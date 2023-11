光譜化學製品製造公司宣布潘良平已加入公司，擔任光譜中國的總經理

加利福尼亞州加迪納和中國上海, 2023年11月14日 - (亞太商訊) - 光譜化學製品製造公司,全球領先的專業、精細和cGMP化學品提供商,宣布潘良平已加入公司,擔任光譜中國的總經理 。 總部位於上海,潘將負責與光譜的客戶、戰略合作夥伴和分銷商密切合作,推動參與和業務拓展工作,並監督服務多元的中國市場的地區運營。 潘良平,光譜中國總經理 "非常高興歡迎潘良平加入我們的全球團隊," 光譜化學公司總裁兼執行長Randy Burg說道。 “他的領導力和豐富的專業知識將有助於推動我們面向未來的國際業務發展目標。中國是一個重要的戰略市場,潘將在引導光譜中國迎來增長的下一個階段發揮關鍵作用。” 潘良平從新加坡的賽默飛世爾科技公司加入光譜。 他在製藥和生物製藥等多個受監管行業的商業組織營運管理方面擔任領導職務已有十多年。 潘良平擁有新加坡都柏林大學金融學士學位,以及諾桑比亞大學新加坡分校工商管理碩士學位。 "我很高興成為光譜管理團隊的一員," 潘良平說。 “我期待與中國團隊合作,為客戶和合作夥伴提供光譜的全球供應鏈優勢、先進的化學技術以及一流的產品和服務品質。” 關於光譜中國 光譜化學公司於2003年開始在中國進行銷售和行銷業務,隨後在上海設立了分析測試、實驗室和倉儲設施。 2011年2月,光譜在上海松江工業區新建了一個30,000平方英尺的設施,為其全球客戶提供了擴展的分析測試、倉儲和分銷能力。 該設施除了提供合約分析服務外,在中國的設施還具有兩個主要功能:向國內外製造商提供大宗精細化學品,並為公司在中國的採購活動提供基地,包括相關的分析測試。 有關光譜化學公司2003年至今在中國市場的承諾的更多信息,請訪問 SpectrumChemical.com。 關於光譜化學公司 光譜化學製品製造公司成立50多年以來,是全球領先的化學品、實驗室設備和用品供應商,服務70個國家的120多個產業。 該公司提供超過45,000種實驗室、放大和大宗數量的化學品,包括世界上最大的USP-NF-FCC-BP-EP-JP化學品選擇。 光譜化學公司的能力包括對其產品進行廣泛的分析測試,分佈在其三個先進設施內,以及為品質驅動的行業提供所需的供應鏈透明度和變更控制的科學文件。 該公司還分銷超過60,000種實驗室用品、安全物品和設備。 有關更多信息,請訪問 SpectrumChemical.com。 媒體聯絡人:Sandra Oak,Nsight 公共關係部,

+1-321-591-1508, soak@nsightpr.com 中國公司聯絡人:Lynn Luo,市場經理,

+86.21.67601398-818, lluo@spectrumchemical.com 美國公司聯絡人:Matthew Szap,博士,高級技術行銷經理,

+1-323-206-5949, mszap@spectrumchemical.com



