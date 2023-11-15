都市麗人執行董事吳小麗增持143萬股公司股份 對集團未來業務前景充滿信心

香港, 2023年11月15日 - (亞太商訊) - 中國品牌貼身衣物企業 - 都市麗人（中國）控股有限公司（「都市麗人」或「公司」及其附屬公司（「集團」）；股份代號：2298）欣然宣佈，公司執行董事吳小麗女士於本月10至14日連續三個交易日，以每股均價約0.214港元購買公司在市場上共143萬股，佔約0.1%股權。

吳小麗是主要股東、主席兼執行董事鄭耀南配偶，鄭耀南擁有其所持有股份中的權益。早在今年5月，鄭耀南也曾兩次增持都市麗人，合計購買449.23萬股份。吳女士近期增加股權再次証明對集團前景和自身價值抱有信心。

集團認為，今年以來，縱使國際環境依然複雜嚴峻，然而內地已從疫情復常過來，零售業逐漸恢復，消費市場向好，集團也加強了自身的各種能力建設，以進一步提高競爭力。早前，集團公佈了在過去五年以來最好的半年業績，2023年上半年，收入達13.68億元 (人民幣、下同)，其中，自營/聯營店鋪銷售收入達6.23億元，較去年同期上升18%；純利按年大幅增加158%至2613萬元；同時，由於不斷改進供應鏈管理、產品運營及產品規劃能力，從而提高產品售罄率並減少銷售折扣，帶動毛利率升近1個百分點至47.4%。

主席兼執行董事鄭耀南強調，多年來，都市麗人堅守給消費者提供好而不貴的內衣，並讓每一位加盟商盈利，及所有員工都真心誠意的服務好每位加盟商和消費者的三大初心；集團在品牌、產品、管道、數字化等方面，已構建了獨有的競爭優勢。未來，集團將繼續優化組織架構，並強化團隊能力建設，把握機遇，致力保持並提升集團在中國品牌貼身衣物行業中的領導地位，回報股東和社會。

關於都市麗人（中國）控股有限公司

都市麗人為中國領先的貼身衣物企業。集團主要於中國從事設計、研究、開發及銷售其自有品牌的貼身衣物產品，當中包括文胸、內褲、睡衣及家居服、保暖服及其他（包括打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾）。

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