Tuesday, 14 November 2023, 17:35 HKT/SGT Share: 山西安裝開啟招股:區域工程服務龍頭發力新能源增長潛力可期

香港, 2023年11月14日 - (亞太商訊) - 11月10日,工程服務商山西省安裝集團股份有限公司(「山西安裝」,股份代號:2520.HK)在港開啟招股,招股期為11月10日至11月15日,預期將於11月22日登陸聯交所。 據悉,山西安裝是一家總部位於中國山西省太原市的工程服務商,主要從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。於2022年,山西安裝為山西省按收入計的最大專業工業工程承包商,市場份額為3.0%。 擁有全面且領先的行業資質 助力公司實現多元增長 根據弗若斯特沙利文的資料,山西安裝是全國首家擁有市政公用、石油化工工程施工總承包、市政、化工石化醫藥行業設計「雙特雙甲」資質的工程服務商。同時,公司還具備專業工程承包行業的廣泛資質,涵蓋絕大多數工程類別。此外,公司還是建設工程承包行業中少數擁有設計院及工程設計能力的工程公司,具有成熟的設計和建造能力。 值得註意的是,山西安裝形成了涵蓋「設計咨詢、投資建設、建築施工、運營維保」的「四位一體」的全周期與全業務鏈的系統工程服務體系,業務遍及市政公用、石油化工、電力冶金、機電安裝、軌道交通等多個行業以及新能源、綠色環保等新興領域。憑借專業的行業知識以及豐富的行業經驗,山西安裝先後成功完成了廣東石化煉化一體化項目、上海軌道交通14號線、臨汾市第四汙水處理廠項目、太古供熱項目、和順風電項目和太原煤炭交易展覽中心等多個優質工程項目。 研發實力強勁 發力低碳環保領域打造新增長極 技術創新乃企業長遠發展之本。山西安裝致力於通過研發推動建設工程承包業務升級,以自主研發的方式,始終保持不斷的技術創新,在多個領域開發了相應的關鍵技術,為企業擴大競爭優勢奠定了堅實基礎。 截至2023年6月30日,山西安裝在中國擁有750多項有效專利,包括60多項重要發明專利、700多項實用新型專利及1項設計專利。 「雙碳」趨勢下,基建行業正從傳統領域向新能源等新興領域拓展,山西安裝也在低碳環保領域積極發力,研發相關領域技術,在新能源、新基建、新材料、新裝備等領域均取得了多項研發成果,持續提升其技術優勢。同時,公司專註清潔供熱、固廢處置、水環境治理等節能環保領域,大力發展新能源業務,打造新的增長極。經歷十余年發展,山西安裝新能源業務遍布全國20多個省份,並已形成完整的新能源業務管理模式、開發模式、投融資模式。 中長期看,在新能源行業的發展帶動下,中國新能源行業工程總市值預計在2027年達到接近人民幣45,018億元,2023年至2027年的復合年增長率為9.7%。其中山西省由於新能源開發力度加大,新能源行業工程按總產值計算,同期復合年增長率達13.7%,高於全國水平。 作為山西省內的工程服務龍頭,山西安裝憑借其全面的服務組合以及在新能源及綠色工程項目的技術和經驗優勢,將繼續受益於低碳環保轉型的行業發展趨勢,迎來更多的發展機遇。通過赴港上市,借助資本市場的力量,可進一步拓展其業務規模,提高其市場知名度,推動公司綜合實力進一步提升。



話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Nov 14, 2023, 17:42 HKT/SGT 山西安裝招股進行中:專業優勢強化行業競爭力,加快高質量發展 Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   