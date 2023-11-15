「Yahoo! Finance Invest ：創新與融合—拓展香港新未來」 載譽回歸，多位亞洲政商界領袖就投資及科技新趨勢交流分享，錄得超過600,000線上瀏覽量



香港, 2023年11月16日 - (亞太商訊) - 全球領先的財經資訊平台「Yahoo財經」宣布，讓全球投資者熱切期待的年度旗艦財富策略論壇以全新名字「Yahoo! Finance Invest」回歸並取得完滿成功！高峰會剛於11月14日完滿舉行，在首4小時直播內已在全球錄得超過600,000線上瀏覽量。 立即觀看：https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2023/ 圖片及影片下載： https://bit.ly/3QFXoXj 今年高峰會以「創新與融合—拓展香港新未來」為主題，當中邀請到多位來自世界各地的業界領袖及講者聚焦探討投資及科技的最新趨勢。觀眾在活動中了解到眾多與市場熱門議題相關，包括科技和人工智能所帶來的轉型潛力、不同行業的初創企業、金融科技的發展以至虛擬貨幣等之最新資訊及專業見解。此外，高峰會亦深入探討粵港澳大灣區發展為香港帶來的龐大機遇，以及如何為香港這個國際金融中心帶來重要影響。 參與高峰會的嘉賓包括：M+博物館主席陳智思先生、立法會議員 （科技創新界）邱達根先生、羅兵咸永道中國稅務及中國商務諮詢部合夥人江凱女士、亞洲加密聯盟主席及聯合創辦人Vivien Khoo女士、OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟先生、Terminal 3聯合創辦人兼行政總裁劉可瑞先生、投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟先生、香港金融科技協會董事會成員李嘉明女士、富衛香港及澳門首席營運總監李嘉泰先生、香港貿易發展局副總裁劉會平先生、四屆大滿貫冠軍大坂直美及發明家、作家及環球演講家Andini Makosinski女士。這些星級嘉賓各自分享他們的專業知識以及市場最新動態，使觀眾獲益良多。 探索科技轉型如何塑造未來的商業市場 這次高峰會旨在提供一個平台，以探討最新及具影響力的議題。觀眾透過高峰會了解到更多有關科技發展的趨勢，當中包括人工智能技術的應用、金融科技的發展、虛擬貨幣的興起以及隨粵港澳大灣區發展而出現的風險和機遇。講者在高峰會期間分享了他們的多元觀點，為觀眾提供精闢獨到的見解，讓他們進一步了解到市場的現況及未來發展趨勢。 香港的一大優勢是其作為中國試驗場的角色 M+博物館主席陳智思先生，GBM，GBS，JP在分享對於香港競爭力的想法時表示：「香港的未來就是為祖國增值，而事實上我們過去幾十年一直在這樣做。香港能夠作為中國的試驗場，努力嘗試新想法、即使出現錯誤也能從中學習並控制影響。而證實想法可行的話，國家就可以採納這些新想法。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E9%99%B3%E6%99%BA%E6%80%9D-m-%E8%88%87%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%9C%AA%E4%BE%86%E7%B6%93%E6%BF%9F-025801460.html 創新不應受到不必要的限制，但當涉及金融交易方面時，建立適當的法規是必要的 香港特別行政區立法會議員 （科技創新界）邱達根先生分享他對於區塊鏈技術及金融科技對金融界別的影響時，表示：「科技不會開倒車，一旦開發，只會愈來愈好。儘管區塊鏈技術的發展不到20年，但已經在科技領域帶來了顯著的轉變。作為一項基礎技術，它實現了現實世界資產的代幣化，並提供一種數據儲存、交易和保值的方法。我們需要在政策和法規方面跟上科技的發展，特別是在與投資掛勾的時候。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E9%82%B1%E9%81%94%E6%A0%B9-%E8%A7%A3%E9%8E%96%E5%A4%A7%E7%81%A3%E5%8D%80%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%89%B5%E6%96%B0%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%89%8D%E6%99%AF-041803977.html 任何人都可以成為發明家，只需要嘗試解決問題、抱著「一試無妨」的心態，以無懼失敗及損失的態度實踐新想法 發明家、作家及環球演講家Andini Makosinski女士分享了自己如何想到種種創新想法時，表示：「我認為創新思維是透過抱著『我能解決這個問題』的想法、不斷在日常生活中作出小改變而培養的。為了給大腦提供創意的空間，有時你必須讓自己感到無聊。在使用手機時我們會不斷受到刺激，但這種刺激並不會激發創造力或想像力。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E7%99%BC%E6%98%8E%E5%AE%B6andini-%E7%94%B1%E6%A6%82%E5%BF%B5%E5%88%B0%E5%B8%82%E5%A0%B4-%E9%87%91%E8%9E%8D%E8%88%87%E5%89%B5%E6%96%B0-045345467.html 代幣化及區塊鏈技術的應用可以成為香港鞏固其國際金融中心地位的關鍵 投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟先生被問到對於在不同領域推動創新的人有何建議時，他說：「根據我在不同國家和市場的觀察，我發現具有多元化團隊的項目成功的機會更高。