,包括Wideye, Exwayz 和 D2 Traffic等,旨在為汽車和智慧交通系統產業提供先進的雷射雷達技術,以實現更安全、更智慧的交通。 該公司也積極與其他一些公司合作,包括蔚來、圖森未來、EACON、Deepway、AUTRA TECH和MOGO Auto等。 這些合作推動了Innovusion的成長和對先進雷射雷達解決方案的追求,公司將繼續開發滿足產業獨特需求的解決方案。 關於Innovusion Innovusion是一家全球領先的影像級雷射雷達感測器供應商,為汽車、智慧交通、鐵路和工業自動化等產業提供更安全、更智慧、更便利的解決方案。 憑藉在美國和中國的研發團隊和汽車級製造基地,Innovusion的動態雷射雷達解決方案幫助社區實現更安全的移動性,提供更好的自動駕駛體驗,並促進更準確、更有效率的智慧城市發展。 汽車級產品Falcon自2022年以來一直是蔚來Aquila系統8個車型的標配,包括ET7、ES7和ET5,目前已有15萬台以上的使用量,並持續大規模生產至今。 欲了解更多信息,請訪問 www.innovusion.com 。 媒體聯繫 美國媒體

Ken Bieber

PR@Innovusion.com 中國媒體

Echo Chen

echo.chen@cn.innovusion.com