這可以歸功於多元性所帶來的更多優秀想法、解決問題模式以及對市場的洞察力。因此，對於企業家來說，保持開放的思維並接受改變是至關重要的。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%8E%A8%E5%BB%A3%E7%BD%B2%E6%A2%81%E7%80%9A%E7%92%9F-%E5%89%96%E6%9E%90%E7%81%A3%E5%8D%80%E5%89%B5%E6%96%B0%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%99%BC%E5%B1%95-033511586.html 在中央政府賦予「八大中心」的定位下，香港這座城市充滿機遇 香港貿易發展局副總裁劉會平先生表達他對於香港未來發展的看法時說：「中國內地的雙循環概念實際上發揮了香港的優勢，並為這座城市帶來了巨大的機遇。香港作為一個雙向樞紐，其他地區的商界領袖到來不僅是為了與香港的企業會面，更希望與其他國際以及內地的商界領袖建立聯繫。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E8%B2%BF%E7%99%BC%E5%B1%80%E5%89%AF%E7%B8%BD%E8%A3%81%E5%8A%89%E6%9C%83%E5%B9%B3-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%BD%9C%E7%82%BA%E9%9B%99%E5%90%91%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A9%E8%B2%A0%E7%9A%84%E8%A7%92%E8%89%B2-040657634.html 運動員的心理健康以前會被視為弱點，但現在則越來越多被討論及接受 四屆大滿貫冠軍大坂直美被問及為何希望將個人影響力從網球場延伸到商界時表示：「我嘗試以我的出身及文化作為角度出發，包括身為日本與海地的混血兒，而從小又在美國長大，而品牌Hana Kuma某程度上就是從我的角度看待事物。」談到她非常關注的運動員心理健康議題，她表示：「我很高興體育界開始關注這個問題，而這也變成了一個大家能夠開放地討論的議題。」 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E7%9B%B4%E7%BE%8E%E8%88%87%E5%93%AA%E5%80%8B%E5%93%81%E7%89%8C%E5%90%88%E4%BD%9C-%E5%85%A8%E7%9C%8B%E8%87%AA%E5%B7%B1%E4%B8%BB%E8%A7%80%E8%88%88%E8%B6%A3-042544134.html 除此之外，「Yahoo! Finance Invest 2023」亦舉行了一場以「金融科技」為主題的座談會，當中邀請到富衛香港及澳門首席營運總監李嘉泰先生、OneDegree Group 共同創辨人郭彥麟先生、香港金融科技協會董事會成員李嘉明女士以及亞洲加密聯盟主席及聯合創辦人Vivien Khoo女士。這些專家在會上探討了金融科技領域的最新發展及前景，並聚焦其如何促進市場轉型。 影片： https://hk.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%BD%9B%E5%8A%9B%E8%A7%A3%E9%8E%96-%E9%A6%99%E6%B8%AF%E9%82%81%E5%90%91%E5%8D%93%E8%B6%8A%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%B9%8B%E8%B7%AF-055027179.html Yahoo亞洲區總經理Pete Wong先生表示：「『Yahoo! Finance Invest』於首播後4小時內於全球錄得超過600,000線上瀏覽量，成績令人振奮。這個數字亦印證了高峰會的龐大影響力以及於全球的覆蓋率。作為金融資訊領域值得信賴的領導者，Yahoo在未來會繼續提供具公信力的行業見解及全面的市場分析。此外，Yahoo財經亦致力定期舉辦具影響力的活動，推動行業進入新時代，並促進整個亞太地區的經濟增長。」 想了解更多有關Yahoo! Finance Invest的資訊或收看高峰會內容，請瀏覽：https://hk.finance.yahoo.com/splash/yahooinvest2023 。 關於Yahoo Yahoo是全球頂尖的媒體和科技公司，致力於連結網民與他們的熱情喜好所在。從財經、運動，到新聞、購物和遊戲，我們透過值得信賴的產品、內容與技術，讓全球近九億用戶更緊貼他們喜愛的事物，驅動用戶每天的生活。除了服務廣大網民，Yahoo也提供合作夥伴全方位解決方案，助其成長及拓展業務，並串接跨屏廣告、搜尋及媒體等具有價值的連結。更多訊息歡迎瀏覽yahooinc.com。 傳媒查詢： Yahoo Lorraine Cheung Tel: +852 9036-1664 Email: wycheung@yahooinc.com Dana Lau Tel: +852 2120-6907 / +852 9213-2484 Email: danalau@yahooinc.com 縱橫公共關係顧問集團 Andico Tsui Tel: +852 2114-4346 / +852 6902-3831 Email: andico.tsui@sprg.com.hk Chak Yau Tel: +852 2114-4340 / +852 6073-3645 Email: chak.yau@sprg.com.hk



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